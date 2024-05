Marktwachstum, Größe, Anteil, Trends und Prognose für Speiseöldosen 2032

Der weltweite Markt für Speiseöldosen wurde im Jahr 2023 auf 220,88 Milliarden USD geschätzt und soll laut einem Bericht von Zion Market Research bis Ende 2032 auf 339,73 Milliarden USD wachsen. Im Laufe des Prognosezeitraums wird mit einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum des Marktes von 4,90 % gerechnet. In dieser Studie werden die Wachstumsfaktoren, Hindernisse und Auswirkungen auf die Nachfrage des weltweiten Marktes für Speiseöldosen für den Prognosezeitraum untersucht. Sie wird auch dabei helfen, die Aussichten zu erkennen und zu untersuchen, die sich auf dem Markt für Speiseöldosen bieten.

Globaler Markt für Speiseöldosen: Überblick

Dosen mit Speiseöl werden normalerweise im Haushalt verwendet. Dosen mit Speiseöl bieten auch Schutz vor Licht, Feuchtigkeit, Luft und anderen Verunreinigungen. Speiseöldosen bestehen aus Materialien, die weniger korrodieren und nicht mit dem darin enthaltenen Öl reagieren.

Globaler Markt für Speiseöldosen: Wachstumsfaktoren

Hersteller beginnen immer häufiger, Speiseöldosen zu verwenden, da sie bequem zu handhaben sind und sich gut für die Einzelhandelsverpackung eignen. Speiseöldosen werden von Herstellern sowohl aus Kunststoff als auch aus Metall hergestellt. Die Nachfrage nach Speiseöldosen dürfte im Prognosezeitraum aufgrund der Entwicklung des Einzelhandelssektors und der zunehmenden Verwendung von Premiumölen in Industrieländern steigen.

In der Branche ist in letzter Zeit ein Trend von Blech- und Stahldosen zu Plastikdosen zu beobachten; dies deutet darauf hin, dass der Markt für Speiseöldosen in den kommenden Jahren wachsen wird. Hersteller wählen in der Regel auffällige Verpackungsformate, damit ihre Produkte hervorstechen. Speiseöl in Plastikdosen macht das Produkt optisch attraktiver, erhöht die Sichtbarkeit im Regal und letztlich den Umsatz. In den kommenden Jahren wird dies daher die Nachfrage nach Speiseöldosen erhöhen. Für Einzelhandelsverpackungen wie Flaschen und Beutel stehen jedoch eine Reihe alternativer Verpackungsarten zur Verfügung. Ein Beutel im Karton ist eines der modernsten und praktischsten Verpackungsformate, für das sich Hersteller entscheiden. Sie bieten eine benutzerfreundliche Verpackung, die frei von Verschütten und Auslaufen ist.

Globaler Markt für Speiseöldosen: Segmentierung

Basierend auf Materialart, Produkttyp und Fassungsvermögen kann der Markt für Speiseöldosen in mehrere Kategorien unterteilt werden. Der Markt ist je nach Materialart in zwei Segmente unterteilt: Kunststoff und Metall. Kanister und Weißblechdosen sind die beiden Produktkategorien, in die der Markt für Speiseöldosen unterteilt ist. Der Markt ist je nach Fassungsvermögen in vier Segmente unterteilt: weniger als 5 Liter, 5–10 Liter, 10–20 Liter und 20 Liter und mehr.

Globaler Markt für Speiseöldosen: Regionale Analyse

Die fünf Hauptregionen, die den weltweiten Markt für Speiseöldosen ausmachen, sind Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika sowie der Nahe Osten und Afrika. Der Markt für Speiseöldosen im Asien-Pazifik-Raum würde aufgrund der massiven Aufnahme und des Konsums von Speiseöl in asiatischen Ländern wie China und Indien wachsen. Indien zählt zu den weltweit größten Produzenten und Konsumenten von Speiseöl. Daher besteht in dieser Region ein größerer Bedarf an Verpackungslösungen für Speiseöl, und während des Prognosezeitraums wird erwartet, dass diese Nachfrage wächst, was zu einem Anstieg der Verkäufe von Speiseöldosen in der Region führt.

Aufgrund der hohen Verwendung von Premiumölen in der Region wird für den nordamerikanischen Markt für Speiseöldosen während des Untersuchungszeitraums ein profitables Wachstum erwartet. In den kommenden Jahren wird die weltweite Speiseöldosenindustrie wahrscheinlich bedeutende Beiträge aus der europäischen Region erhalten. Die Märkte im Nahen Osten, in Afrika und Lateinamerika verfügen vermutlich über ein enormes Entwicklungspotenzial, und die Länder dieser Regionen verfügen über ein enormes, ungenutztes Potenzial für eine Markterweiterung.

Globaler Markt für Speiseöldosen: Wettbewerbsfähige Akteure

Einige der Hauptakteure auf dem Markt für Speiseöldosen sind:

Er saß SA

Western Cans Pvt. GmbH.

Parekhplast India Limited

Kian Joo Can Factory Berhad

Yee Lee Corporation Bhd-Gruppe

Daeryuk Can Co., Ltd.

Koogan Plastics (Pty) Ltd

Johore Tin Berhad (JTB).

Der globale Markt für Speiseöldosen ist wie folgt segmentiert:

Nach Materialtyp

Metall

Plastik

Nach Produkttyp

Kanister

Weißblechdosen

Nach Kapazität

5 Liter

5-10 Liter

10-20 Liter

und 20 Liter und mehr

Globaler Markt für Speiseöldosen: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USA

EuropaGroßbritannienFrankreichDeutschland

Asien-PazifikChinaJapanIndien

LateinamerikaBrasilien

Der Nahe Osten und Afrika

