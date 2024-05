Marktwachstum, Größe, Anteil, Trends und Prognose für farbsublimierte Bekleidung 2032

Laut einem Bericht von Zion Market Research soll der globale Markt für farbsublimierte Kleidung von geschätzten 4,79 Milliarden USD im Jahr 2023 auf 13,94 Milliarden USD bis Ende 2032 wachsen. Im Verlauf des Prognosezeitraums wird mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 12,60 % gerechnet. Die Studie untersucht die Faktoren, die das Wachstum ankurbeln, behindern und die Nachfrage auf dem globalen Markt für farbsublimierte Kleidung im Verlauf des Prognosejahres beeinflussen werden. Darüber hinaus wird sie dabei helfen, die Aussichten zu erkennen und zu untersuchen, die sich auf dem Markt für farbsublimierte Kleidung bieten.

Globaler Markt für farbsublimierte Bekleidung: Überblick

Digital bedruckte Stoffe werden für Kleidung im Farbsublimationsverfahren verwendet. Bei einer digitalen Drucktechnik namens Farbsublimation wird Farbe durch Hitze auf Stoff übertragen, um verschiedene gedruckte Designs oder Bilder zu erzeugen. Farbsublimation eignet sich gut für Hemden, Banner und Schilder. Polyester und Polymere oder polymerbeschichtete Artikel eignen sich gut für Farbsublimation.

Globaler Markt für farbsublimierte Bekleidung: Wachstumsfaktoren

Der Markt für farbsublimierte Kleidung wächst weltweit immer schneller. Einige der treibenden Kräfte hinter dem globalen Marktwachstum sind die steigende Nachfrage nach individueller Kleidung, der Anstieg des verfügbaren Einkommens und der wachsende Wunsch nach modischer Kleidung. Mit Farbsublimation können sehr schnell langlebige, lebendige und farbechte Displays und Schilder hergestellt werden.

Indem die Integrität des Gewebes bewahrt und nahezu fotografische Bilder in das Material eingearbeitet werden, werden außerdem hochauflösende Ergebnisse mit einer makellosen, glatten Oberfläche erzielt. Zu den Materialien, die für die Farbsublimation verwendet werden können, gehören Mesh, Spun-Poly, Poly-Dick, Gaming-Wildleder, Dacron, Poly-Seide, Chiffon, transparent, Taft, Poly-Strick, Outdoor-Flaggenstoff, Satin und Poly-Popeline. Darüber hinaus ist mit Farbsublimation bedruckte Kleidung ideal für den Innen- und Außenbereich und kann gewaschen werden, ohne dass die Gefahr besteht, dass die Bilder brechen oder knittern. Aufgrund all dieser Vorteile wird mit der Farbsublimationsmethode bedruckte Kleidung immer beliebter, was die Expansion der Farbsublimationsbekleidungsindustrie weltweit vorantreibt. Darüber hinaus treiben die steigende Kaufkraft und schnell wachsende E-Commerce-Plattformen das Wachstum des globalen Marktes an.

Darüber hinaus entwickeln Hersteller neue Marketingtechniken, um den Verkauf von Kleidung mit Farbsublimierung anzukurbeln, und der Anstieg des Online-Shoppings, der mit der zunehmenden Nutzung von Smartphones einhergeht, ist einer der Faktoren, die die Expansion des globalen Marktes gleichermaßen vorantreiben. Darüber hinaus könnte der globale Markt für Kleidung mit Farbsublimierung im Laufe des Prognosezeitraums aufgrund technologischer Fortschritte, die den Farbsublimierungsprozess verbessern und gedruckte Designs und Bilder auf Stoff erzeugen, lukrative Aussichten bieten. Da Farbsublimierung jedoch mehr Zeit und Geld erfordert als andere Methoden, einschließlich Siebdruck, ist sie für Großaufträge oder Massendruck nicht wirtschaftlich. Dies könnte die Expansion des weltweiten Marktes für Kleidung mit Farbsublimierung behindern.

Der Großteil des Industriesektors wurde durch den Covid-19-Ausbruch negativ beeinflusst, und der Textilsektor bildet hier keine Ausnahme. Aufgrund der totalen Ausgangssperre und Reisebeschränkungen kam die Textilindustrie am 1. Januar 2020 vollständig zum Stillstand. Darüber hinaus wurde die Schließung von Einzelhandelsgeschäften und Einkaufszentren angeordnet. Darüber hinaus behinderten Störungen in der Lieferkette und den Vertriebskanälen den Fluss fertiger Waren und führten zu einem Mangel an Rohstoffen. Darüber hinaus wurde der Markt für Kleidung mit Farbsublimierung durch Veränderungen im Kundenverhalten beeinflusst. Infolgedessen kam es zu einer Veränderung von Angebot und Nachfrage. Somit hatte die Covid-19-Epidemie einen negativen Einfluss auf den globalen Markt für mit Farbsublimierung hergestellte Kleidung.

Globaler Markt für farbsublimierte Bekleidung: Segmentierung

Basierend auf Produkt, Vertriebskanal, Druckmethode und geografischer Lage ist der Markt für farbsublimierte Kleidung weltweit in Segmente unterteilt. Der globale Markt ist basierend auf der Drucktechnik in vier Kategorien unterteilt: Flachbett-Heißpresse, 3D-Vakuum-Heißpresse, kleinformatige Heißpresse und Kalender-Heißpresse. Der globale Markt für farbsublimierte Kleidung ist in verschiedene Kategorien unterteilt, wie T-Shirts, Golfhemden, Hoodies, Leggings und andere. Es gibt zwei Unterteilungen im Vertriebskanalsegment: online und offline.

Globaler Markt für farbsublimierte Bekleidung: Regionale Analyse

Im Prognosezeitraum wird der Markt für farbsublimierte Kleidung voraussichtlich vom asiatisch-pazifischen Raum dominiert werden. Der Haupttreiber der Marktexpansion in diesem Bereich ist die Existenz einer gut etablierten Textilindustrie in Kombination mit weit verstreuten Geschäften. Darüber hinaus wächst der asiatisch-pazifische Markt aufgrund des steigenden Wunsches nach personalisierter Kleidung und der steigenden Kaufkraft. Andererseits wird erwartet, dass der Markt in Nordamerika aufgrund des steigenden Wunsches nach modischer, bequemer und trendiger Kleidung schnell wächst.

Globaler Markt für farbsublimierte Bekleidung: Wettbewerbsfähige Akteure

Die Falle

HanesBrands Inc.

Augusta Sportswear-Marken

Königliche Bekleidung

Under Armour Inc.

Renfro Corporation

dasFlow Individuelle Sportbekleidung

Wooter-Bekleidung

Oasis Sublimation

Bella+Leinwand

sind einige der Hauptakteure auf dem globalen Markt für Bekleidung mit Farbsublimierung.

Der globale Markt für mit Farbstoffsublimierung behandelte Bekleidung ist wie folgt segmentiert:

Nach Drucktechnik

eine kleinformatige Transferpresse

3D-Vakuum-Hitzepresse

Flachbett-Hitzepresse

Kalander-Wärmepresse

Nach Produkt

T-Shirts

Golf-Shirts

Kapuzenpullover

Gamaschen

und andere

Nach Vertriebskanal

online

offline

Globaler Markt für farbsublimierte Bekleidung: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

