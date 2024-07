Marktwachstum, Größe, Anteil, Trends und Prognose für Bierstabilisatoren 2030

Der Markt für Bierstabilisatoren wurde im Jahr 2022 auf einen Wert von 90,87 Millionen US-Dollar geschätzt und soll mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 10,20 % auf 197,64 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 anwachsen.

Globaler Markt für Bierstabilisatoren: Überblick

Kolloidale Trübungsstabilisatoren, manchmal auch Bierstabilisatoren genannt, werden verwendet, um die Haltbarkeit von Bier zu verlängern. Sie werden auch verwendet, um unerwünschte Partikel aus Fruchtsäften zu entfernen, die den Gesamtgeschmack und die Qualität des Getränks beeinträchtigen, und um alkoholische Getränke wie Wein mikrobiell zu stabilisieren. Sie helfen Getränkeherstellern auch bei der Entfernung von Verunreinigungen.

Markt für Bierstabilisatoren

Globaler Markt für Bierstabilisatoren: Wachstumsfaktoren

Die Notwendigkeit, alkoholische Getränke zu verbessern, um ihre chemische Stabilität zu erhalten und ihnen eine längere Haltbarkeit zu verleihen, wird voraussichtlich das Wachstum des weltweiten Marktes für Bierstabilisatoren in den kommenden Jahren vorantreiben. Darüber hinaus wird erwartet, dass die zunehmende Übernahme eines westlichen Lebensstils, insbesondere in China, Indien und Japan sowie anderen Ländern im asiatisch-pazifischen Raum, die Nachfrage nach Bierstabilisatoren im prognostizierten Zeitraum weltweit unterstützen wird.

Die globale Erwärmung nimmt aufgrund der erhöhten Kohlenstoffemissionen zu, was die Temperatur erhöht und möglicherweise den Geschmack des Biers mindert. Dies ist wahrscheinlich einer der Hauptfaktoren, die die Expansion der weltweiten Bierstabilisatorindustrie vorantreiben, da Bierstabilisatoren das Bier neben den steigenden Temperaturen vor Trübung und Dunst schützen, die die natürlichen Eigenschaften des Biers zerstören können. Es wird erwartet, dass die Verkäufe von Bierstabilisatoren in den nächsten Jahren steigen werden, da die Verbraucher zunehmend Premiumbier gegenüber Quantität bevorzugen. Darüber hinaus wird erwartet, dass der Markt in den kommenden Jahren aufgrund der Verbrauchernachfrage nach Bier mit reichhaltigem Geschmack, einzigartigem Geruch und höherer Qualität weiter wachsen wird.

Globaler Markt für Bierstabilisatoren: Segmentierung

Der Markt für Bierstabilisatoren kann weltweit in drei Segmente unterteilt werden: Produkt, Funktion und Anwendung. Der Markt ist je nach Produkt in vier Segmente unterteilt: Xanthangummi, Carrageen, Gummi arabicum und CMC. Der Markt für Bierstabilisatoren ist je nach Funktion in drei Kategorien unterteilt: Viskosifizierung, Texturierung und Stabilisierung. Der Markt ist je nach Anwendung in drei Kategorien unterteilt: Fruchtgetränke, Milchprodukte und Erfrischungsgetränke.

Globaler Markt für Bierstabilisatoren: Regionale Analyse

Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika sowie der Nahe Osten und Afrika sind die fünf wichtigsten geografischen Unterteilungen des weltweiten Marktes für Bierstabilisatoren. Im Verlauf des Prognosezeitraums wird die Expansion des regionalen Marktes für Bierstabilisatoren voraussichtlich vom Markt im asiatisch-pazifischen Raum angeführt. Der Markt für Bierstabilisatoren in der Region wird voraussichtlich dank wichtiger Eigenschaften wie der Kontrolle des pH-Werts des Brauwassers, der Erhaltung der Löslichkeit von Zuckern, Proteinen und Salzen, der Verbesserung der Haltbarkeit, der Verringerung der Trübungsbildung und der Verhinderung der erneuten Gärung wachsen. Darüber hinaus wird der Geschäftssektor wachsen, da Brauereien aufgrund der wachsenden Nachfrage der Verbraucher nach neuen Geschmacksrichtungen und Variationen mehr Stabilisatoren verwenden. Darüber hinaus steigt die Zahl neuer Hersteller von Craft-Getränken, insbesondere in China, Japan und Indien.

In den nächsten Jahren wird Europa eine starke durchschnittliche jährliche Wachstumsrate aufweisen. Der Markt für Bierstabilisatoren dürfte in naher Zukunft wachsen, da die Vorliebe der Kunden für alkoholische Getränke zunimmt und die Kaufkraft aufgrund der Verfügbarkeit mehrerer Sorten mit unterschiedlichen Geschmacksrichtungen und Texturen steigt. So ergab die Food Navigator-Studie von 2017, dass 51 % der Deutschen, 62 % der Franzosen, 60 % der Italiener und 63 % der Polen neue Produktvarianten wählten. Darüber hinaus wird der kommerzielle Umfang in der gesamten Region durch die schnellen technologischen Verbesserungen und Innovationen in den Produktionsprozessen alkoholischer Getränke, insbesondere in Deutschland, Frankreich und der Tschechischen Republik, weiter beschleunigt. In absehbarer Zukunft sind die Märkte mit dem größten Wachstumspotenzial MEA, LATAM und Nordamerika.

Globaler Markt für Bierstabilisatoren: Wettbewerbsfähige Akteure

Einige der wichtigsten Akteure auf dem Markt für Bierstabilisatoren sind

Cargill (USA)

Tate & Lyle (Großbritannien)

DowDuPont (USA)

Ashland (USA)

Palsgaard (Dänemark)

Glanbia Nutritionals (USA)

Kerry Group (Irland)

Fortschrittliche Nahrungsmittelsysteme (USA)

Chemelco International (Niederlande)

und Nexira (Frankreich)

Globaler Markt für Bierstabilisatoren: Segmentanalyse

Nach Produkt

Carrageen

Gummi arabicum

PVPP/ R-PVPP

Kieselgel

Papain

Xanthangummi

CMC und

Andere

Nach Funktion

Stabilisierung

Texturierung

Viskosifizierung

Nach Anwendung

Fruchtgetränke

Milchprodukte

Alkoholfreie Getränke

Nach Typ

Lagerbier

Ale

Stout und Porter

Malz

Andere

Nach Region

NordamerikaDie USA

EuropaGroßbritannienFrankreichDeutschland

Asien-PazifikChinaJapanIndien

LateinamerikaBrasilien

Der Nahe Osten und Afrika

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

