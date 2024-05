Marktwachstum, Größe, Anteil, Trends und Prognose für Operationssaalmanagement 2030

Der Markt für Operationssaalmanagement dürfte bis 2030 einen Wert von rund 8,25 Milliarden US-Dollar erreichen und zwischen 2023 und 2025 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 9,83 % wachsen. Im Jahr 2022 wurde der Markt auf etwa 3,87 Milliarden US-Dollar geschätzt.

Einer der teuersten Krankenhausbereiche ist der Operationssaal. Er erfordert hohe Wartungs- und Investitionskosten. Daher ist es für Krankenhäuser wichtig, diese Räume effizient unterzubringen, um durch optimale Raumnutzung den Return on Investment zu maximieren.

Markt für Operationssaalmanagement

Globaler Markt für Operationssaalmanagement: Wachstumsfaktoren

Das Ziel des weltweiten Marktes für Operationssaalmanagement besteht darin, die Anzahl der in den Zentren durchgeführten chirurgischen Eingriffe zu erhöhen und gleichzeitig die Ressourcen zu reduzieren, die für den möglichst effizienten Betrieb jedes Saals erforderlich sind. Der Markt verlangt langfristige Entscheidungen, die Arbeitslastprognosen berücksichtigen. Um die Zufriedenheit von Patienten und Ärzten sicherzustellen, konzentriert er sich nicht nur auf die optimale Nutzung des verfügbaren Personals und Materials, sondern berücksichtigt auch Expansionsentscheidungen, Patientensicherheit, minimale Verzögerungen und andere Faktoren. Die globale Branche für Operationssaalmanagement wächst aufgrund steigender Gesundheitskosten und des zunehmenden Preisdrucks auf Krankenhäuser schnell. Der Markt wächst schnell aufgrund des steigenden Bedarfs an Patientenzufriedenheit und steigender Investitionen in die Gesundheitsbranche.

Darüber hinaus ist die wachsende Zahl älterer und chronisch kranker Patienten für den jüngsten Anstieg der Anzahl von Eingriffen verantwortlich. Aufgrund der steigenden Zahl von Verkehrsunfällen wurde eine deutliche Entwicklung des Marktes erwartet. Der weltweite Markt für Operationssaalmanagement wächst aufgrund des steigenden Bewusstseins und der laufenden technologischen Durchbrüche und Entwicklungen. Der Markt wächst aufgrund der alternden Bevölkerung und der steigenden Kosten für die Krankenversicherung. Die Gesundheitsausgaben sind aufgrund der starken Abhängigkeit der Branche von veralteten und traditionellen Techniken, die zu medizinischen Fehlern, Verwaltungskosten, Wiedereinweisungsfehlern und vielen anderen Problemen führen, erheblich gestiegen. Es besteht ein dringender Bedarf an Operationssaalmanagement, um die steigenden Gesundheitskosten einzudämmen.

Globaler Markt für Operationssaalmanagement: Segmentierung

Endbenutzer, Bereitstellungsmodus, Lösung, Komponente und Region sind die Segmente, anhand derer der weltweite Markt für Operationssaalmanagement unterteilt werden kann. Der Markt kann basierend auf den Endbenutzern in Krankenhäuser und ambulante Operationszentren unterteilt werden. Der Markt wird vom Krankenhaussegment dominiert, da die Zahl der Krankenhäuser weltweit zunimmt, der Bedarf an effizienter Krankheitsbehandlung steigt und die Anzahl der chirurgischen Eingriffe zunimmt. Der Markt kann basierend auf der Vertriebsart in Cloud-basierte und On-Premise-Lösungen unterteilt werden. Aufgrund seines skalierbaren Speichers, seiner Verarbeitungsleistung, seiner schnelleren Datenbewegung zwischen Cloud-Plattform-Unternehmen und seiner maschinellen Lernfähigkeiten dominiert das Cloud-basierte Bereitstellungsmodell die anderen. Der Markt kann je nach Art der Lösung in Segmente unterteilt werden: Anästhesieinformationsmanagementsysteme, Leistungsmanagementlösungen, Lösungen zur OP-Planung, Lösungen zur OP-Versorgungsverwaltung.

Globaler Markt für Operationssaalmanagement: Regionale Analyse

Nordamerika hält den größten Marktanteil in der globalen Operationssaalmanagementbranche, da es in der Region viele bekannte Unternehmen gibt, die Investitionstätigkeit zunimmt und der Trend zu weniger invasiven Verfahren zunimmt. Aufgrund des technologischen Fortschritts, der steigenden Zahl chronischer Erkrankungen und einer Zunahme der Patientenbesuche wird erwartet, dass der Markt weiter wächst. Im Prognosezeitraum wird für den asiatisch-pazifischen Raum ein hohes prozentuales Wachstum erwartet.

Globaler Markt für Operationssaalmanagement: Wettbewerbsfähige Akteure

Einige der wichtigsten Akteure auf dem globalen Markt für Operationssaalmanagement sind

Getinge AB und STERIS plc

Brainlab

Wespe

Nexus AG

Meditech

Optimum

McKesson

Klinische Lösungen von Picis

Omnicell

Chirurgische Informationssysteme

CERN

DXC Technologieunternehmen

Steril

Becton

^ „Dickinson & Company“.

Von Endbenutzern

Ambulante Operationszentren

Krankenhäuser

Nach Lieferart

Cloud-basiert

On-Premise-Lösungen

Nach Lösung

VoIP und herkömmliche Switching-Performance-Management-Lösungen

Lösungen zur OP-Terminplanung

Anästhesie-Informationsmanagementsysteme

Lösungen für das Raumversorgungsmanagement

Datenmanagement- und Kommunikationslösungen

Andere Lösungen

Globaler Markt für Operationssaalmanagement: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

