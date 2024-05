Marktwachstum, Größe, Anteil, Trends und Prognose für Vertragsreinigungsdienste 2032

Der globale Markt für Vertragsreinigungsdienste wurde im Jahr 2023 auf 389,09 Milliarden USD geschätzt und soll laut einem Bericht von Zion Market Research bis Ende 2032 auf 680,02 Milliarden USD wachsen. Im Laufe des Prognosezeitraums wird der Markt voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,40 % wachsen. Die Studie untersucht die Faktoren, die das Wachstum im globalen Markt für Vertragsreinigungsdienste im Laufe des Prognosejahres vorantreiben, behindern und die Nachfrage beeinflussen werden. Sie wird auch dabei helfen, die Aussichten zu navigieren und zu untersuchen, die sich im Sektor des Marktes für Vertragsreinigungsdienste bieten.

Globaler Markt für Vertragsreinigungsdienste: Überblick

Zu den Reinigungsdiensten gehören Teppich-, Boden-, Fenster- und Polsterreinigung, Haushaltshilfen und eine Vielzahl weiterer Reinigungsdienste für Privat- und Geschäftskunden.

Globaler Markt für Vertragsreinigungsdienste: Wachstumsfaktoren

Zunehmende Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit am Arbeitsplatz und ein besseres Wissen über die Hygiene am Arbeitsplatz sind zwei der Hauptgründe für das Wachstum der weltweiten Reinigungsdienstleistungsbranche. In den meisten Fällen schließen Unternehmen und Dienstleister für verschiedene Reinigungsdienste einen Vertrag ab. Die Dienstleister berechnen ihnen Rechnungen basierend darauf, wie häufig und welche Art von Dienstleistungen die Unternehmen in Anspruch genommen haben. Die gewerblichen und industriellen Akteure übernehmen eine Vielzahl von Reinigungsaufgaben, darunter die Reinigung von Fenstern, Teppichen, Böden und Polstern. Große Unternehmen bieten ihre Dienstleistungen normalerweise monatlich oder wöchentlich oder sogar halbjährlich oder jährlich an.

Reinigungsdienste für Gebäude erfreuen sich immer größerer Beliebtheit, und die meisten Menschen nutzen sie nur einmal. Darüber hinaus sind Unternehmen bereit, Geld für die Instandhaltung ihrer Arbeitsplätze auszugeben, um ihren Mitarbeitern eine gesunde Atmosphäre zu bieten, was die Expansion des globalen Marktes für Vertragsreinigungsdienste vorantreibt. Darüber hinaus hat sich die Neigung der Dienstleister hin zur Idee des „grünen Reinigens“ deutlich verändert, bei dem natürliche Produkte wie Essig, Backpulver, Zitronen und andere verwendet werden. Die Verwendung umweltfreundlicher, grüner Reinigungsprodukte wurde durch die wachsende Besorgnis über die Umweltschäden und die schädlichen Auswirkungen von Chemikalien ermöglicht. Grüne Produkte bieten eine Reihe von Vorteilen, die die Entwicklung des globalen Marktes für Vertragsreinigungsdienste im Prognosezeitraum wahrscheinlich positiv beeinflussen werden.

Globaler Markt für Vertragsreinigungsdienste: Segmentierung

Der globale Markt für Vertragsreinigungsdienste besteht aus drei Segmenten: Endnutzer, Service und Region. Der Markt kann in die Endnutzersegmente Gewerbe, Industrie und Privathaushalte unterteilt werden. Finanzinstitute, Firmenbüros, Einzelhandelsgeschäfte, Hotels und Restaurants, Gesundheits- und medizinische Einrichtungen sowie andere Einrichtungen können dem gewerblichen Bereich zugeordnet werden. Da die Reinigung und Desinfektion von Bürogebäuden immer notwendiger wird, nimmt das gewerbliche Segment des weltweiten Marktes für Vertragsreinigungsdienste den größten Anteil ein.

Der Markt kann je nach Dienstleistung in vier Segmente unterteilt werden: Fensterreinigung, Boden- und Teppichreinigung, Polsterreinigung und Baureinigung. Auf dem globalen Markt für Vertragsreinigungsdienste hat die Kategorie Boden- und Teppichreinigung den größten Anteil. Der hohe Arbeitsaufwand bei der Reinigung von Teppichen und Böden ist der Grund für das Wachstum. Die Leute ziehen es vor, den Reinigungsvorgang auszulagern, anstatt ihn selbst durchzuführen, da es eine sehr zeitaufwändige und unangenehme Aufgabe ist. Darüber hinaus steigt die Nachfrage nach Bodenreinigung, da sie eine Voraussetzung und eine wichtige Tätigkeit für Gewerbe- und Industriebetriebe ist. Aufgrund des Aufkommens von Covid-19 wird jedoch erwartet, dass die Polsterreinigungsdienste im Prognosezeitraum schnell wachsen werden.

Globaler Markt für Vertragsreinigungsdienste: Regionale Analyse

Aufgrund der Präsenz bedeutender Marktteilnehmer hält Nordamerika den größten Anteil am globalen Markt für Vertragsreinigungsdienste. Darüber hinaus wird die steigende Zahl vertraglicher Dienstleistungsvereinbarungen in der Region zur Unterstützung der hygienischen und sauberen Arbeitsumgebung infolge der Coronavirus-Pandemie das Wachstum des regionalen Marktes weiter ankurbeln. Aufgrund der schnell wachsenden Bauindustrie wird für den asiatisch-pazifischen Raum im Prognosezeitraum ein enormes Wachstum erwartet. Einer der Hauptfaktoren, der das Wachstum des regionalen Marktes im Prognosezeitraum voraussichtlich vorantreiben wird, ist die große Zahl im Bau befindlicher Einheiten, die häufige Reinigungsdienste für die ordnungsgemäße Verwaltung und Reinigung der Baustelle erfordern.

Globaler Markt für Vertragsreinigungsdienste: Wettbewerbsfähige Akteure

Zu den wichtigsten Akteuren auf dem weltweiten Markt für Vertragsreinigungsdienste zählen:

Die ServiceMaster Company, LLC

Reinigungsservices-Gruppe, Inc.

Stanley Steemer International Inc.

Vanguard Reinigungssysteme Inc.

Pritchard Industries Inc.

Mitie Group plc.

Sodexo-Gruppe

ISS Facility Services, Inc.

Jani-King International Inc.

ABM Industries Incorporated.

Der globale Markt für Vertragsreinigungsdienste ist wie folgt segmentiert:

Nach Endbenutzer

kommerziell

Finanzinstitutionen

Firmenbüros

Verkaufsstellen

Hotels & Restaurants

Bildungsinstitutionen

Gesundheitswesen & medizinische Einrichtungen

und andere

Industrie

Wohnen

Nach Service

Baureinigung

Polsterreinigung

Boden- und Teppichreinigung

Fenster putzen

Globaler Markt für Vertragsreinigungsdienste: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

