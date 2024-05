Marktgröße, Marktanteil und Trends für datenzentrierte Sicherheit 2030

Mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von fast 16,99 % zwischen 2023 und 2030 wird der globale Markt für datenzentrierte Sicherheit, dessen Wert im Jahr 2022 auf rund 4,30 Milliarden USD geschätzt wird, bis 2030 voraussichtlich etwa 15,48 Milliarden USD erreichen. In dieser Studie werden die Treiber, Hindernisse und Herausforderungen des weltweiten Marktes für datenzentrierte Sicherheit sowie ihre Auswirkungen auf die Nachfrage während des gesamten Prognosezeitraums untersucht. Die Studie untersucht auch kürzlich entwickelte Perspektiven im datenzentrierten Sicherheitssektor.

Globaler datenzentrierter Sicherheitsmarkt: Überblick

Eine radikal neue Strategie zur Verhinderung des Missbrauchs oder Diebstahls vertraulicher Daten ist die datenzentrierte Sicherheit. Im Gegensatz zum perimeterzentrierten oder traditionellen Netzwerksicherheitsansatz, der sich in erster Linie auf den Schutz dort konzentriert, wo die Daten gespeichert oder abgerufen werden, einschließlich Geräten, Anwendungen, Netzwerken und Servern, bietet die datenzentrierte Sicherheit die entscheidende Funktion, den Schutz auf die Daten selbst anzuwenden, unabhängig von ihrem Standort.

Datenzentrierter Sicherheitsmarkt

Globaler datenzentrierter Sicherheitsmarkt: Wachstumsfaktoren

Der Markt für datenzentrierte Sicherheit wächst weltweit rasant. Zu den wichtigsten Wachstumstreibern des globalen Marktes zählen die Zunahme von Cyberangriffen, die wachsende Zahl von Datenschutzverletzungen und die zunehmende Nutzung von Cloud-basierten Lösungen zur Datenspeicherung. Dank der zunehmenden Nutzung von Cloud-Computing können vertrauliche Daten über Systeme gespeichert oder übertragen werden, die sich außerhalb des herkömmlichen Perimeter befinden. Da die Cloud keine Grenzen kennt, können Daten überall und jederzeit fließen, wo sie benötigt werden. Deshalb benötigt ein beträchtlicher Teil der mobilen Belegschaft einen effektiven Datenschutz.

Darüber hinaus nehmen sowohl die Schwere als auch die Häufigkeit von Datenschutzverletzungen deutlich zu. In den ersten beiden Quartalen des Jahres 2019 wurden infolge von etwa 4000 verschiedenen Ereignissen über 4,1 Milliarden Datensätze offengelegt. Daher ist eine Änderung des Cybersicherheitsansatzes erforderlich, um einen sicheren Perimeter um die Systeme und Anwendungen herum aufrechtzuerhalten und die Daten vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Datenzentrierte Sicherheit kann in solchen Situationen äußerst wichtig sein, da sie vertrauliche Daten sowohl innerhalb als auch außerhalb des Unternehmens vor Missbrauch schützt, vor finanziellen Verlusten und Reputationsschäden durch Datenschutzverletzungen schützt, Initiativen zur Sensibilisierung für Sicherheit zur Reduzierung von Cyberbedrohungen fördert, Datenschutzgesetze und Datenschutzbestimmungen einhält und potenziell gezielte Informationen von weniger wertvollen Informationen trennt.

Die zunehmende Akzeptanz datenzentrierter Sicherheit aus all diesen Gründen hat die Expansion des weltweiten datenzentrierten Sicherheitsmarktes vorangetrieben. Darüber hinaus ist einer der Hauptfaktoren, die das Wachstum des globalen Marktes ankurbeln, die steigende Nachfrage der Regierung nach datenzentrierter Sicherheit zum Schutz sensibler Daten sowie die schnelle Generierung von Big Data. Darüber hinaus ergeben sich im Verlauf des Prognosezeitraums möglicherweise mehrere Chancen für das Wachstum des weltweiten datenzentrierten Sicherheitsmarktes aufgrund der zunehmenden Nutzung hochmoderner Technologien wie künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zur Datenanalyse. Dennoch könnten die Verbreitung von Open-Source-Datenschutzsoftware und ein Mangel an Fachkräften die Expansion der weltweiten datenzentrierten Sicherheitsbranche behindern.

