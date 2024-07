Marktwachstum, Größe, Anteil, Trends und Prognose für aromatisierten Whisky 2032

Der globale Markt für aromatisierten Whisky wurde im Jahr 2023 auf 28,24 Milliarden USD geschätzt und soll laut einem Bericht von Zion Market Research bis Ende 2032 auf 52,26 Milliarden USD wachsen. Im Laufe des Prognosezeitraums wird der Markt voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7,20 % wachsen. In dieser Studie werden die Wachstumsfaktoren, Markteintrittsbarrieren und Auswirkungen auf die Nachfrage für den globalen Markt für aromatisierten Whisky für den Prognosezeitraum untersucht. Darüber hinaus wird sie die Erkundung und Nutzung der sich ergebenden Möglichkeiten im Markt für aromatisierten Whisky unterstützen.

Branchenperspektive:

Im Prognosezeitraum wird der globale Markt für aromatisierten Whisky voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 7,9 Prozent wachsen. Die Studie untersucht die Faktoren, die die Nachfrage nach aromatisiertem Whisky im Prognosezeitraum antreiben, einschränken oder erschweren und beeinflussen. Die Studie untersucht auch neue Perspektiven auf dem Markt für aromatisierten Whisky.

Markt für aromatisierten Whisky

Markt für aromatisierten Whisky: Übersicht

Das wohl am weitesten verbreitete alkoholische Getränk weltweit ist Whiskey, und die Hersteller experimentieren auf neuartige Weise damit. Standardmalzbestandteile werden mit einem oder mehreren zusätzlichen Geschmacksstoffen kombiniert, um aromatisierten Whiskey herzustellen. Whiskey behält fast 40 % seines Gewichts an Alkohol, selbst wenn zusätzliche Geschmacksstoffe hinzugefügt werden. Große Whiskey-Unternehmen produzieren, füllen ab und vermarkten aromatisierten Whiskey, um ihren Kunden ein unverwechselbares Erlebnis zu bieten. Dennoch konnten die Unternehmen durch das Anbieten einer Reihe von Optionen eine effektive Markentreue der Kunden gewährleisten sowie neue Kunden gewinnen und rekrutieren. Seit über 50 Jahren sind aromatisierte Whiskeys erhältlich; die ersten Varianten aromatisierten Whiskeys wurden mit Früchten und Gewürzen hergestellt.

Auswirkungen von COVID-19:

Die COVID-19-Pandemie hat den Alkoholabsatz in den meisten Teilen der Welt reduziert. Der globale Markt für aromatisierten Whisky wird durch die Schließung des Gastronomiebereichs beeinflusst. Die Nachfrage nach aromatisiertem Whisky ist aufgrund eines Rückgangs des Alkoholkonsums in den meisten Teilen der Welt zurückgegangen. Während dieser Epidemie führte die soziale Distanzmentalität der Verbraucher zu einem Anstieg der Produktverkäufe über Online-Vertriebskanäle. Der globale Markt wird durch veränderte Konsummuster der Verbraucher beeinflusst.

Markt für aromatisierten Whisky: Wachstumstreiber

Die Einführung neuer Produkte könnte die Marktexpansion ankurbeln. Aufgrund der wachsenden kreativen und globalen Cocktailkultur wagen sich Unternehmen auf den Markt für aromatisierten Whisky. Unternehmen experimentieren mit dem Alterungsprozess, um eine Reihe von Whiskys mit unterschiedlichen Geschmacksrichtungen herzustellen. Zu den Versuchen gehörten Whiskys mit gesalzenem Karamell- und Vanillegeschmack, die in Nordamerika sehr beliebt waren. Um seinen Kunden einen neuartigen Geschmack zu bieten, arbeitete Marina Kitchen and Restaurant & Bar mit Malahat Spirits zusammen. Es schmeckte wie Whisky mit Honig. Dieser Honig stammte aus ihren Bienenstöcken auf dem Dach. Ein weiterer beliebter Whiskygeschmack ist Ahorn, und es gibt zahlreiche Unternehmen, die Whisky mit Ahorngeschmack anbieten. Red Stag von Jim Beam hat eine neue Reihe aromatisierter Whiskys vorgestellt, darunter Honig und Schwarzkirsche.

