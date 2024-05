Marktwachstum, Größe, Anteil, Trends und Prognose für Gasturbinendienste 2032

Der globale Markt für Gasturbinenservices wurde im Jahr 2023 auf 20,99 Milliarden USD geschätzt und soll laut einem Bericht von Zion Market Research bis Ende 2032 auf 40,24 Milliarden USD wachsen. Im Laufe des Prognosezeitraums wird der Markt voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7,50 % wachsen. In dieser Studie werden die Wachstumsfaktoren, Herausforderungen und Auswirkungen auf die Nachfrage für den weltweiten Gasturbinenservicemarkt für den Prognosezeitraum untersucht. Sie wird auch dabei helfen, die Aussichten zu erkennen und zu untersuchen, die sich im Sektor Gasturbinenservicesmarkt bieten.

Globaler Markt für Gasturbinendienstleistungen: Überblick

Verbrennungsmotoren sind eine andere Bezeichnung für Gasturbinen. Flüssige Brennstoffe oder Erdgas werden vom Verbrennungsmotor in mechanische Energie umgewandelt, die anschließend vom Generator zur Stromerzeugung genutzt wird. Die Gasturbinen bestehen aus einem Brenner, einer nachgeschalteten Turbine und einem vorgeschalteten rotierenden Kompressor. Die Hauptanwendungen für Gasturbinen umfassen elektrische Generatoren, Fahrzeuge, Züge, Schiffe und Flugzeuge. Die hohe Produktion von Gasturbinen und ihre zunehmende Nutzung treiben das Wachstum auf dem weltweiten Markt für Gasturbinendienstleistungen voran.

Globaler Markt für Gasturbinendienstleistungen: Wachstumsfaktoren

Die steigende Zahl der Installationen von Gas- und Dampfturbinenkraftwerken ist einer der Hauptgründe für den Anstieg des globalen Gasturbinenservicemarkts. Aufgrund der erhöhten Produktion von Schiefergas steigt die Zahl der installierten Gasturbinen, was dem globalen Markt zugutekommt. Die weltweite Gasturbinenservicebranche wird durch strenge staatliche Umweltschutzbestimmungen, hohe Arbeitskosten, sehr teure Ersatzteile für Gasturbinen und anspruchsvolle Transportverfahren behindert.

Globaler Markt für Gasturbinendienste: Segmentierung

Basierend auf Service, Typ, Serviceanbieter und Endverbraucherbranche ist der Marktsektor für Gasturbinenservices in zwei Hälften unterteilt. Schwerlast- und aero-derivative Typen werden in der Typenkategorie getrennt. Die drei Kategorien des Servicesegments sind Wartung, Überholung und Reparatur. Es gibt zwei Kategorien für Serviceanbieter: OEM und Nicht-OEM. Öl und Gas, Stromerzeugung und andere Sektoren bilden die Endverbraucherkategorie. Der weltweite Markt für Gasturbinenservices wird voraussichtlich vom Wartungs- und Stromerzeugungssektor dominiert.

Globaler Markt für Gasturbinendienstleistungen: Regionale Analyse

Aufgrund der alternden und wachsenden Gasturbinenflotte sowie der strengen Emissionsvorschriften, die von Regierungen in Ländern wie den USA und Kanada erlassen wurden, hat Nordamerika heute eine dominierende Stellung in der weltweiten Gasturbinen-Servicebranche. Die zunehmende Installation von Gasturbinen für Gas- und Dampfturbinenkraftwerke dürfte die Marktexpansion im Nahen Osten und in Afrika, insbesondere in der Region des Nahen Ostens, vorantreiben. Die zunehmende Industrialisierung und Urbanisierung Mittel- und Osteuropas zeigt, dass Europa über ein erhebliches Marktpotenzial verfügt. Aufgrund der übermäßigen Abhängigkeit der Region von ihren Erdgasreserven werden Wachstumsregionen wie Lateinamerika wahrscheinlich einen Anstieg des Strombedarfs verzeichnen.

Globaler Markt für Gasturbinendienste: Wettbewerbsfähige Akteure

Zu den wichtigsten Akteuren auf dem globalen Markt für Gasturbinendienstleistungen gehören:

Ansaldo Energia SA

Rolls-Royce plc.

Sulzer AG

Siemens AG

Centrax Ltd.

Hitachi Ltd.

Mitsubishi Motors Corporation

EthosEnergie

Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft.

Die anderen Akteure auf dem Weltmarkt sind

Kawasaki Heavy Industries Ltd.

MJB International

Mechanische Dynamik und Analyse

Proenergy Services LLC

Mitsubishi Hitachi Power Systems

MTU Aero Engines Ag

Solarturbinen

Eingetragene Turbine Services And Solutions LLC.

Der globale Markt für Gasturbinendienstleistungen ist wie folgt segmentiert :

Nach Service

Reparatur

Überholung

Wartung

Nach Typ

Schwerlast

aero-derivativ

Nach Dienstanbieter

OEM

Nicht-OEM

Nach Endverbraucherbranche

Öl und Gas

Energieerzeugung

und andere Branchen

Globaler Markt für Gasturbinendienstleistungen: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaUSA

EuropaGroßbritannienFrankreichDeutschland

Asien-PazifikChinaJapanIndien

LateinamerikaBrasilien

Naher Osten und Afrika

Was der Bericht bietet

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