Die meisten Unternehmen haben Richtlinien eingeführt, die es ihren Mitarbeitern ermöglichen, von zu Hause aus zu arbeiten, um die strengen Richtlinien der vollständigen Ausgangssperre und der Bewegungseinschränkungen während der COVID-19-Epidemie einzuhalten. Über 80 % der Belegschaften der Unternehmen arbeiten von zu Hause aus. Die Konzepte der Fernarbeit wurden dadurch völlig verändert. Für effizientere Arbeitsabläufe nutzten sogar kleine Unternehmen Cloud-basierte Lösungen. Während der Epidemie kam es jedoch zu einer Zunahme der Häufigkeit von Datenschutzverletzungen und Cyberangriffen. Infolgedessen stieg der Bedarf an datenzentrierter Sicherheit erheblich an, was wiederum die Entwicklung des weltweiten Marktes für datenzentrierte Sicherheit während der Pandemie förderte und in den kommenden Jahren voraussichtlich weiterhin mit einer gesunden Rate wachsen wird.

Globaler Markt für datenzentrierte Sicherheit: Segmentierung

Basierend auf Faktoren wie Sektor, Geografie, Organisationsgröße, Bereitstellungsmodus und Komponente ist der globale datenzentrierte Sicherheitsmarkt unterteilt. Der globale datenzentrierte Sicherheitsmarkt ist basierend auf der Größe der Organisation in große Organisationen und kleine und mittlere Unternehmen (KMU) unterteilt. Bereitstellungsmodi vor Ort und in der Cloud bilden die Kategorie Bereitstellungsmodus. Der globale Markt ist basierend auf der Komponente in zwei Segmente unterteilt: Software & Lösungen und professionelle Dienstleistungen. Einzelhandel, Telekommunikation, IT & Unternehmen, Gesundheitswesen & Pharmazeutik, Regierung & Verteidigung, BFSI und andere Branchen bilden die vertikale Kategorie.

Globaler datenzentrierter Sicherheitsmarkt: Regionale Analyse

Der globale Markt für datenzentrierte Sicherheit wird voraussichtlich von Nordamerika dominiert werden, und dieser Trend wird sich voraussichtlich im gesamten Prognosezeitraum fortsetzen. Der Markt in dieser Region wächst aufgrund von Faktoren wie der Zunahme von Cyberangriffen, der Nutzung von Cloud-basierten Lösungen und der wachsenden Nachfrage des etablierten Militärsektors nach datenzentrierten Sicherheitslösungen. Aufgrund der schnell wachsenden mobilen Belegschaft und der zunehmenden Notwendigkeit, vertrauliche Daten zu schützen, um finanzielle Verluste zu vermeiden, wird erwartet, dass sich der asiatisch-pazifische Raum am schnellsten entwickeln wird.

Globaler Markt für datenzentrierte Sicherheit: Wettbewerbsfähige Akteure

Einige der wichtigsten Teilnehmer auf dem globalen datenzentrierten Sicherheitsmarkt sind

Schön

Kraftpunkt

OrangeCyberdefense

Talend

Varonis-Systeme

Mikrofokus

Broadcom

IBM

NetApp

Unter anderem Informatica.

Der Markt für datenzentrierte Sicherheit ist wie folgt segmentiert:

Nach Organisationsgröße

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU)

Nach Bereitstellungsmodus

Vor Ort und in der Cloud

Nach Komponente

Professionelle Dienste

Softwarelösungen

Nach Vertikal

Einzelhandel

Telekommunikation

IT & Unternehmen

Gesundheitswesen und Pharma

Regierung und Verteidigung

Bfsi

Und andere

Globaler Markt für datenzentrierte Sicherheit: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse hinsichtlich Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

