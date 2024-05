Marktwachstum, Größe, Anteil, Trends und Prognose für Biokraftstoffe der nächsten Generation 2032

Der globale Markt für Biokraftstoffe der nächsten Generation wurde im Jahr 2023 auf 191,82 Milliarden USD geschätzt und soll laut einem Bericht von Zion Market Research bis Ende 2032 auf 1591,13 Milliarden USD wachsen. Im Verlauf des Prognosezeitraums wird mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 26,50 % gerechnet. In dieser Studie werden die Wachstumstreiber, Hindernisse und Auswirkungen auf die Nachfrage für den weltweiten Markt für Biokraftstoffe der nächsten Generation im Verlauf des Prognosezeitraums untersucht. Darüber hinaus wird sie die Erforschung und Nutzung des aufkommenden Potenzials auf dem Markt für Biokraftstoffe der nächsten Generation unterstützen.

Globaler Markt für Biokraftstoffe der nächsten Generation: Überblick

Fortschrittliche Biokraftstoffe aus Zucker und Pflanzenölen werden als Biokraftstoffe der nächsten Generation bezeichnet. Was diese Biokraftstoffe der nächsten Generation auszeichnet, ist ihre Quelle. Die wichtigsten Rohstoffe für Biokraftstoffe der nächsten Generation sind Abfälle aus der Forstwirtschaft sowie landwirtschaftliche und nicht essbare Ernterückstände. Die Nachteile der Biokraftstoffe der ersten Generation können durch Biokraftstoffe der nächsten Generation überwunden werden, die Biokraftstoffe in viel größeren Mengen zu geringeren Kosten und mit erheblichen Umweltvorteilen herstellen können.

Markt für Biokraftstoffe der nächsten Generation

Mithilfe von Technologien der nächsten Generation kann aus ungenießbarer Biomasse durch die Erzeugung von Biokraftstoff kommerziell akzeptabler Kraftstoff hergestellt werden. Durch die Senkung der Treibhausgasemissionen tragen Biokraftstoffe der nächsten Generation zur Eindämmung des Klimawandels bei. Derzeit werden drei verschiedene thermochemische Verarbeitungstechniken – Vergasung, Pyrolyse und Torrefizierung – zur Erzeugung von Biokraftstoffen eingesetzt.

Globaler Markt für Biokraftstoffe der nächsten Generation: Wachstumsfaktoren

Der wachsende Bedarf an sauberer, nachhaltiger Energie und der Wunsch, die Umwelt so wenig wie möglich zu belasten, sind die treibenden Faktoren auf dem globalen Markt für Biokraftstoffe der nächsten Generation. Der Markt wird wachsen, da der Schwerpunkt verstärkt auf eine kohlenstoffarme Entwicklung gelegt wird und die Regierungen die Produktion von Biokraftstoffen der nächsten Generation unterstützen. Mithilfe ungenießbarer Biomasse ermöglicht die Technologie zur Herstellung von Biokraftstoffen der nächsten Generation die Herstellung von Kraftstoffen, die für die kommerzielle Nutzung geeignet sind. Energiepflanzen, Abfälle aus der Forstwirtschaft und Algen sind die wichtigsten Rohstoffe, die zur Herstellung von Biokraftstoffen der nächsten Generation verwendet werden.

Darüber hinaus gibt es viele Wachstumsaussichten für Biokraftstoffe der nächsten Generation als Kraftstoff für Fahrzeuge und Flugzeuge. Mit dem Anstieg der Ölpreise hat sich der Fokus aufgrund wachsender Bedenken hinsichtlich der Energiesicherheit auf erneuerbare Energiequellen verlagert. Da sie aus nicht essbaren Rohstoffen und landwirtschaftlichen Reststoffen hergestellt werden, wird erwartet, dass Biokraftstoffe der nächsten Generation aufgrund ihrer schnellen technologischen Entwicklung den Biokraftstoffen der ersten Generation vorgezogen werden. Darüber hinaus wächst die Biokraftstoffindustrie der nächsten Generation aufgrund staatlicher Vorschriften und einer zunehmenden Verwendung von Biokraftstoffen zur Verringerung der Treibhausgasemissionen von Kraftfahrzeugen. Diese Biokraftstoffe können die Autoabgase erheblich senken.

Die hohen Kosten der Produktion von Biomasse zur Umwandlung in Biokraftstoffe könnten jedoch das Wachstum des Marktes für Biokraftstoffe der nächsten Generation einschränken. Darüber hinaus wird erwartet, dass positive Regierungspolitiken zur Förderung umweltfreundlicherer Energiequellen und eine zunehmende Betonung von Biokraftstoffmischungen dem Markt im Prognosezeitraum profitable Wachstumsaussichten bieten.

