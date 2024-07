Markttrend, Anteil, Wachstum, Größe und Prognose für Kaffeefilterpapier 2030

Der Markt für Kaffeefilterpapier wurde im Jahr 2022 auf 600,58 Millionen US-Dollar geschätzt und dürfte von 2023 bis 2030 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von über 6,21 % wachsen und dann einen Wert von 972,51 Millionen US-Dollar erreichen.

Globaler Markt für Kaffeefilterpapier: Überblick

Zur Herstellung von Kaffee werden die gemahlenen und gerösteten Samen der tropischen, immergrünen Kaffeepflanze verwendet, die in Afrika beheimatet ist. Kaffee gehört zu den am häufigsten konsumierten Getränken der Welt. Kaffeefilterpapier für den Alltag besteht aus porösem, gekrepptem Papier mit mäßiger Nassfestigkeit, das sich leicht in kegel- und korbförmige Filter für den Einsatz in Haushalten, Unternehmen und Institutionen verwandeln lässt.

Markt für Kaffeefilterpapier

Globaler Markt für Kaffeefilterpapier: Wachstumsfaktoren

Der Markt für Kaffeefilterpapier wächst weltweit rasant. Die zunehmende Beliebtheit von Kaffee als Alltagsgetränk, die steigende Nachfrage nach Kaffeefilterpapier in den Millennials und die wachsende Zahl von Händlern und Lieferanten von Kaffeefilterpapier sind einige der Hauptgründe für das globale Wachstum dieses Faktors. Kaffeetrinker sind wählerisch, was die Art des Filters angeht, den sie verwenden, da dieser beim Brühvorgang einen großen Unterschied macht. Im Gegensatz zu Metallfiltern bieten Kaffeefilterpapier eine Reihe von Vorteilen. Kaffeefilterpapier sind von Natur aus fein, daher können sie Mikropartikel und Öle leicht einfangen. Dadurch hat der Kaffee ein frischeres Aroma und Aussehen und ist transparenter und köstlicher.

Zu den Elementen, die die Expansion des Marktes vorantreiben, gehören auch Veränderungen im Lebensstil und eine erhöhte Kaufkraft. Darüber hinaus wächst der globale Markt für Kaffeefilterpapier aufgrund der zunehmenden Durchdringung des Einzelhandelssektors in einer Reihe von Formen, darunter Fachgeschäfte, Hypermärkte und Supermärkte, sowie Online-Verkäufe, die das Produkt unterstützen. Darüber hinaus können im Prognosezeitraum erhöhte Investitionen in Produktinnovationen günstige Aussichten für die Expansion des weltweiten Marktes für Kaffeefilterpapier bieten. Schlechte Verkaufszahlen von Kaffeefilterpapier in Entwicklungsländern und eine steigende Nachfrage nach kalorienarmen Getränken, da die Menschen sich ihrer Fitness und allgemeinen Gesundheit bewusster werden, können jedoch das Wachstum des weltweiten Marktes für Kaffeefilterpapier begrenzen.

Im ersten Halbjahr 2020 ist ein deutlicher Rückgang der Verkäufe von Kaffeefilterpapier zu verzeichnen. Von der Regierung verhängte strenge Kontrollen und landesweite Lockdowns in mehreren Ländern brachten Industriebetriebe in Schwierigkeiten und führten letztlich zur Schließung des Einzelhandelssektors. Darüber hinaus wurden die Verkäufe von Kaffeefilterpapier durch die veränderten Verbraucherpräferenzen beeinträchtigt. Das Marktwachstum wurde durch alle diese Variablen zusammen negativ beeinflusst. Aufgrund der wiederholten Covid-19-Wellen in einigen Ländern werden die Auswirkungen in den kommenden Jahren voraussichtlich minimal sein.

Globaler Markt für Kaffeefilterpapier: Segmentierung

Produkt, Endverbrauch, Dicke, Materialtyp und Region sind die Hauptfaktoren, die den weltweiten Markt für Kaffeefilterpapier unterteilen. Der globale Markt für Kaffeefilterpapier ist je nach Dicke in drei Segmente unterteilt: bis zu 20 g/m², 20 g/m² bis 40 g/m² und über 40 g/m². Im Materialtypsegment gibt es zwei Kategorien: ungebleichtes Papier und gebleichtes Papier. Zu den Waren des Kaffeefilterpapiermarktes gehören Kaffeefilterbeutel, Scheibenfilter, V-Kegelfilter, Korbfilter, Kegelfilter und andere. Im Endverbrauchssegment gibt es drei Kategorien: gewerblich, institutionell und privat.

Globaler Kaffeefilterpapiermarkt: Regionale Analyse

In Bezug auf den Umsatz hält Nordamerika vermutlich den größten Anteil am weltweiten Markt für Kaffeefilterpapier. Die Präsenz einer beträchtlichen Bevölkerung, die Kaffee trinkt, und die steigende Nachfrage nach Kaffeefilterpapier aufgrund seiner Vorteile gegenüber Metallfiltern sind Faktoren, die das Marktwachstum in diesem Bereich vorantreiben. Aufgrund steigender Umsätze mit Kaffeefilterpapier in Ländern wie Frankreich und Deutschland wird erwartet, dass auch Europa erheblich zum Marktwachstum beiträgt. Der asiatisch-pazifische Raum wird voraussichtlich schnell wachsen und aufgrund des wachsenden Trends, Kaffee zu Hause zu trinken, des veränderten Lebensstils und der steigenden Kaufkraft viele Perspektiven für die gesamte Branche bieten.

Globaler Markt für Kaffeefilterpapier: Wettbewerbsfähige Akteure

Ahlstrom-Munksjö Oyj

Animo BV

KONOS GmbH

Purico Group Limited

Glatfelter Corporation

Melitta

Neu Kaliss Spezialpapier GmbH

TERRANOVA PAPERS SA

BV Filtropa

Riensch & Held GmbH & Co.KG

Globaler Markt für Kaffeefilterpapier: Segmentanalyse

Nach Produkttyp

Gebleichtes Papier

Ungebleichtes Papier

Von Endbenutzern

Haushalt

Einzelhandel

Institutioneller Anleger

Nach Region

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

