Marktwachstum, Größe, Anteil, Trends und Prognose für hydrolysiertes Weizenprotein 2032

Der globale Markt für hydrolysiertes Weizenprotein wurde im Jahr 2023 auf 2,48 Milliarden USD geschätzt und soll laut einem Bericht von Zion Market Research bis Ende 2032 auf 4,31 Milliarden USD wachsen. Im Laufe des Prognosezeitraums wird der Markt voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,35 % wachsen. Die Studie untersucht die Faktoren, die das Wachstum vorantreiben, Herausforderungen darstellen und die Nachfrage auf dem globalen Markt für hydrolysiertes Weizenprotein im Laufe des Prognosejahres beeinflussen werden. Sie wird auch dabei helfen, die Chancen zu nutzen und zu untersuchen, die sich in der Branche für hydrolysiertes Weizenprotein bieten.

Globaler Markt für hydrolysiertes Weizenprotein: Überblick

Proteine ​​sind der wesentliche Baustein des menschlichen Lebens und werden für das Wachstum und den Erhalt von Haaren und Haut benötigt. Sie liefern auch die Nährstoffe und Abwehrkräfte, die für ein lebendiges, gesundes Aussehen erforderlich sind. Etwa 25 % des Hauptorgans des menschlichen Körpers bestehen aus Proteinen. Die modifizierte bernsteinfarbene Substanz, die als hydrolysiertes Molkenprotein bekannt ist, wird aus Weizenkörnern gewonnen und ist nicht genetisch bedingt. Es ist eine reichhaltige Quelle für nicht-tierisches Protein und ein Oligosaccharid. Weizennährstoffe werden im Rahmen des Weizenhydrolyseprozesses durch ein alkalisches oder enzymatisches Verfahren extrahiert. Heute werden hydrolysierte Molkenproteine ​​weltweit in einer Vielzahl von Kulturen und Unternehmen verwendet. Diese Proteine ​​sollen frei von negativen Auswirkungen sein und enthalten als Hauptbestandteil Weizen.

Markt für hydrolysiertes Weizenprotein

Globaler Markt für hydrolysiertes Weizenprotein: Wachstumsfaktoren

Aufgrund neuer Trends und einer sich verändernden globalen Marktlandschaft wird erwartet, dass der Markt für hydrolysiertes Weizenprotein im Laufe des prognostizierten Jahres mit einer starken durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 3,5 % wachsen wird. Die Nachfrage nach hydrolysiertem Weizen in der Backindustrie steigt aufgrund der besorgniserregenden Zunahme der Häufigkeit von Zöliakie dramatisch an. Aber dieser Faktor spielt auch eine Rolle bei der steigenden Nachfrage nach hydrolysiertem Weizenprotein in der Kosmetikindustrie. Ein weiterer wichtiger Faktor, der die Nachfrage antreibt, ist die wachsende Zahl von Personen, die unter Glatzenbildung und Haarschäden leiden, insbesondere infolge der Verwendung chemischer Haarbehandlungen. Aufgrund seiner enzymatischen Eigenschaften kann hydrolysiertes Weizenprotein geschädigtes Haar wirksam heilen, indem es ihm ein glänzendes, volleres Aussehen verleiht.

Dennoch wird erwartet, dass die Nachfrage nach hydrolysiertem Weizenprotein weltweit steigen wird. Der Konsum gesünderer, organischer Alternativen ist ein weiterer moderner Trend, der die Expansion unterstützt. Die hydrolysierten Weizenproteine ​​haben die Fähigkeit, Feuchtigkeit in der Epidermis zu speichern und so ein Austrocknen der Haut zu verhindern. Darüber hinaus helfen sie bei der Reduzierung von Falten, feinen Linien und Alterung. Die Vorteile von hydrolysiertem Weizenprotein für den menschlichen Körper werden den Verbrauchern immer bekannter, und dies dürfte die Expansion des globalen Marktes für hydrolysiertes Weizenprotein in den kommenden Jahren vorantreiben. Die durch die Covid-19-Pandemie verursachte weltweite Schließung und Schließung von Produktionsstätten hat dem Markt geschadet.

Globaler Markt für hydrolysiertes Weizenprotein: Segmentierung

Es gibt mehrere Möglichkeiten, den weltweiten Markt für hydrolysiertes Weizenprotein zu unterteilen: nach Anwendung, Art, Beschaffenheit, Vertriebskanal und Region. Tierfutter, Backwaren und Süßwaren, Spülungen, Shampoos und Haarpflegeprodukte, Lipgloss, Lippenstift, Abdeckkosmetik und andere Kategorien sind einige der anwendungsbasierten Marktsegmente. Aufgrund der schnell wachsenden Back- und Süßwarenindustrie weltweit sowie des steigenden Bedarfs der Verbraucher an pflanzlichem Protein hält das Segment Backwaren und Süßwaren den größten Anteil am Markt für hydrolysiertes Weizenprotein. Der Markt kann je nach Art recht liquide oder etwas trocken sein. Der Markt ist natürlich in konventionelle und organische Kategorien unterteilt. Der Markt kann basierend auf dem Vertriebskanal in Offline- und Online-Kanäle unterteilt werden.

Globaler Markt für hydrolysiertes Weizenprotein: Regionale Analyse

Aufgrund der wachsenden älteren Bevölkerung und des steigenden Gesundheitsbewusstseins in der Region hält der asiatisch-pazifische Raum den größten Anteil am globalen Markt für hydrolysiertes Weizenprotein. Darüber hinaus werden steigende verfügbare Einkommen und steigende Lebensstandards wahrscheinlich die Marktexpansion auf weltweiter Ebene vorantreiben. Der globale Markt für hydrolysiertes Weizenprotein wird voraussichtlich in Nordamerika am schnellsten wachsen, da in der Region vermehrt Nahrungsergänzungsmittel und Backwaren mit geringerem Gehalt an gesättigtem Fett verwendet werden. Darüber hinaus wird die Existenz namhafter Branchenführer in der Region die Expansion des regionalen Marktes fördern.

Globaler Markt für hydrolysiertes Weizenprotein: Wettbewerbsfähige Akteure

Einige der wichtigsten Akteure auf dem globalen Markt für hydrolysiertes Weizenprotein sind:

Die Herbarie bei Stoney Hill Farm, Inc.

Bio-Kreationen, Inc.

Xi’an Sheerherb Biologische Technologie Co., Ltd.

Die Scoular Company

Archer Daniels Midland Company

Manildra-Gruppe USA

A. Costantino & C.

Hefei TNJ Chemieindustrie Co. Ltd.

Der globale Markt für hydrolysiertes Weizenprotein ist wie folgt segmentiert:

Nach Anwendung

Tierfutter

Bäckerei & Konditorei

Spülung

Shampoo & Haarpflegeprodukte

Lipgloss

Lippenstift

Concealer Kosmetik

und andere

Nach Typ

deutlich liquide

trocken

Natürlich

konventionell

Bio

Nach Vertriebskanal

offline

Online-Kanäle

Globaler Markt für hydrolysiertes Weizenprotein: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreich GroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

