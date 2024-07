Marktgröße, Marktanteil und Wachstumsbericht für Abdeckbänder für Malereien 2032

Der Markt für Maler-Abdeckbänder soll bis 2030 einen Wert von etwa 7,97 Milliarden USD erreichen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 5,21 % von 2023 bis 2032. Der Markt wurde 2022 auf etwa 5,31 Milliarden USD geschätzt. Aufgrund ihrer zunehmenden Verwendung bei Malerarbeiten in allen Branchen haben Maler-Abdeckbänder ein erhebliches Wachstum auf dem Markt erlebt. Für professionelle Malerarbeiten und Oberflächenschutz im privaten und gewerblichen Bereich ist Abdeckband unverzichtbar. Jüngste Studien haben gezeigt, dass Maler-Abdeckbänder sehr gefragt sind und einen beträchtlichen Markt haben.

Globaler Markt für Abdeckbänder für Malereien: Überblick

Globaler Markt für Maler-Abdeckbänder: Wachstumsfaktoren

Malerklebebänder sind nicht nur für eine Vielzahl von Oberflächen geeignet, sondern auch in verschiedenen Größen erhältlich, um den Anforderungen des Benutzers gerecht zu werden. Der globale Markt wächst auch aus diesen Gründen insgesamt. Weitere Faktoren, die die Expansion des Marktes vorantreiben, sind die schnelle Expansion des Luft- und Raumfahrtsektors, ein Anstieg der Heimwerkerprojekte, die durch Streaming-Plattformen unterstützt werden, und ein starker Anstieg der Verwendung von Malerklebebändern in Metallfertigungsanlagen. Die verstärkten F&E-Anstrengungen der großen Unternehmen, Malerklebebänder mit Eigenschaften wie Hitze- und Wetterbeständigkeit auszustatten, werden voraussichtlich auch die globale Expansion des Marktes im Laufe des Prognosezeitraums vorantreiben.

Der Industriesektor wurde durch die Covid-19-Pandemie schwer getroffen, was zu einer globalen Wirtschaftskrise führte. Da das Virus weltweit Millionen von Menschen betraf, gaben die meisten Regierungen Notfallwarnungen heraus, verhängten vollständige Ausgangssperren und Reisebeschränkungen, um die Ausbreitung der Infektion zu stoppen. So wurden im ersten Halbjahr 2020 Industrieanlagen in zahlreichen Branchen vorübergehend geschlossen. Darüber hinaus wurden Bauarbeiten eingestellt. Infolgedessen ging die Nachfrage der Endverbraucher nach Malerklebebändern erheblich zurück. Während der Covid-19-Pandemie behinderten all diese Gründe die Expansion des globalen Marktes für Malerklebebänder.