Marktgröße, Marktanteil, Wachstum, Trends und Prognose für Spezialpolyamide 2030

Das weltweite Marktvolumen für Spezialpolyamide wurde im Jahr 2022 auf rund 2,05 Milliarden US-Dollar geschätzt und dürfte bis 2030 auf über 3,54 Milliarden US-Dollar ansteigen, bei einer prognostizierten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von fast 7,05 %.

Globaler Markt für Spezialpolyamide: Überblick

Eine Unterklasse von Polyamiden, die als Spezialpolyamide bekannt sind, besteht aus mehreren Polymeren mit vergleichsweise bemerkenswerten Eigenschaften und Leistungen in einem breiten Anwendungsbereich. Die vergleichsweise höhere Festigkeit, Unelastizität und Dimensionsstabilität dieser Spezialpolyamide sowie ihre vergleichsweise besseren chemischen und thermischen Eigenschaften haben sie zu einem effizienten und leistungsfähigen Ersatz für herkömmliche Materialien in einer Reihe anspruchsvoller Anwendungen gemacht.

Markt für Spezialpolyamide

Globaler Markt für Spezialpolyamide: Wachstumsfaktoren

In den kommenden Jahren werden die weltweiten Wachstumsmuster des Marktes für Spezialpolyamide voraussichtlich von wachsenden Bedenken hinsichtlich der Kraftstoffeffizienz von Autos und unterstützenden Regierungsgesetzen zur Verwendung von Polyamiden in der Konsumgüter-, Automobil- und Textilindustrie bestimmt. Die staatliche Betonung grüner Technologien und Entwicklungen im Bereich erneuerbarer Energien wird in den kommenden Jahren voraussichtlich zu einer erheblichen Nachfrage nach Spezialpolyamiden führen. Die Globalisierung und ein Anstieg des verfügbaren Einkommens werden voraussichtlich die Autoverkäufe weltweit steigern, was das Wachstum des Marktes für Spezialpolyamide in naher Zukunft ankurbeln wird. In naher Zukunft wird es aufgrund der Expansion des kommerziellen Luftfahrtsektors und einer Zunahme des Flugverkehrs eine lukrative Nachfrage nach dem Produkt geben.

Es wird erwartet, dass die Elektro- und Elektronikindustrie Spezialpolyamide in großem Umfang verwenden wird, was die globale Reichweite des Geschäfts in den kommenden zehn Jahren ausweiten wird. Es wird jedoch prognostiziert, dass das niedrige wirtschaftliche Entwicklungsniveau in den kunststoffverbrauchenden Regionen den Aufstieg des Marktes für Spezialpolyamide teilweise umkehren wird. Die Hindernisse und Schwierigkeiten des Marktes werden jedoch durch die zunehmenden Bemühungen der Hersteller, biobasierte Spezialpolyamide herzustellen, gemildert. Folglich wird dies die Marktwachstumstrends in den kommenden Jahren noch weiter vorantreiben.

Globaler Markt für Spezialpolyamide: Segmentierung

Basierend auf Produkttyp, Anwendung und Marktsegment kann der weltweite Markt für Spezialpolyamide segmentiert werden. Der Markt ist je nach Produktart in Langketten-, MXD6/PARA- und Hochtemperaturprodukte segmentiert. Der Markt ist je nach Anwendung in die Sektoren Automobil, Einzelhandel sowie Elektro und Elektronik unterteilt.

Globaler Markt für Spezialpolyamide: Regionale Analyse

Der weltweite Markt für Spezialpolyamide kann geografisch in fünf Hauptregionen unterteilt werden: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika sowie Naher Osten und Afrika. In den nächsten Jahren wird der Markt für Spezialpolyamide voraussichtlich vom Asien-Pazifik-Raum dominiert werden. In den letzten Jahren hat die Region einen erheblichen Anteil der weltweiten Automobile sowie Elektronik und zugehöriger Waren produziert. Im Prognosezeitraum wird die zunehmende Produktverwendung in der Automobilindustrie und bei fahrzeugbezogenen Anwendungen in Ländern wie China und Indien voraussichtlich die Expansion des Marktes für Spezialpolyamide in der Region vorantreiben. Hinzu kommen die niedrigen Arbeitskosten und der einfache Zugang zu Rohstoffen.

Aufgrund des wachsenden Bedarfs an biobasierten Materialien in der Region wird erwartet, dass die Nachfrage nach Spezialpolyamiden auf dem europäischen Markt stetig wächst. Aufgrund der enormen Nachfrage nach dem Produkt in den Automobil- und Elektroniksektoren der Region in den letzten Jahren wird erwartet, dass der nordamerikanische Markt für Spezialpolyamide in den nächsten Jahren einen enormen Aufschwung erleben wird. Groß angelegte Initiativen der Automobilhersteller zur Senkung der Kraftstoffemissionen durch die Verwendung von Leichtbaumaterialien werden den potenziellen Markt für ihre Produkte in der gesamten Region ebenfalls erweitern.

Globaler Markt für Spezialpolyamide: Wettbewerbsfähige Akteure

Zu den wichtigsten Akteuren auf dem globalen Markt für Spezialpolyamide gehören

BASF SE

Evonik Industries AG

Arkema SA

INVISTA

Solvay America Inc.

DowDuPont Inc.

Koninklijke DSM NV

Asahi Kasei Corporation

LG Chem

und Radici Partecipazioni Spa

Globaler Markt für Spezialpolyamide: Segmentanalyse

Nach Typen

Polyamid 6/10

Polyamid 6/12

Polyamid 4/6

Polyamid 10

Polyamid 11

Polyamid 12

Nach Anwendung

Transport

Elektrik und Elektronik

Haushaltswaren/Betriebstechnik

Textilien und Sport

Verpackung

Andere

Nach Region

NordamerikaDie USA

EuropaGroßbritannienFrankreichDeutschland

Asien-PazifikChinaJapanIndien

LateinamerikaBrasilien

Der Nahe Osten und Afrika

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

