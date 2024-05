Marktgröße, Marktanteil und Trends für Luxushandtaschen 2030

Bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von rund 8,06 % zwischen 2023 und 2030 wird erwartet, dass der weltweite Markt für Luxushandtaschen , dessen Wert im Jahr 2022 auf rund 23,15 Milliarden US-Dollar geschätzt wird, bis 2030 etwa 43,02 Milliarden US-Dollar erreichen wird.

In dieser Studie werden die Treiber, Hindernisse und Herausforderungen untersucht, denen sich der globale Markt für Luxushandtaschen gegenübersieht, sowie ihre Auswirkungen auf die voraussichtliche Nachfrage im Prognosezeitraum. Das Dokument untersucht auch neues Potenzial auf dem Markt für Luxushandtaschen.

Markt für Luxushandtaschen

Globaler Markt für Luxushandtaschen: Überblick

Handtaschen sind Geldbörsen, in denen Bargeld und andere persönliche Gegenstände aufbewahrt werden können. Luxushandtaschen sind teure Geldbörsen, die normalerweise mit der oberen Mittelschicht und wohlhabenden Personen in Verbindung gebracht werden. Diese Taschen haben normalerweise einzigartige Designs und sind aufwendig gefertigt. Samsatchels, Tragetaschen und Rucksäcke sind Beispiele für Luxushandtaschen.

Globaler Markt für Luxushandtaschen: Wachstumsfaktoren

Das Wachstum der Volkswirtschaften verschiedener Schwellenländer und die zunehmende Anzahl von Online-Händlern, die Luxushandtaschen verkaufen, haben einen erheblichen Einfluss auf den Aufstieg des globalen Marktes für Luxushandtaschen. Der jüngste Ausbruch des Coronavirus hat dem Geschäft mit Luxusprodukten erhebliche Rückschläge beschert. Die Hauptgründe für den Rückgang der Nachfrage nach Luxuskleidung und -accessoires sind niedrigere Produktionskosten, Störungen im Fertigungs- und Transportsektor sowie staatliche Beschränkungen wie vollständige Lockdowns und vorübergehende Ein- und Ausfuhrverbote. Kundennachfrage, Kaufmuster und Verhalten haben sich infolge von COVID-19 geändert. Infolgedessen konzentrieren sich die großen Namen der Branche zunehmend auf kommerzielle Strategien, um eine breitere Kundschaft anzusprechen. Darüber hinaus sind die Kosten für die Produkte mehrerer Premiummarken gestiegen, darunter Gucci.

Hohe Steuern und Zölle, insbesondere auf hochwertige Produkte, könnten jedoch die Expansion des globalen Marktes für Luxushandtaschen behindern. Ein weiterer Faktor, der den Fortschritt des Marktes behindert, ist die steigende Menge an gefälschten Waren, die in die Regale kommen. Es wird jedoch erwartet, dass der schnell wachsende Bereich des Social-Media-Marketings in naher Zukunft eine Fülle von Aussichten für das Wachstum der weltweiten Luxushandtaschenbranche bieten wird.

Globaler Markt für Luxushandtaschen: Segmentierung

Auf dem weltweiten Markt für Luxushandtaschen gibt es Unterschiede je nach Art, Region, Material und Vertriebskanal. Der Markt wurde je nach Material in vier Kategorien unterteilt: Leder, Baumwolle, Synthetik und Nylon. Der Markt wird von der Unterkategorie Leder dominiert, und dieser Trend wird sich voraussichtlich fortsetzen. Die hochwertige Haptik und Optik von Ledertaschen ist ein Hauptgrund dafür. Darüber hinaus sind Ledertaschen stärker und widerstandsfähiger als Taschen aus anderen Materialien. Luxushandtaschen aus Synthetik werden jedoch auch immer beliebter, da sie im Gegensatz zu Leder waschbar sind und nicht so schnell verfärben oder beschädigt werden. Dies wird folglich das Wachstum des Marktes fördern.

Die Segmente Rucksäcke, Handtaschen, Umhängetaschen, Schultertaschen, Hobo-Taschen, Schulranzen, Einkaufstaschen und Geldbörsen bilden den weltweiten Markt für Luxushandtaschen. Der Markt kann je nach Vertriebsweg in Online-Händler, Supermärkte und Hypermärkte, Fachgeschäfte und Discounter unterteilt werden. Aufgrund von Faktoren wie Benutzerfreundlichkeit, steigender Internetnutzung und der Tatsache, dass die meisten großen Unternehmen über Websites verfügen, die den Kunden eine große Auswahl an Waren anbieten, wird erwartet, dass der Vertriebskanal für Online-Unternehmen erheblich erweitert wird.

Globaler Markt für Luxushandtaschen: Regionale Analyse

Da es in der Region starke Volkswirtschaften wie die Vereinigten Staaten gibt, hat Nordamerika einen erheblichen Anteil am weltweiten Markt für Luxushandtaschen. Dies ist auch auf den voll entwickelten Einzelhandelssektor, die hohe Internetdurchdringung, den hohen Lebensstandard, die zunehmende Markenwerbung von Prominenten auf Plattformen wie Instagram, groß angelegte Werbung und Promotionen sowie die steigende Vorliebe für Luxusprodukte zurückzuführen, da diese als Statussymbole gelten. Die wachsende Zahl junger Menschen in dieser Region wird dazu führen, dass diese Branche weiter wächst.

Aufgrund der großen Anzahl an Herstellern in der Region hat Europa den zweithöchsten Marktanteil. Die wichtigsten Treiber für den Anstieg des Marktes für Luxushandtaschen sind die steigende Nachfrage nach Luxusgütern bei der jüngeren Bevölkerung, die Verfügbarkeit von Luxusprodukten zu erschwinglichen Preisen und die Verbesserung des Managements von Online-Einzelhandelsplattformen.

Globaler Markt für Luxushandtaschen: Wettbewerbsfähige Akteure

Hersteller auf dem globalen Markt für Luxushandtaschen wenden eine Reihe von Techniken an, darunter Werbeveranstaltungen, saisonale Rabatte und Kundenbindungsprogramme. Um die steigende Nachfrage der Kunden zu befriedigen, wenden Unternehmen auch verschiedene Wachstumstaktiken an, beispielsweise die Entwicklung verbesserter Produkte, die Senkung der Preise für Luxusgüter und die Verbesserung des Aussehens und der Haltbarkeit der Produkte. Es werden auch andere Methoden eingesetzt, darunter Partnerschaften, Kooperationen, Fusionen, Übernahmen und Expansionen.

Zu den Hauptakteuren auf dem globalen Markt für Luxushandtaschen gehören:

Valentino SpA

LVMH

PVH Corp.

Luxottica-Gruppe

Trocken

Samsonite International SA

Vera Bradley

Tapisserie

Longchamp

ZV France SAS

Guccio Gucci SpA

Prada

Mulberry-Gruppe.

Der globale Markt für Luxushandtaschen ist wie folgt segmentiert:

Nach Material

Leder

Baumwolle

Synthetik

Nylon

Nach Typ

Rucksack

Handtasche

Schultertaschen

Schultertaschen

Hobo-Taschen

Umhängetaschen

Tragetaschen

Geldbörse

Nach Vertriebskanal

Online-Shops

Supermärkte und Hypermärkte

Fachgeschäfte

Discounter

Globaler Markt für Luxushandtaschen: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

