Marktgröße, Marktanteil und Trends für High Performance Computing als Service 2030

Der globale Markt für High Performance Computing as a Service wurde im Jahr 2022 auf 6,20 Milliarden USD geschätzt und soll laut einem Bericht von Zion Market Research bis Ende 2030 auf 20,15 Milliarden USD wachsen. Im Laufe des Prognosezeitraums wird mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 16,21 % gerechnet. Die Wachstumstreiber, Hindernisse und Auswirkungen auf die Nachfrage für den globalen Markt für High Performance Computing as a Service werden in der Analyse dieses Berichts untersucht. Darüber hinaus wird er die Erkundung und Navigation der neuen Perspektiven im Sektor High Performance Computing as a Service unterstützen.

Globaler Markt für Hochleistungs-Computing als Dienstleistung: Überblick

High-Performance-Computing ist eine Methode zur Lösung von Unternehmens-, Ingenieur- und Wissenschaftsproblemen durch die Kombination der Verarbeitungskapazität von Workstations und Desktop-Computern. Wissenschaftliche und technische Entdeckungen hängen von der Fähigkeit eines Unternehmens ab, High-Performance-Computing-Ressourcen zu erhalten. Hervorragende Rechenleistung bei Cloud-Anwendungen wird durch High-Performance-Computing als Service ermöglicht. Mit SaaS-, PaaS- und IaaS-Abstraktionen kann ein Supercomputer in eine zuverlässige und skalierbare Cloud verwandelt werden, die die Verfügbarkeit von Hochleistungsressourcen erhöht.

Markt für Hochleistungsrechnen als Dienstleistung

Globaler High Performance Computing as a Service-Markt: Wachstumsfaktoren

Ein Haupttreiber der globalen Marktexpansion für High-Performance-Computing als Service ist der steigende Bedarf an hocheffizientem Computing, der mit der rasanten Expansion der IT-Branche einhergeht. Weitere Treiber der Expansion des weltweiten Marktes für High-Performance-Computing als Service sind Fortschritte bei der Virtualisierung, eine fortschreitende Diversifizierung und die ständig steigende Nachfrage nach hybriden High-Performance-Computing-Lösungen. High-Performance-Computing als Service erfreut sich bei Regierungs-, Verteidigungs- und Energieorganisationen aufgrund seiner Fähigkeit, riesige Datenmengen schnell zu verarbeiten, immer größerer Beliebtheit. Die Fähigkeit, komplexe Algorithmen zu verarbeiten und zu berechnen, herausragende Rechenleistung und andere Vorteile des High-Performance-Computing sind für den Nachfrageschub verantwortlich.

Der weltweite Markt für High-Performance-Computing als Service wächst aufgrund der zunehmenden Akzeptanz von Cloud-Computing und Digitalisierungsanreizen. Es wird erwartet, dass diese High-Performance-Computing-Lösungen die Parallelverarbeitung nutzen werden, um präzise Daten schnell zu verarbeiten. Um den Zeitaufwand für die Ausführung der Algorithmen zu reduzieren, wird die Parallelverarbeitung erreicht, indem die Programmanweisungen mehreren Prozessen zugewiesen werden. Es wird erwartet, dass komplexe Arbeitsmethoden in Unternehmen durch High-Performance-Computing als Service erheblich vereinfacht werden. Darüber hinaus wird Exascale-Computing im Prognosezeitraum wahrscheinlich viele profitable Wachstumsaussichten im Bereich High-Performance-Computing als Servicelösung bieten. Mit Exascale-Computing können eine Milliarde Berechnungen pro Sekunde durchgeführt werden. Darüber hinaus werden Modellierungs- und Simulationslösungen entwickelt, um die grundlegenden Herausforderungen der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit, Sicherheit und wissenschaftlichen Entdeckungen zu bewältigen. Es löst auch das Problem der Notwendigkeit einer Hochleistungsbandbreite zusammen mit Speicherkapazität, um große Datenmengen effektiv zu verarbeiten.

Globaler Markt für Hochleistungs-Computing als Service: Segmentierung

Es gibt vier Möglichkeiten, den globalen Markt für High-Performance-Computing als Service zu segmentieren: nach Komponente, Bereitstellungstyp, Endbenutzer und Region. Der Markt kann je nach Komponente in die Segmente IaaS, PaaS und SaaS unterteilt werden. Der globale Markt für High-Performance-Computing als Service wird vom Segment Platform as a Service (PaaS) dominiert, das darauf zurückzuführen ist, dass große Softwareanbieter Cloud-basierte Versionen ihrer Produkte anbieten. Der Markt kann je nach Art der Implementierung in die Segmente Colocation, gehostete private Cloud und öffentliche Cloud unterteilt werden.

Der Markt kann nach Endverbraucher in Fertigung, Wetter, BFSI, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, elektronische Geräte und Automatisierung und andere unterteilt werden. Aufgrund des enormen Anstiegs der Datenspeicheranforderungen nimmt die Kategorie Gesundheitswesen und Biowissenschaften die größte Position auf dem globalen Markt für Hochleistungsrechnen als Dienstleistung ein. Hochleistungsrechnen als Dienstleistung wird im datenintensiven Anwendungsbereich benötigt, der Data Mining, maßgeschneiderte Medizin, Proteinmodellierung, Genomik und viele mehr umfasst. Diese Anwendungen erfordern Echtzeit-Datenverarbeitung.

Globaler Markt für Hochleistungs-Computing als Dienstleistung: Regionale Analyse

Dank der Präsenz wichtiger Marktteilnehmer verfügt Nordamerika über den größten Anteil am globalen Markt für High-Performance-Computing als Service. Darüber hinaus nutzen viele Unternehmen in der Region schnell High-Performance-Computing als Servicelösung, um ihre Geschäftsleistung zu verbessern, was die Expansion des lokalen Marktes vorantreibt.

Globaler Markt für High Performance Computing als Service: Wettbewerbsfähige Akteure

Zu den wichtigsten Akteuren auf dem weltweiten Markt für High-Performance-Computing als Dienstleistung zählen:

Die UberCloud

Sabalcore-Computer

Penguin-Computer

Nimbix, Inc.

Microsoft Corporation

International Business Machines Corporation (IBM)

Hewlett Packard Enterprise Development LP

Google (Alphabet Inc.)

Cray Inc.

Der globale Markt für High Performance Computing as a Service ist wie folgt segmentiert:

Nach Komponente

IaaS

PaaS

SaaS

Nach Bereitstellungstyp

öffentliche Cloud

gehostete private Cloud

Kolokation

Nach Endbenutzer

Wetter

elektronische Geräte und Automatisierung

Herstellung

Gesundheitswesen und Biowissenschaften

BFSI

Andere

Globaler Markt für Hochleistungs-Computing als Dienstleistung: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

