Der globale Markt für professionelle Haarpflegeprodukte wurde im Jahr 2023 auf 33,54 Milliarden USD geschätzt und soll laut einem Bericht von Zion Market Research bis Ende 2032 auf 48,99 Milliarden USD wachsen. Im Laufe des Prognosezeitraums wird der Markt voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,30 % wachsen. Die Wachstumsfaktoren, Hindernisse und Auswirkungen auf die Nachfrage für den globalen Markt für professionelle Haarpflegeprodukte werden in der Analyse dieses Berichts untersucht. Darüber hinaus wird er dabei helfen, sich auf dem Markt für professionelle Haarpflegeprodukte zurechtzufinden und die Aussichten zu untersuchen, die sich bieten.

Markt für professionelle Haarpflegeprodukte: Überblick

Die Haar-, Hautpflege-, Make-up-, Zahn- und Körperpflegebranche sind alle Teil des Schönheits- und Körperpflegesektors. Das Kaufverhalten der Verbraucher hat sich aufgrund des steigenden verfügbaren Einkommens und der individuellen Ansprüche geändert. Aufgrund der wachsenden Sorge um den Haarschutz sind immer mehr professionelle Haarpflegeprodukte auf dem Markt erhältlich. Diese Produkte werden hergestellt, um die Bedürfnisse verschiedener Kunden zu erfüllen und dem Haar gleichzeitig die bestmögliche Pflege zu bieten.

Markt für professionelle Haarpflegeprodukte: Fakten

Die BURST-Haarausfalltherapie verwendet modernste Technologie zur Bekämpfung von Haarausfall durch die Kombination von Redensyl® und Pro-Botanic Complex. Bei dieser Behandlung werden keine gefährlichen Hormone oder Medikamente eingesetzt. BURST verwendet modernste Stammtechnologie. Die Ergebnisse der klinischen Studien haben gezeigt, dass BURST zu einem schnelleren Haarwachstum führt.

Markt für professionelle Haarpflegeprodukte: Segmentierung

Der weltweite Markt für professionelle Haarpflegeprodukte wird nach Produkttyp, Vertriebsmethoden und geografischen Segmenten unterteilt. Der Markt ist nach Produkttyp segmentiert, darunter Shampoos, Spülungen, Haarfärbemittel, Seren, Sprays, Masken und mehr. Der Markt ist je nach Vertriebskanal in Salons und Spas, Internet- oder webbasierte Einzelhändler, Hypermärkte und Supermärkte, Fachgeschäfte und andere unterteilt. Der geografischen Studie zufolge ist der Markt in Nordamerika, Asien-Pazifik, Lateinamerika, den Nahen Osten und Afrika sowie Europa unterteilt.

Markt für professionelle Haarpflegeprodukte: Wachstumsfaktoren

Die Haupttreiber des Marktes für professionelle Haarpflegeprodukte sind Faktoren wie das steigende verfügbare Einkommen der Verbraucher, steigende Verbraucherausgaben für Körperpflegeprodukte und eine Zunahme der Anzahl der weltweit angebotenen Friseursalons. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Marktnachfrage mit der Einführung hochspezialisierter Produkte in den Kategorien Shampoo und Haarfärbemittel steigt. Zu den Faktoren, die das Wachstum des Marktes hemmen, gehören jedoch die hohen Preise der Produkte und die eingeschränkte Verfügbarkeit professioneller Haarpflegeprodukte.

Markt für professionelle Haarpflegeprodukte: Regionale Analyse

Nordamerika hält den größten Marktanteil bei professionellen Haarpflegeprodukten. Der asiatisch-pazifische Raum wächst im Gleichschritt mit Nordamerika. Der Aufstieg professioneller Haarpflegeprodukte in diesem Bereich wird durch Faktoren wie steigendes verfügbares Einkommen, veränderte Kaufgewohnheiten der Verbraucher und steigende Ausgaben für Körperpflegeprodukte in Ländern wie China und Indien unterstützt. Der Nahe Osten und Afrika werden aufgrund der Expansion des organisierten Einzelhandelssektors in diesen Regionen ein stetiges Wachstum verzeichnen.

Markt für professionelle Haarpflegeprodukte: Wettbewerbsfähige Akteure

Zu den wichtigsten Unternehmen auf dem globalen Markt für professionelle Haarpflegeprodukte gehören:

Als Gruppe

L’oreal-Gruppe

Aveda Corporation

Henkel AG & Co.

Unilever-Gruppe

Procter & Gamble Co.

PBI Group Inc.

Der globale Markt für professionelle Haarpflegeprodukte ist wie folgt segmentiert:

Nach Produkttyp

Shampoos

Klimaanlagen

Haarseren

Haarfärbemittel

Haarsprays

Haarmasken und andere

Nach Vertriebskanälen

Salons und Spas

Online- oder Web-Shopping-Shops

Hypermärkte und Supermärkte

Fachgeschäfte

und andere

Markt für professionelle Haarpflegeprodukte: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaUSA

EuropaGroßbritannienFrankreichDeutschland

Asien-PazifikChinaJapanIndien

LateinamerikaBrasilien

Naher Osten und Afrika

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

