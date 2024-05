Marktwachstum, Größe, Anteil, Trends und Prognose für Nachtsichtsysteme und Fahrerüberwachungssysteme 2030

Bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von fast 16,75 % zwischen 2023 und 2030 wird erwartet, dass der globale Markt für Nachtsichtsysteme und Fahrerüberwachungssysteme bis 2030 einen Wert von ungefähr 12.347,58 Millionen US-Dollar erreicht, gegenüber geschätzten 3.610,75 Millionen US-Dollar im Jahr 2022.

Aktive Sicherheitsfunktionen werden von Autoherstellern und Verbrauchern als entscheidend angesehen, um die steigende Zahl von Unfällen in Personenkraftwagen zu verhindern. Zwei Beispiele für aktive Sicherheitssysteme sind das Fahrerüberwachungssystem und das Nachtsichtsystem. Sie sind so konzipiert, dass sie auf Situationen reagieren, in denen die Möglichkeit eines Unfalls besteht. Die meisten Autos, die mit diesen Systemen ausgestattet sind, sind Luxus- oder Premiumfahrzeuge. Das Fahrerüberwachungssystem unterstützt den Fahrer und macht ihn auf mögliche Unfälle aufmerksam, während die Nachtsichttechnologie es den Fahrern ermöglicht, die Straßen hinter den Scheinwerfern ihrer Fahrzeuge zu sehen.

Markt für Nachtsichtsysteme und Fahrerüberwachung

Globaler Markt für Nachtsichtsysteme und Fahrerüberwachungssysteme: Segmentierung

Das Fahrerüberwachungssystem und das globale Nachtsichtsystem werden je nach Fahrzeugtyp und Region in Kategorien unterteilt. Der weltweite Markt ist in Personenkraftwagen, leichte Nutzfahrzeuge, schwere Nutzfahrzeuge und andere Fahrzeugtypen unterteilt. Die nordamerikanischen, europäischen, asiatisch-pazifischen, lateinamerikanischen, nahöstlichen und afrikanischen Märkte für Nachtsichtsysteme und Fahrerüberwachungssysteme sind die Segmente, aus denen der globale Markt besteht.

Globaler Markt für Nachtsichtsysteme und Fahrerüberwachungssysteme: Wachstumsfaktoren

Die steigende Nachfrage nach Premiumautos und das wachsende Sicherheitsbewusstsein sind die beiden Hauptgründe für die weltweite Einführung von Nachtsicht- und Fahrerüberwachungssystemen. Der Einsatz dieser Systeme wird zu einer deutlichen Reduzierung der Zahl der Verkehrsunfälle führen. Im Vergleich zu den Scheinwerfern eines Autos ermöglicht die Nachtsichttechnologie dem Fahrer, weiter auf die Straße zu sehen. Das Nachtsichtsystem arbeitet nachts und bei schlechtem Wetter mit guter Klarheit. Mithilfe eines Infrarotdetektors zur Erfassung der Augenbewegungen hilft das Fahrüberwachungssystem dabei, den Aufmerksamkeitsgrad des Fahrers im Auge zu behalten. Das äußerst ausgeklügelte System warnt den Fahrer bei Unfallsituationen durch Sirenen, Blinklichter oder Bremsen.

In jüngster Zeit haben Hersteller von Luxusautos damit begonnen, Fahrerkontrollsysteme und Nachtsichtsysteme zu integrieren, um die Zufriedenheit und Sicherheit ihrer Kunden zu erhöhen. Sowohl die Automobilindustrie als auch die Zahl der Verkehrsunfälle haben ein deutliches Wachstum erfahren. Aus diesem Grund hat die Regierung strenge Gesetze und Richtlinien zum Schutz und zur Sicherheit erlassen. Der globale Markt für Fahrerüberwachungssysteme und Nachtsichtsysteme profitiert von diesen Eigenschaften. Zu den Merkmalen der Sicherheitssysteme gehören das Fahrerüberwachungssystem, die elektronische Stabilitätskontrolle, Antiblockiersysteme und Nachtfahrassistenzsysteme. Der hohe Preis eines Autos mit diesen Sicherheitsfunktionen ist der limitierende Faktor, der die Expansion des Marktes behindert.

Globaler MarktKeyword-Markt: Regionale Analyse

Jede Region leistet einen wesentlichen Beitrag zur Marktexpansion. Die Schwellenländer im asiatisch-pazifischen Raum, darunter Thailand, China und Indien, treiben den Markt für Nachtsicht- und Fahrerüberwachungssysteme voran. Der Markt für Fahrerüberwachungssysteme und Nachtsichtsysteme wächst aus Gründen wie der steigenden Nachfrage nach Premiumautos. Aufgrund der Fülle an Herstellern von Fahrzeugsicherheitssystemen ist Europa ein weiterer wichtiger Akteur auf dem Markt. Länder wie Brasilien, die Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko und andere tragen erheblich zur Expansion der Branche bei. Das gestiegene Bewusstsein der Menschen für sichere Systeme ist der Grund für das Wachstum des Marktes.

Globaler Markt für Nachtsichtsysteme und Fahrerüberwachungssysteme: Wettbewerbsfähige Akteure

Continental AG

Delphi Automotive PLC

Omron Corporation

Robert Bosch GmbH

TRW Automotives

Autoliv Inc.

Denso Corporation

Magna Elektronik

Nach Autotyp

Personenkraftwagen

Schwere Nutzfahrzeuge

Leichte Nutzfahrzeuge

Globaler Markt für Nachtsichtsysteme und Fahrerüberwachungssysteme: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaUSA

EuropaDeutschlandFrankreichGroßbritannien

Asien-PazifikChinaJapanIndien

LateinamerikaBrasilien

Naher Osten und Afrika

Was der Bericht bietet

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