Der aktuelle COVID-19-Ausbruch wird voraussichtlich erhebliche negative Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben. Die Regierung hat einen Lockdown und andere Maßnahmen zur Bekämpfung der weit verbreiteten COVID-19-Pandemie verhängt. Dies führte zu Beschränkungen beim Import und Export nicht lebensnotwendiger Güter in allen Industriezweigen und Stromerzeugungsanlagen sowie zur vorübergehenden Schließung von Fertigungs- und Verarbeitungsbetrieben. Der Markt für Biokraftstoffe der nächsten Generation aus verschiedenen Endverbraucherbranchen ist infolge dieser strengen Vorschriften zurückgegangen. Aufgrund von Lieferkettenunterbrechungen und Arbeitskräftemangel müssen die Kunden auch einen kurzen Stopp beim Bau neuer Kraftwerke, Stromnetze und Infrastruktur hinnehmen. Andererseits wird ein nachhaltiges Wachstum des Marktes erwartet, sobald sich die Umstände vor der Pandemie wieder einpendeln.

Globaler Markt für Biokraftstoffe der nächsten Generation: Segmentierung

Verfahren, Rohstoffe, Biokraftstoffart, Anwendung und Geografie sind die Schlüsselfaktoren, die den globalen Markt für Biokraftstoffe der nächsten Generation unterteilen. Der weltweite Markt für Biokraftstoffe der nächsten Generation ist in Biodiesel, Biogas, Biobutanol und andere Biokraftstoffarten unterteilt. Der thermochemische Prozess und der biochemische Prozess sind die beiden Unterteilungen des Funktionssegments. Für die Herstellung von Biokraftstoffen der nächsten Generation werden Lignozellulose, Jatropha, Leindotter, Algen und andere Rohstoffe verwendet. Transport, Stromerzeugung und andere Branchen bilden das Anwendungssegment.

Globaler Markt für Biokraftstoffe der nächsten Generation: Regionale Analyse

Im Verlauf des Prognosezeitraums wird erwartet, dass die Region Nordamerika den größten Anteil am globalen Markt für Biokraftstoffe der nächsten Generation hat. Der Markt in dieser Region wächst aufgrund strenger Vorschriften für die Produktion erneuerbarer Energien, wachsender Besorgnis über Treibhausgasemissionen und erhöhter Investitionen in Forschung und Entwicklung. Da die Nachfrage aus Ländern wie den USA und Kanada voraussichtlich häufig steigen wird, wird für Nordamerika ein enormes Wachstum erwartet. Es wird jedoch erwartet, dass die Region Asien-Pazifik schneller wächst und neue Chancen für eine Markterweiterung bietet. Einige der Elemente, die die Markterweiterung in diesem Bereich vorantreiben, sind steigende Ölpreise und wachsende Sorgen im Zusammenhang mit Energie.

Globaler Markt für Biokraftstoffe der nächsten Generation: Wettbewerbsfähige Akteure

Der globale Markt für Biokraftstoffe der nächsten Generation weist eine hohe Konzentration auf, was vor allem auf die Präsenz mehrerer internationaler Akteure auf dem Markt zurückzuführen ist.

GranBio Investimentos SA

Joule United, Inc.

POET-DSM Advanced Biofuels, LLC

Algenol-Biokraftstoffe

Chemtex-Gruppe

Enerkem, Gevo Inc.

Abengoa SA

Sundrop Fuels Inc.

TerraVia Holdings, Inc. (Solazyme)

sind einige der führenden Akteure auf dem globalen Markt für Biokraftstoffe der nächsten Generation. Darüber hinaus konzentrieren sich einige führende Akteure auf den technologischen Fortschritt, um die Anwendungsbereiche für Biokraftstoffe zu erweitern und den Kunden kostengünstige Produkte anzubieten.

Der globale Markt für Biokraftstoffe der nächsten Generation ist wie folgt segmentiert:

Nach Prozess

thermochemischer Prozess

biochemischer Prozess

Nach Rohstoff

Lignozellulose

Jatropha

Leindotter

Algen

und andere

Nach Biokraftstofftyp

Biodiesel

Biogas

Biobutanol

und andere

Nach Anwendung

Transport

Energieerzeugung

und andere

Globaler Markt für Biokraftstoffe der nächsten Generation: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