Markt für aromatisierten Whisky: Einschränkungen

Die wachsende Vorliebe der Verbraucher für aromatisiertes Bier könnte die Marktexpansion bremsen. Ein erheblicher Teil der Verbraucherbasis, insbesondere Millennials und Frauen, greift zu aromatisiertem Bier. Darüber hinaus könnte die Nachfrage nach aromatisiertem Whisky durch die erheblichen Anstrengungen der Brauereien gebremst werden, handgefertigte Biere und Bier mit niedrigem oder keinem Alkoholgehalt herzustellen, um ihren Kundenstamm zu vergrößern. Es gibt weltweit zahlreiche Brauereien, die die steigende Nachfrage nach Bier decken. So wird beispielsweise ab 2020 die Mehrheit der in den Vereinigten Staaten verkauften Biermarken von über 8.000 Brauereien hergestellt. Darüber hinaus wächst die Beliebtheit von aromatisiertem Bier aufgrund seiner vielfältigen Auswahl, die Aromen wie Melone, Zitrusfrüchte und kreative Kombinationen umfasst.

Markt für aromatisierten Whisky: Chancen

Die zunehmende Verwendung in Gastronomiebetrieben und Lebensmittelanwendungen dürfte fantastische Expansionsaussichten bieten. Aromatisierter Whisky ist eines der bedeutendsten Segmente der Spirituosenindustrie. Die Beliebtheit von Whisky weitet sich auf die Küche und die Bar aus. Köche verwenden Whisky beim Kochen, um den Geschmack ihrer Gerichte zu verbessern. Der Geschmack des alkoholischen Getränks ähnelt dem erhöhten Salzgehalt von Schalentieren, dem rauchigen Geschmack von geräuchertem Fleisch und der Süße von Desserts. Das Whisky-Marktsegment bietet im Vergleich zu Wein eine größere Geschmacksvielfalt. Auch wenn Whisky ein beliebtes Getränk auf Restaurantmenüs ist, ist es interessant zu sehen, wie viele von ihnen das alkoholische Getränk mit verschiedenen Gerichten vermischen und damit einen neuen Trend in der Branche auslösen.

Markt für aromatisierten Whisky: Herausforderungen.

Getränke mit Aromen und niedrigem Alkoholgehalt stellen ein erhebliches Marktproblem dar. Sowohl in Industrie- als auch in Entwicklungsländern gibt es einen wachsenden Trend zu Getränken mit geringem oder keinem Alkoholgehalt. Dieser Wandel wird durch ein besseres Verständnis der mit dem Alkoholkonsum verbundenen Risiken vorangetrieben. Außerdem bringen viele neue Marktteilnehmer neuartige Geschmacksrichtungen auf den Markt, um die Verbraucher von alkoholischen Getränken wegzulocken, was sich ebenfalls auf die Expansion des Marktes auswirkt.

Markt für aromatisierten Whisky: Segmentierung

Basierend auf Art, Anwendung und Geografie ist der Weltmarkt für aromatisierten Whisky in zwei Segmente unterteilt. Der Markt ist je nach Art in Kategorien unterteilt, wie Whisky mit Fruchtgeschmack, Whisky mit Karamellgeschmack, Whisky mit Honiggeschmack und andere. Mit einem Marktanteil von über 40 % weltweit war Whisky mit Honiggeschmack unter ihnen der beliebteste. Der Markt ist in vier Anwendungssegmente unterteilt: Restaurants, Hotels, Einzelhandel und Catering-Dienstleistungen.

Regionale Landschaft

Mit einem Marktanteil von über 40 % weltweit dominierte Europa den Markt. Dies erklärt sich durch die wachsende Vorliebe junger Leute für aromatisierte alkoholische Getränke. Darüber hinaus gibt es in Großbritannien, Deutschland, Frankreich und Italien viele Alkoholkonsumenten – insbesondere Whiskykonsumenten –, was eine enorme Aussicht auf Marktwachstum bietet. Im Laufe des Prognosezeitraums wird auch erwartet, dass Nordamerika einen beträchtlichen Umsatzbeitrag zum weltweiten Markt für aromatisierten Whisky leistet. Während des gesamten Prognosezeitraums wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum der aromatisierten Whiskyindustrie einen beträchtlichen Umsatzbeitrag liefert. Wichtige Elemente, die zur Expansion des regionalen Marktes beitragen werden, sind eine beträchtliche Zahl von Alkoholkonsumenten, ein steigender Anteil weiblicher Alkoholkonsumenten und die Existenz bedeutender Whiskyhersteller in der Region. Die beiden größten Märkte liegen in China und Indien.

Wettbewerbsumfeld

Zu den wichtigsten Akteuren auf dem globalen Markt für aromatisierten Whisky gehören:

Die Crown Royal Company

Pernod Ricard SA.

Brown-Forman Corporation

Diageo PLC

Bacardi Limited

Die Old Bushmills Distillery Co.

Beam Inc.

Der globale Markt für aromatisierten Whisky ist wie folgt segmentiert:

Nach Typ

Whisky mit Honiggeschmack

Whisky mit Karamellgeschmack

Whisky mit Fruchtgeschmack

Andere

Nach Anwendung

Einzelhandel

Hotel

Restaurants und

Catering-Service

Nach Region

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreich GroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

