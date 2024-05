Marktwachstum, Größe, Anteil, Trends und Prognose für kommerzielle Avioniksysteme 2032

Der globale Markt für kommerzielle Avioniksysteme wurde im Jahr 2023 auf 32,82 Milliarden USD geschätzt und soll laut einem Bericht von Zion Market Research bis Ende 2032 auf 47,12 Milliarden USD wachsen. Im Verlauf des Prognosezeitraums wird der Markt voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,10 % wachsen. Die Studie untersucht die Faktoren, die das Wachstum vorantreiben, behindern und die weltweite Nachfrage nach kommerziellen Avioniksystemen im Verlauf des Prognosezeitraums beeinflussen werden. Darüber hinaus wird sie die Erkundung und Erschließung neuer Perspektiven im Marktsektor für kommerzielle Avioniksysteme unterstützen.

Globaler Markt für kommerzielle Avioniksysteme: Überblick

Die elektronische Ausrüstung, die in Flugzeugen für einen effizienten Betrieb eingesetzt wird, wird als Avioniksystem bezeichnet. Die Luftfahrtindustrie benötigt kommerzielle Avioniksysteme aufgrund des explosionsartigen Anstiegs der Geschäftsluftfahrt und der sich wandelnden öffentlichen Wahrnehmung von Freizeitflugzeugen. Die Einführung von In-Flight-Entertainment (IFE) wurde durch die wachsenden Erwartungen der Reisenden nach besseren Annehmlichkeiten, Dienstleistungen und Lösungen angeregt.

Globaler Markt für kommerzielle Avioniksysteme: Wachstumsfaktoren

Die Expansion des globalen Marktes für kommerzielle Avioniksysteme wird voraussichtlich durch die erbitterte Rivalität zwischen den großen Akteuren begünstigt. Andererseits haben das gestiegene Wirtschaftswachstum und die bequeme Flugreise bei den führenden Akteuren auf dem weltweiten Markt für viel Aufregung gesorgt, was die Entwicklungsraten voraussichtlich ankurbeln wird, um mit der Nachfrage Schritt zu halten. Der erwartete Anstieg des Wettbewerbsindexes wird voraussichtlich in naher Zukunft eine schnelle Expansion des globalen Marktes für kommerzielle Avioniksysteme befeuern. Darüber hinaus ist der Markt für neue Marktteilnehmer attraktiver, da die Eintrittsbarrieren für Marktteilnehmer sehr niedrig sind. Der Haupttreiber des globalen Marktes für kommerzielle Avioniksysteme ist der technologische Fortschritt.

Zahlreiche Fortschritte aus der Vergangenheit, wie der riesige Bereich und das Glascockpit für verbesserte Bordunterhaltung, sind einige der Dinge, die das Wachstum der weltweiten Branche vorantreiben. Darüber hinaus unterstützt der wachsende Bedarf an Echtzeit-Datenanalysen aus dem Luftfahrtsektor die Expansion des weltweiten Marktes. Der wachsende Bedarf an Echtzeitdaten zur Verbesserung der Betriebseffizienz von Flugzeugen ist ein weiterer Faktor, der das Wachstum des globalen Marktes vorantreibt. Im Gegensatz dazu könnte der globale Markt für kommerzielle Avioniksysteme durch die Zurückhaltung der Kunden, neue Technologien aufgrund des erhöhten Risikos von Cyberangriffen einzuführen, etwas gebremst werden.

Globaler Markt für kommerzielle Avioniksysteme: Segmentierung

Die Segmente Drehflügler und Starrflügler des globalen Marktes für kommerzielle Avioniksysteme sind nach Flugzeugtyp unterteilt. Die Kategorien Kommunikationssysteme, Überwachungssysteme, zentrale Wartungssysteme, Kabinensysteme, Avionik-Vollduplex-Switched-Ethernet, Navigationssysteme, integrierte modulare Avionik, elektrische Systeme, Cockpitsysteme, Flugsteuerungs- und Notfallsysteme und andere sind die Kategorien, die zur Kategorisierung des globalen Marktes verwendet werden.

Globaler MarktKeyword-Markt: Regionale Analyse

Aufgrund der Expansion des Flugverkehrs und der Luftfahrtbranche in diesen Ländern bieten die USA und Europa Avionikanbietern neue Wachstumsaussichten. Darüber hinaus hat die Verbreitung von Cyberangriffen die Weiterentwicklung kommerzieller Luftfahrtsysteme behindert. Durch die Umsetzung von NextGen Avionics-Initiativen konzentrieren sich die USA auf die Stärkung der heimischen Luftfahrtbranche, was voraussichtlich den Markt für kommerzielle Avioniksysteme in dieser Region weltweit wachsen lassen wird.

Globaler Markt für kommerzielle Avioniksysteme: Wettbewerbsfähige Akteure

Die wichtigsten Akteure auf dem globalen Markt für kommerzielle Avioniksysteme sind:

Garmin Ltd.

Rockwell Collins, Inc.

Panasonic Avionics Corporation

GE Aviation

Honeywell Aerospace

Thales Avionics.

Weitere Spieler sind

L-3 Avioniksysteme

United Technologies Corporation

Universal Avionics System Corporation

: Avidyne Corporation.

Der globale Markt für kommerzielle Avioniksysteme ist wie folgt segmentiert:

Nach Flugzeugtyp

Kommunikationssysteme

Überwachungssysteme

Zentrale Wartungssysteme

Kabinensysteme

Avionik Vollduplex Switched Ethernet

Navigationssysteme

integrierte modulare Avionik

elektrische Systeme

Cockpitsysteme

Flugsteuerung und Notfallsystem

und andere

Globaler Markt für kommerzielle Avioniksysteme: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaUSA

EuropaGroßbritannienFrankreichDeutschland

Asien-PazifikChinaJapanIndien

LateinamerikaBrasilien

Der Nahe Osten und Afrika

Was der Bericht bietet

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

