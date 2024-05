Marktwachstum, Größe, Anteil, Trends und Prognose für tragbare Gasdetektionssysteme 2032

Laut einem Bericht von Zion Market Research wird der globale Markt für tragbare Gasdetektoren voraussichtlich von geschätzten 1.032,00 Millionen USD im Jahr 2023 auf 1.560,30 Millionen USD bis Ende 2032 wachsen. Im Laufe des Prognosezeitraums wird der Markt voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,70 % wachsen. In dieser Studie werden die Wachstumsfaktoren, Hindernisse und Auswirkungen auf die Nachfrage für den globalen Markt für tragbare Gasdetektoren für den Prognosezeitraum untersucht. Darüber hinaus wird sie die Erkundung und Nutzung der sich ergebenden Möglichkeiten im Sektor des Marktes für tragbare Gasdetektoren unterstützen.

Globaler Markt für tragbare Gasdetektion: Überblick

In Systemen, in denen keine festen Gasdetektoren installiert werden können, können tragbare Gasdetektoren – kleine, handgehaltene Gasdetektoren – eingesetzt werden. Es gibt tragbare und nicht tragbare Versionen dieser Detektoren. Diese Gasdetektoren senden im Falle eines möglichen Gaslecks Alarme an Personen. Darüber hinaus warnen sie vor potenziellen, unentdeckten Gasgefahren wie Sauerstoffmangel, gefährlichen Gaslecks und brennbaren Gaslecks, was alles zur Sicherheit der Arbeiter beiträgt. Das Gerät verfügt über eine Option zur drahtlosen Netzwerkkonnektivität und ist batteriebetrieben. Sie sind mit einer Vielzahl von Spezialsensoren ausgestattet, darunter holografische, Ultraschall-, Photoionisations-, Infrarot-, elektrochemische und katalytische Perlensensoren.

Markt für tragbare Gasdetektion

Globaler Markt für tragbare Gasdetektionssysteme: Wachstumsfaktoren

Der steigende Bedarf an technologisch anspruchsvollen Sensoren, die in Gasdetektoren mit geringerer Arbeitsredundanz, verbesserter Leistung und größerer Zuverlässigkeit eingesetzt werden, ist der Hauptantrieb des globalen Marktes für tragbare Gasdetektoren. Ein Hauptgrund für die zunehmende Vorliebe der Menschen ist jedoch die Tragbarkeit. Der weltweite Markt für tragbare Gasdetektoren wächst aufgrund strenger staatlicher Gesetze und Vorschriften zur Produktverwendung im Interesse der Arbeitssicherheit rasant. Der Markt wächst aufgrund der zunehmenden Investitionen in die Entwicklung hochmoderner tragbarer Geräte.

Da die Bergbau- und Öl- und Gasindustrie effektive und tragbare Gasdetektionssysteme benötigt, um das Vorhandensein von Gas an Standorten zu erkennen, treibt die schnelle Expansion der Bergbau- und Baubranche den globalen Markt für tragbare Gasdetektionssysteme an. Schmierwachs, Öl und andere Kraftstoffprodukte sind nur einige der gefährlichen Vorgänge bei der Raffination, die die Gesundheit der Arbeiter gefährden. Daher ist es zwingend erforderlich, diese tragbaren Gasdetektoren zu verwenden. Der Markt wird durch die zunehmende Menge an Forschung und Entwicklung erweitert, die zur Steigerung der Effizienz dieser Detektoren durchgeführt wird.

Das Wachstum auf dem globalen Markt für tragbare Gasdetektoren wird durch den deutlichen Anstieg der Verwendung dieser Geräte zur Erkennung von Erdgasen im Wohn- und Gewerbebereich unterstützt. Der Bedarf an diesen Detektoren wird durch die zunehmende Anzahl von Erdgastankstellen in den Städten angeheizt. Obwohl Erdgas nicht als gefährliches Gas gilt, kann es aufgrund seiner hohen Entflammbarkeit dennoch Unfälle verursachen.

