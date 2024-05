Marktwachstum, Größe, Anteil, Trends und Prognose für Konzentrator-Photovoltaik (CPV) 2032

Der globale Markt für Konzentrator-Photovoltaik (CPV) wurde im Jahr 2023 auf 1.117,30 Millionen USD geschätzt und soll laut einem Bericht von Zion Market Research bis Ende 2032 auf 3.073,50 Millionen USD wachsen. Im Laufe des Prognosezeitraums wird erwartet, dass der Markt mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 11,90 % wächst. In dieser Studie werden die Wachstumstreiber, Hindernisse und Auswirkungen auf die Nachfrage für den globalen Markt für Konzentrator-Photovoltaik (CPV) für den Prognosezeitraum untersucht. Außerdem wird es Sie dabei unterstützen, sich auf dem Markt für Konzentrator-Photovoltaik (CPV) zurechtzufinden und die Aussichten zu untersuchen, die sich auf dem Markt für Konzentrator-Photovoltaik (CPV) bieten.

Globaler Markt für Konzentrator-Photovoltaik: Überblick

Mithilfe der Konzentrator-Photovoltaik-Technologie kann Sonnenlicht in Elektrizität umgewandelt werden. Dabei wird das Sonnenlicht mithilfe von Linsen und einem gekrümmten Spiegel auf eine winzige, unglaublich effektive Mehrfachsolarzelle (MJ) konzentriert. Ihre Wettbewerbsfähigkeit im Versorgungsmaßstab verbessert sich aufgrund laufender Forschung und Entwicklung schnell. Diese Art von Technologie kann auch in kleineren Räumen eingesetzt werden. Hochkonzentrierte Photovoltaik (HCPV) und niedrigkonzentrierte Photovoltaik (LCPV) sind die beiden CPV-Varianten, die derzeit auf dem Markt sind. In absehbarer Zukunft könnten HCPV-Systeme wettbewerbsfähig werden. HCPV wird vor allem in warmen Regionen empfohlen.

Markt für Konzentrator-Photovoltaik (CPV)

Während LCPV-Systeme eine geringere Sonnenkonzentration von zwei bis einhundert Sonnen aufweisen, verwenden HCPV-Systeme Parabolreflektoren oder Fresnel-Linsen, um das Sonnenlicht auf die Intensität einer Sonne oder mehr zu fokussieren. Die Hauptanwendungsgebiete für LCPV sind kleinere Flächen.

Globaler Markt für Konzentrator-Photovoltaik: Wachstumsfaktoren

In den nächsten Jahren wird erwartet, dass die Nachfrage nach dieser Technologie aufgrund der wachsenden Nachfrage steigen wird. Im Laufe des Prognosezeitraums wird erwartet, dass die Installation von hochkonzentrierten und niedrigkonzentrierten Photovoltaiksystemen mit erheblichen Wachstumsraten zunehmen wird. Die Hauptregionen mit der installierten Kapazität für CPV sind China und Südostasien. Da CPV-Systeme eine höhere Kapitalrendite bieten als andere Solar-PV-Systeme, werden potenzielle Kunden sie wahrscheinlich auf dem Gesamtmarkt bevorzugen. In den nächsten Jahren wird erwartet, dass Effizienzgewinne und die Preiswettbewerbsfähigkeit des CPV-Marktes die Branchennachfrage weltweit ankurbeln werden. Die Regierung hat verschiedene Subventionen und Anreize angeboten, um die Ziele für erneuerbare Energien zu erreichen. Darüber hinaus werden diese Subventionen im Laufe der nächsten 20 Jahre wahrscheinlich nicht ausreichen, um das Programm aufrechtzuerhalten.

Globaler Markt für Konzentrator-Photovoltaik: Segmentierung

Dennoch hat sich die CPV-Technologie noch nicht weit verbreitet und die Hersteller arbeiten ständig an der Entwicklung neuer, effizienterer Modelle. Kleine Dächer und niedrige Arbeitskosten dürften die Marktexpansion beschleunigen.

Globaler Markt für Konzentrator-Photovoltaik: Regionale Analyse

Der asiatisch-pazifische Raum ist derzeit der weltweit größte Markt, und China verfügt über die größten in Betrieb befindlichen CPV-Kraftwerke. Die am zweitschnellsten wachsende Region wird voraussichtlich der Nahe Osten und Afrika sein. Darüber hinaus wird diese Region im Prognosezeitraum auch viele Gewinnchancen bieten. Die installierte Kapazität von CPV ist hauptsächlich den Vereinigten Staaten und Europa zuzuschreiben. In Bezug auf das Volumen wird der nordamerikanische CPV-Markt voraussichtlich zwischen 2017 und 2025 am schnellsten wachsen. Die Nachfrage nach dieser Technologie kommt hauptsächlich aus den Vereinigten Staaten und Kanada.

Globaler Markt für konzentrierende Photovoltaik: Wettbewerbsfähige Akteure

Einige der wichtigsten Unternehmen auf dem globalen Markt für konzentrierende Photovoltaik sind:

Sunpower Corporation

Sunrose Photovoltaik-Technologie Co. Ltd.

Zytech Solar

Sonnensystem

Solar-Kreuzung

Soitec

Semprius Inc

Sie haben Königinkräfte

Arbeitskräfte

Amonix

Isofoton SA

Globaler Markt für Konzentrator-Photovoltaik: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USA

EuropaGroßbritannienFrankreichDeutschland

Asien-PazifikChinaJapanIndien

LateinamerikaBrasilien

Der Nahe Osten und Afrika

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

