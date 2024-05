Marktgröße, Marktanteil und Branchentrends für generische Injektionsmittel, Ausblick und Prognose, 2030

Bis 2030 dürfte der globale Markt für generische Injektionspräparate von geschätzten 123,26 Milliarden USD im Jahr 2022 auf voraussichtlich 316,14 Milliarden USD anwachsen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von rund 12,93 % zwischen 2023 und 2030. In dieser Studie werden die Treiber, Hindernisse und Schwierigkeiten untersucht, mit denen der weltweite Markt für generische Injektionspräparate konfrontiert ist, sowie ihre Auswirkungen auf die voraussichtliche Nachfrage im Prognosezeitraum. Das Dokument befasst sich auch mit neuen Entwicklungen auf dem Markt für generische Injektionspräparate.

Globaler Markt für generische Injektionsmittel: Überblick

Allgemein gesagt bezieht sich „injizierbar“ auf eine Verabreichungsmethode für Medikamente, die orale Medikamente ersetzt. Das generische injizierbare Medikament ähnelt dem innovativen Medikament in Bezug auf Dosierung, Verwendungszweck, Leistung, Stärke und Nebenwirkungen und ist ein pharmazeutisches Produkt mit demselben Wirkstoff. Erst wenn das Patent für das innovative injizierbare Medikament abgelaufen ist, kann mit der Herstellung generischer injizierbarer Medikamente begonnen werden.

Markt für generische Injektionsmittel

Globaler Markt für generische Injektionsmittel: Wachstumsfaktoren

Der Markt für generische Injektionspräparate wächst weltweit stark. Der globale Markt wächst aufgrund einer Reihe von Faktoren, darunter die steigende Häufigkeit chronischer Krankheiten, die kürzeren und weniger teuren Forschungs- und Entwicklungszyklen für generische Injektionspräparate, die zunehmende Betonung der Behandlung seltener Krankheiten und die zunehmende Bevorzugung generischer Injektionspräparate gegenüber Referenzpräparaten. Da das innovative Medikament große Summen für Forschung und Entwicklung erfordert, ist es für Kunden in unterentwickelten Ländern zu teuer, es zu kaufen.

Da das generische Injektionsmittel die gleiche Wirksamkeit und Sicherheit wie das Referenzpräparat aufweist, wird es häufig zur Behandlung einer Reihe chronischer Erkrankungen wie Diabetes, Krebs, Atemwegserkrankungen, Osteoarthritis und Herz-Kreislauf-Erkrankungen eingesetzt. Aufgrund der hohen Gewinnspanne, der geringen Investitionen in Forschung und Entwicklung, der schnelleren behördlichen Zulassungen und der Wahrscheinlichkeit, dass viele Medikamente ihren Patentschutz verlieren, sind die meisten Hersteller außerdem daran interessiert, in den Markt für generische Injektionsmittel einzusteigen. Jeder dieser Aspekte ist also ein wichtiger Wachstumstreiber für den weltweiten Markt für generische Injektionsmittel. Darüber hinaus treiben Elemente wie die Ausweitung staatlicher Aufklärungskampagnen und -programme zu generischen Injektionsmitteln, der steigende Bedarf an erschwinglichen Biologika wie monoklonalen Antikörpern und Impfstoffen sowie die Zunahme klinischer Studien das Wachstum des globalen Marktes voran.

Der Markt wächst aufgrund einer Reihe von Hauptfaktoren, darunter der Anstieg von Fusionen und Übernahmen, die durch die Notwendigkeit bedingt sind, Produktportfolios, Pipeline-Entwicklung und Fertigungskapazitäten der aktuellen Anbieter von generischen injizierbaren Arzneimitteln zu erweitern, um den Markteintritt zu beschleunigen oder Marktanteile zu konsolidieren. Darüber hinaus wird erwartet, dass im Laufe des Prognosezeitraums technische Entwicklungen bei der Entwicklung generischer injizierbarer Arzneimittel unter Wahrung ihrer Sicherheit und Wirksamkeit die Expansion des Marktes auf globaler Ebene vorantreiben werden. Der globale Markt für generische injizierbare Arzneimittel wächst jedoch möglicherweise nicht so schnell wie er könnte, da hohe Markteintrittsbarrieren bestehen, die durch komplizierte Herstellungsverfahren definiert sind, die strengen regulatorischen Kriterien entsprechen müssen.

