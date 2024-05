Marktwachstum, Größe, Anteil, Trends und Prognose für Halal-Produkte 2032

Der globale Markt für Halal-Produkte wurde im Jahr 2023 auf 2.407,40 Millionen USD geschätzt und soll laut einem Bericht von Zion Market Research bis Ende 2032 auf 6.783,90 Millionen USD wachsen. Im Laufe des Prognosezeitraums wird erwartet, dass der Markt mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 12,20 % wächst. In dieser Studie werden die Wachstumsfaktoren, Hindernisse und Auswirkungen auf die Nachfrage für den weltweiten Markt für Halal-Produkte für den Prognosezeitraum untersucht. Darüber hinaus wird sie die Erkundung und Nutzung der sich ergebenden Möglichkeiten im Marktsektor für Halal-Produkte unterstützen.

Markt für Halal-Produkte: Überblick

Im Islam hat das Wort „halal“ einen religiösen Hintergrund. In Bezug auf Nahrungsmittel, Getränke und alle anderen Notwendigkeiten des täglichen Lebens gilt es als ein Gebot, das befolgt werden muss. Angesichts dieser Überzeugung wurden eine Reihe von Artikeln in der Kategorie „Halal-Produkte“ auf den Markt gebracht, die eine deutliche Steigerung der Nachfrage verzeichneten. Die OIC (Organisation für Islamische Zusammenarbeit) gibt an, dass das Fleischprodukt im Halal-Untersegment die beliebteste Wahl unter Muslimen ist. Halal-Kosmetik und -Lebensmittel werden regelmäßig von einem erheblichen Teil der französischen und muslimischen Bevölkerung konsumiert.

Markt für Halal-Produkte: Segmentierung

Der Markt für Halal-Produkte ist in zwei Hauptsegmente unterteilt: produkt- und regionenbasiert. Der globale Markt für Halal-Produkte ist je nach Produkt in drei Segmente unterteilt: Arzneimittel, Kosmetika und Körperpflege sowie verarbeitete Lebensmittel und Getränke. Der globale Markt ist weiter in Regionen unterteilt: Nordamerika, Asien-Pazifik, Europa, Naher Osten und Afrika. Die von Online-Händlern, Einkaufszentren, stationären Geschäften und lokalen Ladenbesitzern verwendeten Vertriebsmethoden unterteilen den globalen Markt für Halal-Artikel.

Markt für Halal-Produkte: Wachstumsfaktoren

Der Markt für Halal-Produkte ist in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen und wird in den kommenden Jahren voraussichtlich weiterhin stark wachsen. Zu den Faktoren, die die Halal-Produktbranche antreiben, zählen veränderte Ernährungsgewohnheiten, steigende verfügbare Einkommen und die wachsende muslimische Bevölkerung weltweit, insbesondere in islamischen Ländern. Auf der anderen Seite wurde der weltweite Markt für Halal-Produkte dadurch beeinträchtigt, dass bestimmte große Unternehmen die Halal-Standards nicht einhalten und es hinsichtlich der Inhaltsstoffe in Körperpflege- und Pharmaprodukten an Transparenz mangelt. Aufgrund unterschiedlicher Standards herrschte in der Halal-Produktbranche zunächst große Unsicherheit über den Produktionsprozess. Doch nun erweist sie sich als einer der potenziellen Märkte für Investitionen.

Markt für Halal-Produkte: Regionale Analyse

Aus regionaler Sicht ist der Weltmarkt für Halal-Produkte in mehrere Segmente unterteilt, die auf Kontinenten basieren, darunter Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika, der Nahe Osten und Afrika. Der Asien-Pazifik-Raum ist in dieser Hinsicht führend auf dem Weltmarkt, was hauptsächlich auf die hohe Konzentration von Muslimen in der Region und die Fülle an Herstellern zurückzuführen ist, die Halal-Waren herstellen. Betrachtet man die Exporteure nach Ländern, sind die Vereinigten Staaten, Brasilien und Indien einige der wichtigsten. Der Markt für Halal-Produkte in Europa dürfte aufgrund der wachsenden muslimischen Bevölkerung in der Region schnell wachsen.

Markt für Halal-Produkte: Wettbewerbsfähige Akteure

Da Halal-Produkte unterschiedlich in verschiedene Segmente unterteilt werden, wird jedes Segment des Halal-Produktmarktes von einem anderen Marktteilnehmer dominiert. Das Nahrungsmittel- und Getränkesegment der Halal-Produkte wird von Nestlé SA dominiert. Das Kosmetik- und Körperpflegesegment der Halal-Produkte wird von Unilever und anderen Akteuren kontrolliert. Im Chemie- und Materialsegment ist Reckitt Benckiser Group plc der dominierende Akteur.

Der globale Markt für Lötflussmittel ist wie folgt segmentiert:

Nach Produkt

verarbeitete Lebensmittel und Getränke

Kosmetik und Körperpflege

Pharmazeutika

Markt für Halal-Produkte: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USA

EuropaGroßbritannienFrankreichDeutschland

Asien-PazifikChinaJapanIndien

LateinamerikaBrasilien

Der Nahe Osten und Afrika

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

