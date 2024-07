Marktwachstum, Größe, Anteil, Trends und Prognose für Zichorienwurzeln 2032

Laut einem Bericht von Zion Market Research soll der globale Markt für Chicorée-Wurzeln von geschätzten 795,4 Millionen USD im Jahr 2023 auf 1.410 Millionen USD bis Ende 2032 wachsen. Im Verlauf des Prognosezeitraums wird mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,69 % gerechnet. In dieser Studie werden die Wachstumsfaktoren, Hindernisse und Auswirkungen auf die Nachfrage des weltweiten Chicorée-Wurzelmarkts für den Prognosezeitraum untersucht. Darüber hinaus unterstützt sie Sie bei der Navigation und Untersuchung des neuen Potenzials im Chicorée-Wurzelmarktsektor.

Globaler Markt für Zichorienwurzeln: Überblick

Ursprünglich in Teilen Europas und Asiens angebaut, wurde Chicorée bereits von den Ägyptern als Heilpflanze verwendet. Cichorium intrybus L. ist ein anderer Name für Chicorée-Pflanzen. Die getrockneten Wurzeln des Chicorée werden seit der Antike als Heilmittel verwendet. Nach dem Trocknen und Rösten dienen die Wurzeln als koffeinfreie Alternative zu Kaffee. Die kulinarischen Produkte erhalten durch die Chicorée-Wurzeln mehr Ballaststoffe. Der Geschmack ist weich im Mund und hat eine cremige Textur, die an Fett erinnert.

Globaler Markt für Zichorienwurzeln: Segmentierung

Die Marktsegmentierung für Zichorienwurzeln basiert auf Produkttyp und Endverbrauchsbranche. Der Markt für Zichorienwurzel-Inulin und -Pulver ist nach Produktart unterteilt. Ähnlich wie normaler Kaffee hat Zichorienwurzelpulver eine Reihe von gesundheitlichen Vorteilen. Gemessen an der Wertschöpfung hält der Inulinsektor den größten Marktanteil. Der Markt für Zichorienwurzeln ist basierend auf den Branchen, die sie verwenden, in drei Segmente unterteilt: Lebensmittel und Getränke, Pharmazeutika und Nahrungsergänzungsmittel. Frühstückszerealien und Müsliprodukte, Back- und Süßwaren, Milchprodukte und gefrorene Desserts, Energieriegel und Getränke sind die Unterkategorien der Kategorie Lebensmittel und Getränke.

Globaler Markt für Zichorienwurzeln: Wachstumsfaktoren

Aufgrund ihrer glatten und cremigen Textur werden Zichorienwurzeln in der Milchindustrie häufig zur Herstellung von Eiscreme, Käse und Joghurt verwendet. In zahlreichen Bereichen hat dieser Aspekt die Nachfrage nach Zichorienwurzeln im Lebensmittel- und Getränkesektor erhöht. Die Expansion des Marktes wurde durch den deutlichen Anstieg der Produktionskapazität beeinflusst. Der Markt wächst aufgrund der zunehmenden Verwendung von Zichorienwurzeln in der Pharmaindustrie. Die zunehmende Urbanisierung und die steigende Kaufkraft der Mittelschicht sind zwei weitere Faktoren, die die Marktexpansion vorantreiben.

Globaler Markt für Zichorienwurzeln: Regionale Analyse

Geografisch gesehen sind die Märkte für Chicorée-Wurzeln in Lateinamerika, West- und Osteuropa, Nordamerika, Asien-Pazifik sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt. Die wilde Pflanze, die am Straßenrand wächst und Chicorée-Wurzeln produziert, ist hauptsächlich in Europa zu finden. Mittlerweile sind sie auch in Australien und Nordamerika zu finden. Da Chicorée-Wurzeln häufiger in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie verwendet werden, dominiert Europa den Markt für diese Wurzeln. Der Kontinent Lateinamerika folgt auf Europa. Chicorée-Wurzeln werden in Nordamerika in der Pharmaindustrie verwendet, was die Expansion des Marktes unterstützt. Die am schnellsten wachsenden Schwellenländer im asiatisch-pazifischen Raum sind China und Indien.

Globaler Markt für Zichorienwurzeln: Wettbewerbsfähige Akteure

Zu den wichtigsten Marktteilnehmern auf dem Markt für Zichorienwurzeln gehören:

Shaanxi Sciphar Naturprodukte Co., Ltd.

Delecto Foods Private Limited

Cargill

Eingetragen

Jarrow-Formeln.

Der globale Markt für Zichorienwurzeln ist wie folgt segmentiert:

Nach Produkttyp

Chicorée-Wurzel-Inulin

Pulver

Nach Endverbrauchsbranche

Pharmaindustrie

Essen und Getränke

Nahrungsergänzungsmittel

Globaler Markt für Zichorienwurzeln: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaUSA

EuropaGroßbritannienFrankreichDeutschland

Asien-PazifikChinaJapanIndien

LateinamerikaBrasilien

Der Nahe Osten und Afrika

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

