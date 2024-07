Markttrend, Anteil, Wachstum, Größe, Analyse und Prognose für Kohlenwasserstoffharze 2030

Der globale Markt für Kohlenwasserstoffharze wurde im Jahr 2022 auf 1.807,99 Millionen USD geschätzt und soll laut einem Bericht von Zion Market Research bis Ende 2030 auf 3.083,31 Millionen USD wachsen. Im Laufe des Prognosezeitraums wird der Markt voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,90 % wachsen. In dieser Studie werden die Wachstumsfaktoren, Hindernisse und Auswirkungen auf die Nachfrage für den weltweiten Markt für Kohlenwasserstoffharze für den Prognosezeitraum untersucht. Sie wird auch dabei helfen, die Chancen zu erkennen und zu untersuchen, die sich in der Branche der Kohlenwasserstoffharze bieten.

Markt für Kohlenwasserstoffharze: Überblick

Niedermolekulare Polymere, sogenannte Kohlenwasserstoffe, werden aus den aliphatischen C5- und aromatischen C9-Destillaten von Rohöl hergestellt. Die Verarbeitbarkeit solcher Harze kann durch die Verwendung von Kohlenwasserstoffharzen und C5- und C9-Mischungen verändert und gesteuert werden. Die zunehmende Verwendung von Kohlenwasserstoffharzen in einer Vielzahl von Endverbraucherbranchen, darunter der Automobil-, Unterhaltungselektronik-, Fertigungs-, Druck- und Kreativsektor, könnte der Grund für die Expansion des weltweiten Marktes für Kohlenwasserstoffharze sein. Die bemerkenswerten Eigenschaften von Kohlenwasserstoffharzen sowie seine hervorragenden Bindungseigenschaften, Feuchtigkeitsbeständigkeit, UV-Balance, extreme Wärmebalance und echte Löslichkeit werden voraussichtlich seine Akzeptanz bei diesen Endverbrauchergruppen für eine Vielzahl von Anwendungen erhöhen, was wiederum das Wachstum des Marktes unterstützen wird. Es wird erwartet, dass das Entwicklungsunternehmen wachsen wird.

Markt für Kohlenwasserstoffharze

Markt für Kohlenwasserstoffharze: Wachstumsfaktoren

Die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von Kohlenwasserstoffharzen bei der Herstellung von Druckfarben, Gummi, Lacken und Klebstoffen haben die profitable Expansion des weltweiten Marktes für Kohlenwasserstoffharze erheblich vorangetrieben. Auf dem Markt für Kohlenwasserstoffharze eröffnen Kisten- und Kartonverschlüsse, Schutzbeschichtungen und Dachinitiativen neue Möglichkeiten für Hersteller. Chemieunternehmen bauen eine Forschungsbasis auf, um Harze zu entwickeln, die außergewöhnliche thermoplastische, pigmentbenetzende und nicht reaktive Eigenschaften aufweisen, um die Absorption von Rohstoffen und Fertigprodukten zu unterstützen.

Darüber hinaus wächst der Markt aufgrund der hohen Nachfrage nach niedermolekularen Polymeren in Drähten und Kabeln sowie Straßenasphalt, da sie für die ideale Farbbalance in Druckfarben sorgen und außergewöhnlich wasserbeständig sind. Darüber hinaus werden Kohlenwasserstoffe in Klebstoffen verwendet, die bei der Herstellung von Windeln verwendet werden. Aufgrund ihrer Fähigkeit, die Herstellung geruchs- und farbloser Windeln zu unterstützen, könnte ihr Angebot an Windelherstellern im Laufe des Prognosezeitraums zunehmen. Kohlenwasserstoffharze hingegen sind weniger kompatibel mit Basispolymeren als natürliche Rohstoffe, da sie überwiegend aus Erdöl gewonnen werden, das die Quelle dieser Harze ist. Solche Hindernisse könnten die Expansion des weltweiten Marktes für Kohlenwasserstoffharze einschränken. Trotz einer Reihe von Hindernissen steigern die Hersteller jedoch ihre Produktivität für Anwendungen wie Polymerumwandlung, Teppichherstellung und Buchbinden.