Es wird erwartet, dass der Covid-19-Ausbruch vorübergehende Auswirkungen auf die weltweite Generika-Injektionsindustrie haben wird. Während der Epidemie haben sich die Präferenzen in der Gesundheitsbranche geändert. Die Dienste der Gesundheitsmitarbeiter werden in erster Linie zur Behandlung von Covid-19-Infizierten eingesetzt, da sich das Coronavirus schnell auf der ganzen Welt ausbreitet. Strenge Ausgangssperren und Bewegungseinschränkungen führten zu einer vorübergehenden Aussetzung der klinischen Forschung. Die meiste Aufmerksamkeit galt der Entwicklung des Covid-19-Impfstoffs. Jedes dieser Elemente hatte Auswirkungen auf die Herstellung von injizierbaren Generika, was wiederum Auswirkungen auf die Marktexpansion hatte.

Globaler Markt für generische Injektionsmittel: Segmentierung

Basierend auf Molekültyp, Produkttyp, Verabreichungsweg, Anwendung, Vertriebskanal und Geografie ist der weltweite Markt für generische Injektionsmittel unterteilt. Der globale Markt für generische Injektionsmittel ist in zwei Segmente unterteilt: kleine Moleküle und große Moleküle, je nach Art des Moleküls. Der globale Markt ist basierend auf der Art des Produkts in zwei Segmente unterteilt: monoklonale Antikörper, Peptidhormone, Chemotherapeutika, Insulin, Immunglobulin, Antibiotika mit kleinen Molekülen, Blutfaktoren, Zytokine und Impfstoffe. Die subkutanen, intramuskulären und intravenösen Verabreichungswege sind in diesem Segment enthalten. Der Markt ist basierend auf der Anwendung in zwei Segmente unterteilt: Onkologie und Herz-Kreislauf-, Muskel-Skelett-, Diabetes-, Schmerzbehandlungs-, Infektions-, Hormon- und ZNS-Erkrankungen. Krankenhausapotheken, Drogerien, Internetapotheken und Einzelhandelsapotheken bilden die Kategorie der Vertriebskanäle.

Globaler Markt für generische Injektionsmittel: Regionale Analyse

Im Laufe des Prognosezeitraums wird Nordamerika voraussichtlich einen beträchtlichen Umsatzanteil am weltweiten Markt für generische Injektionspräparate haben. Die Entdeckung erschwinglicher Behandlungen für seltene Krankheiten, der anhaltende Mangel an Medikamenten und die steigende Zahl chronischer Krankheiten werden voraussichtlich die Expansion des regionalen Marktes vorantreiben. Da indische Unternehmen jedoch zunehmend komplexen Generika mehr Aufmerksamkeit schenken und injizierbare Generika aufgrund ihrer günstigeren Preise immer beliebter werden, wird für den asiatisch-pazifischen Raum das schnellste Wachstum erwartet.

Globaler Markt für generische Injektionsmittel: Wettbewerbsfähige Akteure

Samsung Biologics Co Ltd

AstraZeneca Plc

Pfizer Inc

Novartis AG

Aurobindo Pharma Limited

Sanofi SA

Cipla Ltd

Sun Pharmaceutical Industries Ltd.

Fresenius Kabi

Merck & Co. Inc.

Globaler Markt für generische Injektionsmittel: Segmentanalyse

Nach Molekültyp

Großes Molekül

Kleines Molekül

Nach Produkttyp

Monoklonale Antikörper

Chemotherapeutika

Peptid-Antibiotika

Insulin

Immunoglobulin

Antibiotika mit kleinen Molekülen

Blutfaktoren

Zytokine

Impfungen

Peptidhormone

Nach Verabreichungsweg

Subkutan

Intramuskulär

Intravenös

Nach Anwendung

Onkologie

Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Störung des Bewegungsapparates

Diabetes

Schmerztherapie

Hormonelle Störungen

Infektionskrankheiten

ZNS-Erkrankungen

Bluterkrankungen

Nach Vertriebskanal

Online-Apotheken

Drogerien

Einzelhandelsapotheken

Krankenhausapotheken

Nach Region

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