Globaler Markt für tragbare Gasdetektion: Segmentierung

Segmente wie Technologie, Anwendungen, Angebot, Endverbraucherbranche, Typ, Gas und Geografie können zur Analyse des globalen Marktes für tragbare Gasdetektionssysteme verwendet werden. Der Markt kann basierend auf Technologie in Segmente unterteilt werden, wie etwa Mobilfunktechnologie, Bluetooth, WLAN, lizenzfreies ISM-Band und andere. Der Markt kann je nach Angebot in Software, Hardware und Dienste unterteilt werden. Der Markt kann basierend auf Anwendungen in drei Segmente unterteilt werden: Industrielle Sicherheit, nationale Sicherheit und militärische Sicherheit sowie Umweltsicherheit. Da die Sicherheit der Mitarbeiter zu einem immer größeren Anliegen wird, nimmt die Kategorie der industriellen Sicherheit den größten Anteil des globalen Marktes für tragbare Gasdetektionssysteme ein. Aufgrund ihres erhöhten Leckagerisikos werden Industriegase und -chemikalien häufig in mehreren Industriezweigen verwendet.

Die Marktsegmentierung nach Endverbrauchsbranche umfasst diskrete Fertigungsindustrien, Regierung und Militär, Öl und Gas, Bergbau und Metalle, Versorgungsunternehmen und Stromerzeugung, Gewerbebauten und öffentliche Einrichtungen, Wasser- und Abwasseraufbereitungsanlagen, Chemikalien und Petrochemie und andere. Der Markt wird von der Öl- und Gasindustrie dominiert, da die Nachfrage nach Gaserkennung beim Fracking, bei der Überwachung von Zaunlinien und anderen Anwendungen steigt. Der Markt kann je nach Typ in tragbare und nicht tragbare Gasdetektoren unterteilt werden. Der Gasmarkt kann in drei Kategorien unterteilt werden: brennbar, Sauerstoff und gefährlich.

Globaler Markt für tragbare Gasdetektionssysteme: Regionale Analyse

Nordamerika hält aufgrund des wachsenden Bedarfs an Sicherheit und Schutz der Arbeitnehmer den größten Anteil am globalen Markt für tragbare Gaswarngeräte. Die zunehmenden Bemühungen der Organisationen, Arbeitsunfälle zu vermeiden, stärken den regionalen Markt zusätzlich.

Aufgrund der wachsenden Bau- und Bergbauaktivitäten in der Region ist Europa auch eine aufstrebende Region auf dem Weltmarkt.

Aufgrund des wachsenden technologischen Fortschritts in der Region wird für den asiatisch-pazifischen Raum im Prognosezeitraum ein signifikantes Wachstum mit einer hohen durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate erwartet.

Globaler Markt für tragbare Gasdetektionssysteme: Wettbewerbsfähige Akteure

Einige der wichtigsten Aspekte auf dem globalen Markt für tragbare Gasmessgeräte sind:

MSA

Gastronik

Crowcon Detection Instruments Limited

Eine Biene

Aktive Umweltlösungen

Bacharach

Unternehmen für Minensicherheitsgeräte

GDS Corp

Halma Plc

Emerson Electric Co.

Ambetronics-Technik

Wuhan Tianhong Instruments Co.

Industrielle wissenschaftliche Gesellschaft

Emerson Elektro

General Electric Co.

Tek Tronics

Otis Instruments

Mil-Ram-Technologie

Crowcon-Erkennungsinstrumente

Thermo Fisher Scientific Inc.

Artest Technologies

Pem-tech, Sensidyne

Vereinigte Elektrische Steuerung

Siemens

Trolex Ltd.

Riken Keiki Co., Ltd.

Teledyne Gas- und Flammenerkennung

Agilent-Technologien

MSA Sicherheit

Peking SDL Technology Co., Ltd.

Yokogawa Electric Corporation

DRÄGERWERK

Honeywell International.

Der globale Markt für tragbare Gasdetektionssysteme ist wie folgt segmentiert:

Nach Technologie

Mobilfunktechnologie

lizenzfreies ISM-Band

Bluetooth

W-lan

und andere

Nach Anwendungen

Umweltsicherheit

nationale Sicherheit und militärische Sicherheit

Betriebssicherheit

Durch Anbieten von

Dienstleistungen

Software

Hardware

Nach Endverbraucherbranche

diskrete Fertigungsindustrie

Regierung & Militär

Gewerbebauten & öffentliche Einrichtungen

Wasser- und Abwasseraufbereitungsanlagen

Bergbau & Metalle

Versorgungsunternehmen und Stromerzeugung

Chemie & Petrochemie

Ölbenzin

und andere

Nach Typ

nicht tragbare Gasdetektoren

tragbare Gasdetektoren

Mit Gas

giftig

Sauerstoff

brennbar

Globaler Markt für tragbare Gasdetektion: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

