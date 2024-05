Marktwachstum, Größe, Anteil, Trends und Prognose für medizinisches Schuhwerk 2032

Der weltweite Markt für medizinisches Schuhwerk wurde im Jahr 2023 auf 10,19 Milliarden USD geschätzt und soll laut einem Bericht von Zion Market Research bis Ende 2032 auf 16,93 Milliarden USD wachsen. Im Laufe des Prognosezeitraums wird für den Markt ein CAGR von 5,80 % erwartet. Die Studie untersucht die Faktoren, die das Wachstum des weltweiten Marktes für medizinisches Schuhwerk vorantreiben, identifiziert seine Hindernisse und beeinflusst die Nachfrage während des Prognosezeitraums. Darüber hinaus wird sie dabei helfen, die Aussichten zu erkennen und zu untersuchen, die sich auf dem Markt für medizinisches Schuhwerk bieten.

Globaler Markt für medizinisches Schuhwerk: Überblick

Als medizinisches Schuhwerk werden Schuhe bezeichnet, die speziell zur Unterstützung und Anpassung an die Anatomie und Mechanik von Fuß, Knöchel und Bein hergestellt werden. Im Gegensatz zu normalem Schuhwerk weist medizinisches Schuhwerk viele Merkmale und Funktionen auf, die sich positiv auf die Gesundheit auswirken. Ein wesentlicher Bestandteil von medizinischem Schuhwerk ist die herausnehmbare Innensohle der meisten dieser Schuhe, die als Polsterung verwendet oder durch eine maßgeschneiderte orthopädische Einlage ersetzt werden kann.

Globaler Markt für medizinisches Schuhwerk: Wachstumsfaktoren

Der Markt für medizinisches Schuhwerk wächst weltweit stark. Einige der Hauptfaktoren, die das Wachstum des globalen Marktes vorantreiben, sind die steigende Zahl von Diabetesfällen, die Zunahme von Fußproblemen und die steigenden Gesundheitskosten. Laut dem National Diabetes Statistics Report 2020 des CDC gibt es derzeit allein in den Vereinigten Staaten 34,2 Millionen Fälle von Diabetes. Im Jahr 2018 gab es rund 7,3 Millionen Menschen, bei denen noch keine Diabetesdiagnose gestellt wurde. Diabetische Neuropathie oder Nervenschädigung betrifft fast die Hälfte aller Diabetiker. Obwohl sie jeden Bereich des Körpers betreffen kann, betrifft sie in erster Linie die Nerven der Beine und Füße.

Ein weiteres Problem bei Diabetikern, das die Wahrscheinlichkeit der Entwicklung eines Fußgeschwürs erhöhen kann, sind Nervenschäden aufgrund schlechter Durchblutung. Daher sollten Diabetiker bei Fußproblemen besonders vorsichtig sein. Die Hersteller bieten eine hervorragende Auswahl an orthopädischen und diabetischen Schuhen für Männer und Frauen, um das Leben zu erleichtern. Darüber hinaus sind sie in verschiedenen Stilen erhältlich, wie Sandalen, Pantoffeln, Diabetikerschuhe und vieles mehr, sodass Diabetiker einen aktiven, dynamischen Lebensstil führen und gleichzeitig ihre Füße schützen können. Aufgrund all dieser wichtigen Faktoren wächst die weltweite medizinische Schuhindustrie mit beeindruckender Geschwindigkeit.

Starke Vertriebsnetze, der Ausbau von E-Commerce-Plattformen und die steigende Nachfrage nach medizinischem Schuhwerk aus der Gesundheitsbranche sind weitere wichtige Treiber für das Wachstum des globalen Marktes. Darüber hinaus wird erwartet, dass die zunehmende Akzeptanz von medizinischem Schuhwerk aufgrund seiner Vorteile gegenüber herkömmlichem Schuhwerk und die zunehmenden gesundheitsbezogenen Bedenken im Laufe des Prognosejahres enorme potenzielle Aussichten für den globalen Markt für medizinisches Schuhwerk bieten. Der hohe Preis für medizinisches Schuhwerk kann jedoch ein Wachstum der globalen Branche für medizinisches Schuhwerk verhindern.