Die globale Gesellschaft hat sich infolge der Coronavirus-Epidemie verändert. Unternehmen der weltweiten Kohlenwasserstoffharzindustrie erleben in einer Reihe von Endsektoren Unterbrechungen der Lieferkette. Die Hersteller stellen die Geschäftskontinuität für wichtige Bereiche wie die Reifenindustrie, das Baugewerbe und die Körperhygiene sicher, um die Wirtschaft über Wasser zu halten. Daher wird erwartet, dass eine weit verbreitete Impfung mit COVID-19-Impfstoffen die Verluste auf dem Fahrzeugmarkt im Jahr 2020 ausgleichen wird. Um das Marktwachstum wiederherzustellen, haben sich die Hersteller auf dem Markt für Kohlenwasserstoffharze auf die Herstellung wichtiger Produkte wie Klebstoffe, Farben und Gummimischungen spezialisiert. Da der internationale Handel zunimmt, werden mehr Anstrengungen in Richtung lokaler Fertigungs- und Versorgungsstrategien unternommen.

Markt für Kohlenwasserstoffharze: Segmentierung

Der Markt für Kohlenwasserstoffharze ist nach Typ, Anwendung, Endverbraucher und Geografie unterteilt. Aliphatische Harze, aromatische Harze und aliphatische/aromatische Harze sind die drei Kategorien von Kohlenwasserstoffen. Die Verwendung von Kohlenwasserstoffen ist in mehrere Kategorien unterteilt, darunter Klebstoffe, Farb- und Tintenzusätze, Asphaltzusätze und Gummimischhilfen. Bauwesen, Körperpflege, Reifen, Automobile und andere Kategorien bilden die Kategorie der Endverbraucher.

Markt für Kohlenwasserstoffharze: Regionale Analyse

Der asiatisch-pazifische Raum wird voraussichtlich aufgrund der Vielzahl von Herstellern in China und Indien, insbesondere in den Bereichen Bänder, Gummi, Klebstoffe und andere damit verbundene Produkte, eine sehr dominante Position auf dem weltweiten Markt für Kohlenwasserstoffharze einnehmen. Der Markt wird durch eine schnell wachsende Produktionsindustrie sowie eine zunehmende Urbanisierung und Industrialisierung angetrieben. Abgesehen davon könnte der Markt für Kohlenwasserstoffharze in der Region aufgrund erhöhter ausländischer Investitionen durch Partnerschaften und Übernahmen in den Branchen Verpackung, Farben und Lacke sowie Klebstoffe erheblich wachsen. Nordamerika als Ganzes wächst ebenfalls schnell, wobei den USA das größte Wachstum prognostiziert wird. Der Markt für chemische Produkte wie Kohlenwasserstoffharze wird voraussichtlich aufgrund der steigenden Nachfrage von Endverbrauchern, beispielsweise in der Baubranche, wachsen.

Markt für Kohlenwasserstoffharze: Wettbewerbslandschaft

Die führenden Unternehmen der Branche suchen nach Investitionen, F&E und Marktanerkennung. Produkteinführungen, Partnerschaften mit anderen Unternehmen, Fusionen, Übernahmen und Kooperationen sind die Taktiken, die sie anwenden, um die Größten zu werden.

Zu den wichtigsten Akteuren auf dem globalen Markt für Kohlenwasserstoffharze gehören:

Eastman Chemical Company

KOLON Industries

Neville Chemie

Higree

Exxon Mobil Corporation

Puyang Tiacheng Chemical Co., Ltd.

Shanghai Jinsen Hydrocarbon Resins Co., Limited

Shandong Landun Petroleum Resin Co., Ltd.

unter anderen.

Der globale Markt für Kohlenwasserstoffharze ist wie folgt segmentiert:

Nach Typ

aliphatische Harze

aromatische Harze

aliphatische/aromatische Harze

Nach Anwendung

Klebstoff

Gummimischhilfen

Farb- und Tintenzusätze

und Asphaltzusätze

unter anderen

Nach Endbenutzer

Bauen & Konstruktion

Körperhygiene

Reifen

Automobil und andere

Markt für Kohlenwasserstoffharze: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

