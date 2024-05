Marktwachstum, Größe, Anteil, Trends und Prognose für biologisch abbaubare Motoröle 2032

Der globale Markt für biologisch abbaubare Motoröle wurde im Jahr 2023 auf 996,3 Millionen USD geschätzt und soll laut einem Bericht von Zion Market Research bis Ende 2032 auf 1.442,80 Millionen USD wachsen. Im Laufe des Prognosezeitraums wird für den Markt ein CAGR von 4,20 % erwartet. In dieser Studie werden die Wachstumsfaktoren, Markteintrittsbarrieren und Auswirkungen auf die Nachfrage für den globalen Markt für biologisch abbaubare Motoröle für den Prognosezeitraum untersucht. Sie wird auch dabei helfen, die Chancen zu erkennen und zu untersuchen, die sich im Bereich biologisch abbaubarer Motoröle bieten.

Globaler Markt für biologisch abbaubare Motoröle: Überblick

Pflanzen-, Sonnenblumen-, Raps- und synthetische Ester sind Beispiele für ausgewählte biologisch abbaubare Basen, die zu biologisch abbaubarem Öl kombiniert werden. Dies sind einzigartige Zusätze mit gewünschten Eigenschaften, die normalerweise ungiftig sind. Aufgrund seiner hohen Stabilität und seines hohen Flammpunkts ist biologisch abbaubares Motoröl eine bessere Option als herkömmliche Schmierstoffe.

Markt für biologisch abbaubare Motoröle

Globaler Markt für biologisch abbaubare Motoröle: Wachstumsfaktoren

Der Markt für biologisch abbaubare Motoröle wächst weltweit rasant. Der globale Markt wächst aufgrund mehrerer Schlüsselfaktoren, darunter die hohen Kosten für Produkte auf Erdölbasis, wachsende Bedenken hinsichtlich der Umweltverschmutzung und die steigende Nachfrage nach biologisch abbaubaren Produkten aufgrund des zunehmenden Bewusstseins für den CO2-Fußabdruck. Darüber hinaus wird geschätzt, dass etwa 60 % der jährlich in Nordamerika verkauften 2,5 Milliarden Gallonen Schmierstoffe nicht rückverfolgbar sind und auf dem Boden, in Seen, Flüssen oder im Grundwasser landen. Die Ökologie, die Fischerei und die Tierwelt leiden darunter enorm.

Um die Umwelt zu schützen und die Abhängigkeit von Mineralölen zu reduzieren, ergreifen die Regierung sowie die Bereiche Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Schifffahrt wichtige Maßnahmen und schärfen das Bewusstsein für die Verwendung von biologisch abbaubarem Motoröl. Die Nachfrage nach biologisch abbaubarem Motoröl wird durch all diese Faktoren sowie die Hauptvorteile biologisch abbaubarer Motoröle angetrieben, zu denen geringere Toxizität, längere Lebensdauer der Ausrüstung, hoher Viskositätsindex, gute Schmiereigenschaften und ein hoher Grad an biologischer Abbaubarkeit gehören. Dies trägt dazu bei, dass der Markt für biologisch abbaubares Motoröl weltweit wächst. Darüber hinaus unterstützt die zunehmende Verwendung von biologisch abbaubarem Motoröl in der Transport- und Bauindustrie die Expansion des weltweiten Marktes.

Im Laufe des Prognosezeitraums ergeben sich aufgrund schnell wachsender Industrien und einer erhöhten Finanzierung für die Herstellung von biologisch abbaubarem Motoröl auch lukrative Chancen für die Expansion des weltweiten Marktes für biologisch abbaubares Motoröl. Aufgrund unzureichender oxidativer Stabilität muss biologisch abbaubares Öl jedoch verändert oder behandelt werden, um die Leistung zu gewährleisten, was die Gesamtkosten erhöht und möglicherweise die Expansion des globalen Marktes für biologisch abbaubares Motoröl behindert.

Der Ausbruch der COVID-19-Pandemie hat Auswirkungen auf die meisten Branchen weltweit. Die Transportbranche ist der größte Verbraucher von biologisch abbaubarem Motoröl und ist während der Pandemie stark betroffen. In ähnlicher Weise führte ein kurzer Stopp der Produktion und des Transports zu einem Rückgang des Bedarfs an Öl und Schmierstoffen in anderen Endverbrauchsbranchen. Dies hatte Auswirkungen auf die Expansion des weltweiten Marktes für biologisch abbaubares Motoröl während der Pandemie. Mit der Lockerung der Ausgangsbeschränkungen wird jedoch erwartet, dass die Nachfrage nach biologisch abbaubarem Motoröl für Autos steigen wird.

Globaler Markt für biologisch abbaubare Motoröle: Segmentierung

Basierend auf Typ, Anwendung und Geografie ist der Markt für biologisch abbaubare Motoröle weltweit in zwei Hälften geteilt. Der globale Markt für biologisch abbaubare Motoröle ist je nach Typ in mehrere Kategorien unterteilt, darunter glasartige Pflanzenöle, synthetische Ester, Polyalkylenglykole und andere. Biologisch abbaubare Motoröle werden in einer Vielzahl von Branchen verwendet, darunter Bauwesen, Landwirtschaft und Transportwesen. Während der Prognosedauer wird erwartet, dass die Transportanwendung weiterhin die beliebteste sein wird.

Globaler Markt für biologisch abbaubare Motoröle: Regionale Analyse

Im Verlauf des Prognosezeitraums wird erwartet, dass Europa weiterhin den Spitzenplatz auf dem Markt für biologisch abbaubare Motoröle innehat. Der europäische Markt erlebt aufgrund der raschen Expansion der Industrien und der verstärkten Konzentration auf umweltfreundliche Produkte einen stetigen Anstieg der Nachfrage nach biologisch abbaubarem Motoröl. Im Verlauf des Prognosezeitraums wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum einen beträchtlichen Umsatz für den weltweiten Markt für biologisch abbaubare Motoröle erwirtschaftet. Die Bauindustrie wächst, Industrien in Schwellenländern wie China und Indien verzeichnen ein schnelles Wachstum und die Nachfrage nach Schmierstoffen im Agrarsektor steigt. Dies sind einige der Hauptgründe, die zum gesunden Marktanteil dieser Region beigetragen haben. Das schnelle Wachstum bei biologisch abbaubarem Motoröl treibt auch die Nachfrage danach in Nordamerika in die Höhe.

Globaler Markt für biologisch abbaubare Motoröle: Wettbewerbsfähige Akteure

Zu den wichtigsten Akteuren auf dem globalen Markt für biologisch abbaubare Motoröle gehören:

Croda International Plc.

Blutdruck

Er gründete

NANDAN PETROCHEM LTD.

Exxon Mobil

FUCHS-Gruppe

Royal Dutch Shell

Erneuerbare Schmierstoffe

Repsol

Schmierstoffe insgesamt.

Der globale Markt für biologisch abbaubare Motoröle ist wie folgt segmentiert:

Nach Typ

Polyalkylenglykole

Glas Pflanzenöle

synthetische Ester

und andere

Nach Anwendung

Transport

Landwirtschaft

Konstruktion

und andere

Globaler Markt für biologisch abbaubare Motoröle: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