Die COVID-19-Epidemie hat erhebliche negative Auswirkungen auf den weltweiten Sektor für medizinisches Schuhwerk. Strenge Lockdown-Bestimmungen, die von zahlreichen Ländern weltweit erlassen wurden, haben große Auswirkungen auf den Markt. Der Vertrieb von Produkten, die Produktionsprozesse und die Lieferkette wurden durch strenge Lockdowns gestört. Die Gesamtzahl der Produktverkäufe ging infolge all dieser Probleme dramatisch zurück. Im Laufe des Prognosezeitraums wird erwartet, dass sich der Markt erholt und ein robustes Wachstum erlebt.

Globaler Markt für medizinisches Schuhwerk: Segmentierung

Basierend auf Preisspanne, Schuhart, Anwendung, Vertriebskanal, Endverbraucher und Geografie ist der Markt für medizinisches Schuhwerk weltweit in Segmente unterteilt. Der weltweite Markt für medizinisches Schuhwerk ist basierend auf der Preisspanne in drei Segmente unterteilt: unter 50 USD, 50 USD-100 USD und über 100 USD. Der weltweite Markt ist in die Kategorien Sandalen, Schuhe & Stiefel und andere Schuharten unterteilt. Der Markt ist basierend auf der Anwendung in Kategorien wie Schuhe für Plattfüße, Schuhe für Ballenzehen und Hallux Valgus, Schuhe für Arthritis, Schuhe für Diabetiker und andere unterteilt. Innerhalb des Vertriebskanalsegments gibt es zwei Unterteilungen: offline und online. Der Markt ist basierend auf dem Endverbraucher in Kinder, Frauen und Männer segmentiert.

Globaler Markt für medizinisches Schuhwerk: Regionale Analyse

Es wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum den globalen Markt für medizinisches Schuhwerk dominieren wird. Im Verlauf des Prognosezeitraums wird ein starkes Wachstum des Marktes erwartet. Zahlreiche Verbraucher, der Anstieg chronischer Krankheiten, die Existenz großer Akteure und lokaler Hersteller – diese Faktoren werden voraussichtlich die Expansion des Marktes in dieser Region vorantreiben. Darüber hinaus fördert das steigende verfügbare Einkommen in den Entwicklungsländern der Region – beispielsweise China und Indien – die Marktexpansion. Nach Europa wird Nordamerika voraussichtlich der zweitgrößte Markt für medizinisches Schuhwerk sein.

Globaler Markt für medizinisches Schuhwerk: Wettbewerbsfähige Akteure

Zu den wichtigsten Akteuren auf dem weltweiten Markt für medizinisches Schuhwerk zählen:

DARCO International, Inc.

Dr. Zen, Inc.

Dr. Foot Inc.

Drew Schuh

DJO, LLC (Dr. Comfort)

Podartis srl

Aetrex Worldwide, Inc.

OrthoFeet

Horng Shin Footwear Co.

Unter anderem Gravity Defyer Corp.

Der globale Markt für medizinisches Schuhwerk ist wie folgt segmentiert:

Nach Preisspanne

weniger als 50 USD

50 USD-100 USD

mehr als 100 USD

Nach Schuhtyp

Sandalen,

Schuhe & Stiefel

und andere

Nach Anwendung

Lat Füße Schuhe

Schuhe für Ballenzehen und Hallux Valgus

Arthritis-Schuhe

Diabetikerschuhe

und andere

Nach Vertriebskanal

offline

online

Nach Endbenutzer

Kinder

Frauen

Männer

Globaler Markt für medizinisches Schuhwerk: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

