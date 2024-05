Marktwachstum, Größe, Anteil, Trends und Prognose für Dampfturbinen 2032

Der globale Markt für Dampfturbinen wurde im Jahr 2023 auf 15,46 Milliarden USD geschätzt und soll laut einem Bericht von Zion Market Research bis Ende 2032 auf 19,47 Milliarden USD wachsen. Im Laufe des Prognosezeitraums wird mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 2,60 % gerechnet. In dieser Studie werden die Wachstumsfaktoren, Hindernisse und Auswirkungen auf die Nachfrage für den weltweiten Dampfturbinenmarkt für den Prognosezeitraum untersucht. Darüber hinaus wird sie die Erkundung und Nutzung der sich ergebenden Möglichkeiten im Sektor Dampfturbinenmarkt unterstützen.

Globaler Dampfturbinenmarkt: Überblick

Eine Dampfturbine ist ein mechanisches Gerät, das die thermische Energie, die es aus unter Druck stehendem Dampf gewinnt, nutzt, um die Welle durch mechanische Arbeit zu drehen. Da die Turbine eine Drehbewegung erzeugt, kann sie zum Antrieb eines elektrischen Generators verwendet werden. Dampfturbinen werden häufig in industriellen Umgebungen eingesetzt, um sowohl Strom als auch Wärme zu erzeugen. Gas, Kohle und Kernbrennstoffe sind einige der häufig in Kraftwerken verwendeten Brennstoffarten.

Globaler Dampfturbinenmarkt: Wachstumsfaktoren

Dampfturbinen sind die beste Alternative zur Stromerzeugung zu geringeren Kosten, was wahrscheinlich die Expansion des globalen Dampfturbinenmarktes vorantreiben wird, um den steigenden weltweiten Strombedarf zu decken. Eine starke Industrie erfordert effektive Turbinen und Technologien, die das Marktwachstum vorantreiben. Die weltweite Nachfrage nach Strom aus Kernenergie ist in letzter Zeit gestiegen, was auf die Möglichkeit eines weiteren Wachstums hindeutet. Der Überfluss an Kohle und der günstige Strom aus Kohlekraftwerken haben sich positiv auf den Markt ausgewirkt.

Aufgrund des wachsenden Umweltbewusstseins und unzureichender Primärenergiequellen ist der Bedarf an effizienten Dampfturbinen gestiegen. Viele Wettbewerber in der Branche konzentrieren sich auf die Steigerung der Turbineneffizienz, da die Leistung der Dampfturbine die Gesamteffizienz beeinflusst. In den kommenden Jahren wird erwartet, dass die staatliche Förderung von Kraft-Wärme-Kopplungssystemen die Nachfrage nach kleinen und mittelgroßen Dampfturbinen erhöhen wird.

Globaler Markt für Dampfturbinen: Segmentierung

Basierend auf Turbinengröße, Anlagenbrennstoff und Geografie ist der Dampfturbinenmarkt weltweit unterteilt. Die drei Kategorien der Turbinengröße sind: weniger als 300 MW, 600 MW und mehr sowie 300 MW bis 599 MW. Da er effizienter ist als eine kleine Turbine, ist der 600-MW-Sektor der größte der Welt und treibt den Markt an. Der Markt ist basierend auf der Art des Anlagenbrennstoffs in drei Segmente unterteilt: Kernenergie, Kohle und Gas. Der größte Brennstoffsektor weltweit sind Kohlekraftwerke. Die Dampfturbinenindustrie ist über mehrere Regionen verteilt, darunter Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika.

Globaler Markt für Dampfturbinen: Regionale Analyse

Aufgrund des hohen Energiebedarfs im Industrie- und Privatsektor, der zur Entwicklung von Atom-, Kohle- und Gas- und Dampfturbinenkraftwerken führen wird, wird der asiatisch-pazifische Raum voraussichtlich die führende Region für den Dampfturbinenmarkt werden. Da China die Region ist, in der Dampfturbinen am häufigsten eingesetzt werden, besteht von dort eine hohe Nachfrage. Die Hauptstromquelle der Region sind Kohlekraftwerke. Die schnelle Modernisierung Chinas und Indiens wird die Nachfrage nach Kraft-Wärme-Kopplungssystemen erhöhen und so die Marktexpansion vorantreiben. In Europa wird aufgrund der Schwerpunktverlagerung von konventionellen Energiequellen hin zu saubereren, erneuerbaren Energiequellen in absehbarer Zukunft mit einem langsamen Marktwachstum gerechnet. Viele europäische Länder nutzen Erdgas.

Globaler Markt für Dampfturbinen: Wettbewerbsfähige Akteure

Zu den wichtigsten Marktteilnehmern, die den globalen Dampfturbinenmarkt dominieren, gehören:

Toshiba

Shanghai Electric-Gruppe

Allgemeine Elektrik

BHEL

Siemens

Harbin Turbine Co. Ltd.

Dongfang Turbine Co. Ltd.

Der globale Markt für Dampfturbinen ist wie folgt segmentiert:

Nach Turbinengröße

300 MW bis 599 MW

weniger als 300 MW

600 MW und mehr

Von Plant fuel

Gas

Kohle

nukleare

Globaler Markt für Dampfturbinen: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaUSA

EuropaGroßbritannienFrankreichDeutschland

Asien-PazifikChinaJapanIndien

LateinamerikaBrasilien

Naher Osten und Afrika

Was der Bericht bietet

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

