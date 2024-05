Marktwachstum, Größe, Anteil, Trends und Prognose für Agraranalysen 2032

Der globale Markt für Agraranalytik wurde im Jahr 2023 auf 1.110,70 Millionen USD geschätzt und soll laut einem Bericht von Zion Market Research bis Ende 2032 auf 3.231,80 Millionen USD wachsen. Im Laufe des Prognosezeitraums wird erwartet, dass der Markt mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 12,60 % wächst. In dieser Studie werden die Wachstumsfaktoren, Hindernisse und Auswirkungen auf die Nachfrage für den weltweiten Markt für Agraranalytik für den Prognosezeitraum untersucht. Darüber hinaus wird sie die Erkundung und Nutzung der neuen Möglichkeiten im Sektor des Marktes für Agraranalytik unterstützen.

Globaler Markt für Agraranalysen: Überblick

Durch die Einbeziehung von Analysen in die Landwirtschaft können Landwirte Daten zu Boden, Feuchtigkeit, Wetter, Ernten und vielen anderen Themen in Echtzeit untersuchen. Darüber hinaus hilft es bei der Organisation des Produktions- und Nachernteplans. Durch die Optimierung der landwirtschaftlichen Leistung als Reaktion auf Ereignisse, Wetter oder Krankheitsausbrüche hilft die Anwendung von Big Data-Analysen den Landwirten außerdem, unerforschte landwirtschaftliche Möglichkeiten zu entdecken. Die Präzisionslandwirtschaft wird durch die effiziente Anwendung von Big Data-Analysen in der Agrarindustrie möglich, die den Landwirten hilft, den Ernteertrag zu steigern und gleichzeitig Zeit und Ressourcen zu sparen. In der Agrarindustrie erleichtert die Analyse die Erstellung von Berichten und umsetzbaren Daten, indem mehrere Feldfruchtfotos gesammelt und Sensoren verwendet werden, um durch Lebensmittel übertragene Krankheiten und Ernteverderb zu minimieren.

Globaler Markt für Agraranalytik: Wachstumsfaktoren

Der zunehmende Fokus auf die Rentabilität der Landwirtschaft treibt die Expansion des globalen Marktes für effiziente Analysen und effiziente Entscheidungsverfahren in Bezug auf landwirtschaftliche Belange voran. Die Ernteproduktion wird von einer Reihe von Variablen beeinflusst, darunter Saatgutart, Wetterparameter, Düngemittelbehandlung, Bodenqualität und -zustand. Dies erschwert auch den Prozess der Bestimmung, welche Elemente sich am besten zur Steigerung der Produktion eignen. Daher ist die Implementierung von Agraranalysen zur Steigerung der Ernteproduktivität und -produktion unverzichtbar geworden. Darüber hinaus stehen Landwirte unter größerem Druck, ihr Vieh zu verwalten, was wiederum die weltweite Einführung von Agraranalysen fördert. Analysen für die Landwirtschaft verringern die Möglichkeit einer schlechten Bewirtschaftung und erhöhen die Notwendigkeit der Verfolgung von Tieren. Ein wesentlicher Bestandteil der Agraranalyse, der als bahnbrechende Anwendung von Wissenschaft und Technologie in der Landwirtschaft gilt.

Globaler Markt für Agraranalysen: Segmentierung

Der weltweite Markt kann anhand von Bereitstellungsmodell, Betriebsgröße, Komponente, Anwendung und regionalen Segmenten unterteilt werden. Der Markt kann basierend auf dem Bereitstellungsmodell in Vor-Ort- und Cloud-Modi unterteilt werden. Der Markt kann basierend auf der Betriebsgröße in große und kleine bis mittelgroße Betriebe unterteilt werden. Da große Betriebe in hohem Maße auf landwirtschaftliche Analysen setzen, hat dieses Segment der Branche den höchsten Anteil am Weltmarkt. Große Betriebe können auch von landwirtschaftlichen Analysen profitieren, indem sie die Daten nutzen, um die Produktivität zu optimieren und zugrunde liegende Probleme effektiver anzugehen.

Der Markt kann je nach Komponente in Dienstleistungen und Lösungen unterteilt werden. Auf dem Weltmarkt hat der Lösungssektor den größten Anteil. Der Anstieg erklärt sich durch den wachsenden Bedarf der Agrarindustrie, wichtige landwirtschaftsbezogene Daten auszuwerten, um effiziente Entscheidungen zur Unterstützung der Ausweitung landwirtschaftlicher Produkte zu treffen. Zahlreiche Variablen, darunter Düngemittelart, Anwendung, Bodenqualität und Saatgutsorte, beeinflussen die Pflanzenproduktion. Infolgedessen wurde es für Landwirte zunehmend schwieriger, die entscheidenden Elemente, die ihre Produktion beeinflussen, aus riesigen Datenmengen zu identifizieren. Der Markt kann je nach Anwendung in Segmente unterteilt werden, wie z. B. Farmanalytik, Viehanalytik, Aquakulturanalytik und andere. Die Vorherrschaft über andere Segmente hat das Segment der Viehanalytik inne. Rassenkontrolle, Stressmanagement, Ernte und Felddaten sind alle im Bereich der Viehanalytik enthalten.

Globaler Agraranalytikmarkt: Regionale Analyse

Aufgrund der zunehmenden Nutzung von Cloud-basierten Lösungen durch die Landwirte der Region und ihrer steigenden Investitionen in digitale Landwirtschaftstechniken hält Nordamerika den größten Anteil am Weltmarkt. Darüber hinaus wird erwartet, dass die zunehmende Zahl staatlicher Programme zur Digitalisierung landwirtschaftlicher Betriebe das Wachstum der regionalen Branche in den kommenden Jahren beschleunigen wird. Der asiatisch-pazifische Raum wird in den kommenden Jahren voraussichtlich stetig wachsen, da sich die Landwirte der Vorteile der Verwendung von Agraranalysen in ihrer Landwirtschaft immer mehr bewusst werden.

Globaler Markt für Agraranalysen: Wettbewerbsfähige Akteure

Einige der wichtigsten Akteure auf dem globalen Markt für Agraranalytik sind:

Root-KI

OneSoil

HelioPas KI

Weitere Informationen.

AGEYE-Technologien

Klausel

AgVue-Technologien

Stesalit Systeme

RESSON

PräzisionsHawk

Proagrica

Gro Intelligence

Körnig

GEOSYS

Bauernrand

Conservis Corporation

aWo

Agrivi

Accenture Plc.

Der globale Markt für Agraranalysen ist wie folgt segmentiert:

Nach Bereitstellungsmodell

vor Ort

Cloud-Modi

Nach Betriebsgröße

Bauernhöfe und kleine und mittlere Betriebe

Nach Komponente

Dienstleistungen

Lösungen

Nach Anwendung

Aquakulturanalytik

Viehanalytik

Farmanalytik

und andere

Globaler Markt für Agraranalysen: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

