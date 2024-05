Marktwachstum, Größe, Anteil, Trends und Prognose für vorisolierte Rohre 2032

Laut einem Bericht von Zion Market Research wird der globale Markt für vorisolierte Rohre voraussichtlich von seinem geschätzten Wert von 6,90 Milliarden USD im Jahr 2023 auf 16,82 Milliarden USD bis Ende 2032 wachsen. Im Laufe des Prognosezeitraums wird der Markt voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 10,40 % wachsen. Die Studie untersucht die Faktoren, die das Wachstum des weltweiten Marktes für vorisolierte Rohre vorantreiben und behindern, sowie ihre Auswirkungen auf die Nachfrage während des Prognosezeitraums. Darüber hinaus unterstützt sie Sie bei der Navigation und Untersuchung der neuen Möglichkeiten im Sektor des Marktes für vorisolierte Rohre.

Globaler Markt für vorisolierte Rohre: Überblick

Um die Temperatur der Flüssigkeiten in den Rohren aufrechtzuerhalten, werden vorisolierte Rohre verwendet. Diese Rohre werden in Hausanschlüssen, Fernwärme- und -kühlnetzen, Biogasanlagen und zahlreichen anderen Anwendungen eingesetzt. Um die Qualität der Rohre sicherzustellen, müssen vorisolierte Rohre unter strenger Einhaltung der Spezifikationen hergestellt werden. Um Wärmeverluste zu vermeiden, verbessern die isolierten Rohre den primären Wärmewiderstand.

Bei diesen Rohren handelt es sich im Wesentlichen um Schichtbaugruppen, die aus einer Isolierschicht, einer Außenhülle und einem Trägerrohr bestehen. Je nach Verwendungszweck werden zur Herstellung der Schichten unterschiedliche Rohstoffe verwendet. Vorisolierte Rohre werden in verschiedenen Branchen eingesetzt, darunter Wasseraufbereitung, Weinbau, Öl und Gas, Lebensmittelverarbeitung sowie Infrastruktur und Versorgungsunternehmen.

Globaler Markt für vorisolierte Rohre: Wachstumsfaktoren

Während des Prognosezeitraums wird erwartet, dass der Markt für vorisolierte Rohre mit einer hohen durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate schnell wächst. Die globale Marktexpansion wird durch die in einigen Ländern immer strengeren Gesetze vorangetrieben, um den Kohlenstoffausstoß zu reduzieren und eine energieeffiziente Infrastruktur zu fördern. Vorisolierte Rohre erfreuen sich immer größerer Beliebtheit, da sie günstiger sind und ein besseres Design aufweisen. Da Rohre ein wesentlicher Bestandteil des Flüssigkeitsübertragungssystems sind, entwickeln und nutzen Branchenteilnehmer die Qualität des Rohrmaterials immer mehr. Ein Beispiel dafür ist die Verwendung von Polyurethan-(PU)-Verbundwerkstoffen durch eine Vielzahl von Herstellern, darunter Lieferanten von Chemikalien und Trinkwasser. Um die Lebensdauer des Produkts oder der Dienstleistung zu verlängern, verringert die PU-Ummantelung den Wärmeverlust im Vergleich zu gewöhnlichen Rohren effektiv. Diese Innovationen und Durchbrüche treiben die weltweite Marktexpansion voran.

Der Markt für vorisolierte Rohre wächst weltweit, da diese isolierten Rohre aufgrund des wachsenden Wissens der Verbraucher über energieeffiziente Produkte immer mehr Akzeptanz finden. Darüber hinaus hat sich der Markt für vorisolierte Rohre durch die zusätzlichen Vorteile vorisolierter Rohre positiv entwickelt, darunter weniger Wartungsaufwand, höhere Wärmeeffizienz, mehr Sicherheit, geringere Arbeitskosten auf der Baustelle und vieles mehr.

Globaler Markt für vorisolierte Rohre: Segmentierung

Der weltweite Markt für vorisolierte Rohre kann je nach Installation, Rohrkonfiguration, Material, Schichten, Medium, Endverwendung und Geografie in Segmente unterteilt werden. Der Markt kann je nach Installation in oberirdische und unterirdische Segmente unterteilt werden. Da unterirdische Installationen weniger Armaturen, Verbindungen, Schweißarbeiten und Kosten erfordern, haben sie den größten Marktanteil. Der Markt kann je nach Rohrkonfiguration in Doppel- und Einzelrohrsegmente unterteilt werden. Das Doppelrohr dominiert andere Rohrtypen, da es alle Verbindungen – wie Strom-, Heiz- und Sensorkabel – in einem einzigen Rohr kombinieren kann und speziell für den Einsatz mit Wärmepumpen konzipiert ist.

Der Markt kann je nach Material in Metalle und Legierungen und andere Segmente unterteilt werden. Der Markt kann je nach Schicht in Trägerrohre, Schäume und Ummantelungen unterteilt werden. Der Markt kann je nach Medium in Kategorien wie Dampf, Wasser und andere unterteilt werden. Der Markt kann je nach Endverbrauch in Segmente unterteilt werden, wie Fernwärme und -kühlung, Infrastruktur und Versorgungsunternehmen sowie Öl und Gas. Der Bereich, der sich mit Fernwärme und -kühlung befasst, hat aufgrund seiner höheren Qualität, des geringeren Arbeitsaufwands und des geringeren Wartungsaufwands den weltweit größten Marktanteil für vorisolierte Rohre.

Globaler Markt für vorisolierte Rohre: Regionale Analyse

Aufgrund der zunehmenden Maßnahmen zur Minimierung der Treibhausgasemissionen ist Europa der weltweit führende Markt für vorisolierte Rohre. Die strengen Gesetze der Regierung, die den Einsatz energieeffizienter Verfahren fördern, tragen ebenfalls zur Expansion des Marktes bei. Der asiatisch-pazifische Raum dürfte im Prognosezeitraum aufgrund steigender Investitionstätigkeiten in Ländern wie China und Indien deutlich wachsen. Darüber hinaus treibt die wachsende Kundenbasis in diesen Ländern die Produktionsmengen der Hersteller in die Höhe, um die Nachfrage zu decken. Aufgrund der Entwicklung des Building Internet of Things (BIoT) und strenger staatlicher Vorschriften, die die Einführung energieeffizienter Verfahren vorschreiben, ist Nordamerika eine Entwicklungsregion, die im Prognosezeitraum voraussichtlich ein enormes Wachstum verzeichnen wird.

Globaler Markt für vorisolierte Rohre: Wettbewerbsfähige Akteure

Einige der wichtigsten Akteure auf dem globalen Markt für vorisolierte Rohre sind:

Interplast Limited

Kabelwerke Brugg AG Holding

Polypipe Group plc

Uponor Oyj

Watts Water Technologies, Inc.

Perma-Pipe International Holdings, Inc.

Georg Fischer AG.

Der globale Markt für vorisolierte Rohre ist wie folgt segmentiert:

Nach Installation

über

Unter dem Boden

Nach Rohrkonfiguration

Zwilling

Einzelrohr

Nach Material

Metalle & Legierungen und andere

Nach Ebenen

Ummantelung

Schaumbildung

Mediumrohre

Nach Medium

Wasser

Dampf und andere

Nach Endverwendung

Ölbenzin

Infrastruktur & Versorgung

Fernwärme und -kälte

und andere

Globaler Markt für vorisolierte Rohre: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

