Marktgröße, Marktanteil, Wachstum, Trends und Prognose für Glasisolierungen 2030

Bei einer prognostizierten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von etwa 5,21 % zwischen 2023 und 2030 wurde die Größe des weltweiten Marktes für Glasisolierungen im Jahr 2022 auf 12,70 Milliarden US-Dollar geschätzt und dürfte bis zum Ende desselben Jahres 19,06 Milliarden US-Dollar erreichen.

Globaler Markt für Glasisolierung: Überblick

Glasisolierung wird im Bauwesen verwendet, um die Temperatur im Innenraum zu kontrollieren, Lärmbelästigung zu minimieren und den Einfluss von Heizung und Kühlung zu verringern. Sie senkt den Kohlendioxidausstoß und verbessert die Energieeffizienz des Gebäudes. Glasisolierung verbessert die Isolierung eines Gebäudes und bietet Vorteile wie weniger Kondensation, weniger Möbelschäden und mehr Sicherheit.

Markt für Glasisolierungen

Globaler Markt für Glasisolierungen: Wachstumsfaktoren

Der globale Markt für Glasisolierungen wächst, da die Kunden aufgrund steigender Energiekosten und Umweltbewusstseins Wert auf Energieeinsparung in Wohn-, Geschäfts- und öffentlichen Gebäuden legen. Unternehmen konzentrieren sich auf die Einführung hochmoderner und neuartiger Produkte für den Einsatz in Wohn-, Nichtwohn- und Industriegebäuden, da diese Projekte die zukünftige Expansion des Marktes vorantreiben werden. Es wird erwartet, dass die globalen Umweltbedenken zunehmen werden, was die Expansion der Glasisolierungsbranche unterstützen wird. Die staatliche Förderung energieeffizienter, umweltfreundlicher Gebäude ist ein weiteres Element, das die Expansion des Marktes vorantreibt. Der weltweite Markt für Glasisolierungen wird jedoch durch eine Reihe erheblicher Probleme behindert, darunter die Schwierigkeit, Glaswolle zu recyceln, Beschränkungen in Bezug auf Kohlendioxidemissionen und mangelndes Verständnis für Isolierprodukte.

Globaler Markt für Glasisolierung: Segmentierung

Basierend auf Anwendung, Typ und Geografie ist der Glasisolationsmarkt weltweit unterteilt. HVAC, Wohnungsbau, Nicht-Wohnbau und Industrie sind alle im Anwendungssegment enthalten. Mit dem größten Marktanteil wird die Nicht-Wohnbau-Anwendungskategorie voraussichtlich in naher Zukunft weiter wachsen. Der Markt ist je nach Typ in drei Kategorien unterteilt: Glaswolle, Isolierglaseinheiten und Schaumglas. Der globale Markt wird vom Sektor der Isolierglaseinheiten dominiert. Der Glasisolationsmarkt ist je nach Geografie in fünf Regionen unterteilt: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika sowie Naher Osten und Afrika.

Globaler Markt für Glasisolierungen: Regionale Analyse

Aufgrund seines beträchtlichen Marktanteils auf dem Weltmarkt war der asiatisch-pazifische Raum führend in der Glasisolationsbranche. Glasisolationen sind in Entwicklungsländern wie China und Indien, wo die Zahl der Glasproduktionsunternehmen schnell wächst, sehr gefragt. Im asiatisch-pazifischen Raum ist China der größte Verbraucher von Glasisolationsmaterialien. Die Nachfrage nach nachhaltigen Baupraktiken, steigendes verfügbares Einkommen und der exponentielle Anstieg der Mittelschicht sind die Haupttreiber der Expansion des Glasisolationsmarktes im asiatisch-pazifischen Raum. Regierungen haben Maßnahmen zur Energieeffizienz ergriffen, und die Verfügbarkeit von Rohstoffen in Ländern wie China, Indien und Japan wird voraussichtlich den weltweiten Glasisolationsmarkt ankurbeln. Nordamerika investiert erheblich in erschwingliche Glasisolationen.

Globaler Markt für Glasisolierungen: Wettbewerbsfähige Akteure

Glasisolierungsmarkt nach Typ

Isolierglas

Glaswolle

Schaumglas

Glasisolierungsmarkt nach Anwendung

Nicht-Wohnbau

Wohnungsbau

Industrielle Anwendung

Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik

Zu den wichtigsten Akteuren auf dem globalen Markt für Glasisolierungen zählen

Nippon Sheet Glass Co. Ltd.

Owens Corning

Bestimmte Teed Corporation

PPG Industries Inc

Johns Manville

and Knauf Insulation.

Globaler Markt für Glasisolierungen: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaUSA

EuropaGroßbritannienFrankreichDeutschland

Asien-PazifikChinaJapanIndien

LateinamerikaBrasilien

Der Nahe Osten und Afrika

Was der Bericht bietet

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

