Marktgröße, Marktanteil und Wachstumsbericht für industrielle Wartungsbeschichtungen 2032

Bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,43 % wird erwartet, dass die Größe des globalen Marktes für industrielle Wartungsbeschichtungen von 2.306,89 Millionen USD im Jahr 2022 auf 3.263,09 Millionen USD im Jahr 2030 ansteigt. Diese Studie untersucht die Dynamik des Marktes für industrielle Wartungsbeschichtungen, einschließlich seiner Größe, seines Anteils, seiner Wachstumsfaktoren, Muster und Prognosen bis 2030.

Globaler Markt für industrielle Wartungsbeschichtungen: Überblick

Industrielle Wartungsbeschichtungen werden häufig zur Wartung einer Vielzahl wichtiger Infrastrukturen eingesetzt, von riesigen Strukturen von den Prozesstanks der Öl- und Gasindustrie bis hin zu Wassertanks und Brücken. Diese Arten von Konstruktionen sind in der Regel widrigen Witterungsbedingungen wie großer Hitze, eisigen Temperaturen und/oder ätzenden Chemikalien ausgesetzt. Industrielle Wartungsbeschichtungen sind daher in diesen Situationen unerlässlich, um die Nachhaltigkeit zu erhalten und die Funktionalität dieser Gebäude zu verbessern.

Globaler Markt für industrielle Wartungsbeschichtungen: Wachstumsfaktoren

Der Markt für industrielle Wartungsbeschichtungen wächst weltweit schnell. Einige der wichtigsten Treiber für die Expansion des globalen Marktes sind der wachsende Bedarf an besseren und wirksameren Beschichtungen, der Wunsch nach umweltfreundlichen Beschichtungen und die zunehmende Verwendung von industriellen Wartungsbeschichtungen, um Stahl vor Korrosion zu schützen. Heutzutage sind industrielle Beschichtungen ein wesentlicher Bestandteil der industriellen Produktivität. Da Feuchtigkeit und Temperatur den Produktabbau beschleunigen können, sind die Lebensmittel- und Pharmaindustrie besonders anfällig für ihre Auswirkungen. Darüber hinaus werden beim Bau aller modernen Anlagen viele Stahlsorten verwendet. Daher können industrielle Wartungsbeschichtungen die Haltbarkeit des Stahls in allen Bereichen verbessern, von Deckenplatten über Fußböden bis hin zu Wandtrennwänden und Lagerfächern.

Die Covid-19-Epidemie hat schwerwiegende negative Auswirkungen auf den weltweiten Markt für industrielle Wartungsbeschichtungen. Der Ausbruch von Covid-19 im ersten Halbjahr 2020 führte in vielen Ländern weltweit zu vollständigen Ausgangssperren und Reisebeschränkungen. Infolgedessen wurde der Betrieb mehrerer Produktionsanlagen der Industrie, des Eisenbahn- und Autobahnbaus und der -sanierung sowie der chemischen Industrie vorübergehend eingestellt. Die Epidemie stellte auch die wichtigsten Teilnehmer am weltweiten Markt vor Schwierigkeiten, da es zu Unterbrechungen der Lieferkette und Einschränkungen der Mobilität der Mitarbeiter kam. All diese Probleme behinderten die Expansion des Weltmarkts.