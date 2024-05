Marktwachstum, Größe, Anteil, Trends und Prognose für konzentrierende Solarenergie 2032

Der globale Markt für konzentrierte Solarenergie wurde im Jahr 2023 auf 7,64 Milliarden USD geschätzt und soll laut einem Bericht von Zion Market Research bis Ende 2032 auf 64,73 Milliarden USD wachsen. Im Laufe des Prognosezeitraums wird der Markt voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 26,80 % wachsen. In dieser Studie werden die Wachstumsfaktoren, Wachstumshemmnisse und Auswirkungen auf die Nachfrage für den globalen Markt für konzentrierte Solarenergie für den Prognosezeitraum untersucht. Darüber hinaus unterstützt sie Sie bei der Navigation und Untersuchung der Chancen, die sich auf dem Markt für konzentrierte Solarenergie ergeben.

Globaler Markt für konzentrierende Solarenergie: Überblick

Durch den Einsatz reflektierender Materialien, die das Sonnenlicht auf Empfänger fokussieren, wird mit einer Technik namens konzentrierte Solarenergie Strom erzeugt. Bei dieser Methode zur Erzeugung von Solarstrom werden Stirlingmotoren oder Turbinen verwendet, um mechanische Energie in elektrische Energie umzuwandeln. Zu den Vorteilen der konzentrierten Solarenergietechnologie gehören eine höhere Effizienz, günstige Investitionen und Wärmespeicherkapazität. Aufgrund dieser Vorteile wächst der Markt für konzentrierte Solarenergie weltweit.

Markt für konzentrierende Solarenergie

Globaler Markt für konzentrierende Solarenergie: Segmentierung

Der Markt für konzentrierte Solarenergie ist in Segmente unterteilt, die auf Region, Technologie, Endverbraucher und Komponente basieren. Basierend auf der Technologie ist der Markt in vier Kategorien unterteilt: Parabol-/Motorsysteme, lineare Fresnel-Strahler, Solartürme und Parabolrinnen. Der Markt ist basierend auf dem Endverbraucher in gewerbliche, private und industrielle Segmente unterteilt. Der Markt ist basierend auf der Komponente in Kraftwerksblöcke, Solarfelder und thermische Energiespeichersysteme unterteilt. Regionale Diversifizierung ist in Nordamerika, Europa, Lateinamerika, Asien-Pazifik, dem Nahen Osten und Afrika zu beobachten.

Globaler Markt für konzentrierende Solarenergie: Wachstumsfaktoren

Der Markt für konzentrierte Solarenergie wächst aufgrund einer Reihe von Faktoren, darunter eine stärkere Betonung der Notwendigkeit, erneuerbare Energiequellen in den Energiemix aufzunehmen, die schnelle Entwicklung der Entwicklungsländer, eine Politik, die die Branche unterstützt, staatliche Finanzierungshilfen, technologische Fortschritte, der Bedarf an neueren und nachhaltigeren Energiequellen und die Verfügbarkeit effizienterer Produktdesigns. Es wird erwartet, dass der Markt aufgrund des wachsenden Bedarfs an nachhaltigen, umweltfreundlichen und zuverlässigen Energieerzeugungsressourcen, der wachsenden Anforderung, einen kontinuierlichen, universellen Zugang zu Elektrizität in abgelegenen Gebieten bereitzustellen, des anhaltenden Anstiegs des Stromverbrauchs und der strengen Emissionsvorschriften weiter an Nachfrage gewinnen wird. Die Einführung konzentrierter Solarenergietechnologie wird durch den Bedarf an riesigen Regionen für die Produktion im kommerziellen Maßstab behindert, was wiederum die Expansion des Marktes beeinflusst.

Globaler Markt für konzentrierende Solarenergie: Regionale Analyse

Europa hält den größten Marktanteil bei der konzentrierten Solarenergie. Dies ist unter anderem auf die Fülle an umfangreichen Subventionen zurückzuführen, die von öffentlichen und privaten Einrichtungen angeboten werden, um den Wechsel von konventionellen zu erneuerbaren Energiequellen zu fördern. Zu den führenden Nationen mit einem bemerkenswerten Wachstum zählen das Vereinigte Königreich, Deutschland und Frankreich. Nordamerika wuchs im Gleichschritt mit Europa. Die Region genießt aufgrund des technologischen Fortschritts und der erheblichen Finanzierung durch die Energieministerien, insbesondere in den Vereinigten Staaten und Kanada, ein günstiges Wachstumsumfeld. Der Markt wächst in anderen Regionen wie dem asiatisch-pazifischen Raum und Lateinamerika, allein aufgrund des stetigen Anstiegs der marktgetriebenen Energienachfrage. Darüber hinaus tragen die Märkte im Nahen Osten und in Afrika einen erheblichen Teil bei.

Globaler Markt für konzentrierende Solarenergie: Wettbewerbsfähige Akteure

Zu den wichtigsten Unternehmen auf dem Markt für konzentrierende Solarenergie gehören:

GMBH.

Abengoa Solar SA

NextEra Energieressourcen

TSK Flagsol

Areva Solar

GDF SUEZ

SCHOTT Solar AG

Ibereolica-Gruppe

Acciona SA

Solar Millennium AG

SkyFuel Inc.

BrightSource Energy Inc.

eSolar Inc.

Der globale Markt für konzentrierende Solarenergie ist wie folgt segmentiert:

Nach Technologie

Solarturm

Parabolrinnen

Schüssel/Motorsysteme

lineare Fresnel-Einheit

Nach Endbenutzer

kommerziell

Wohnen

Industrie

Nach Komponente

Leistungsblock

Solarfeld

thermisches Energiespeichersystem

Globaler Markt für konzentrierende Solarenergie: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaUSA

EuropaGroßbritannienFrankreichDeutschland

Asien-PazifikChinaJapanIndien

LateinamerikaBrasilien

Der Nahe Osten und Afrika

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

