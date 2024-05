Marktwachstum, Größe, Anteil, Trends und Prognose zur Wasserstofferzeugung 2032

Der globale Markt für Wasserstofferzeugung wurde im Jahr 2023 auf 147,79 Milliarden USD geschätzt und soll laut einem Bericht von Zion Market Research bis Ende 2032 auf 269,43 Milliarden USD wachsen. Im Laufe des Prognosezeitraums wird der Markt voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,90 % wachsen. In dieser Studie werden die Wachstumsfaktoren, Hindernisse und Auswirkungen auf die Nachfrage für den globalen Markt für Wasserstofferzeugung für den Prognosezeitraum untersucht. Sie wird auch dabei helfen, die Aussichten zu erkennen und zu untersuchen, die sich auf dem Markt für Wasserstofferzeugung bieten.

Globaler Markt für Wasserstofferzeugung: Überblick

Eines der am häufigsten vorkommenden, wirksamsten und anpassungsfähigsten chemischen Elemente auf dem Planeten ist Wasserstoff, ein emissionsfreier Energieträger. Er kommt in großen Mengen vor, jedoch nicht in molekularer Form. Dieses zweiatomige Gas ist geschmacklos, nicht metallisch, farblos, ungiftig und extrem entflammbar. Der wichtigste Rohstoff für den äußerst umweltfreundlichen Prozess der Wasserstofferzeugung ist Wasser. Es ist der Brennstoff, der am nachhaltigsten produziert und in Strom umgewandelt werden kann. Er kann unter anderem in flüssiger, gasförmiger oder Metallhydridform vorliegen. Durch Hydrierung, katalytische Verbrennung und chemische Umwandlungen kann er in verschiedene Energiequellen umgewandelt werden. Aufgrund seines niedrigen Siedepunkts, seiner hohen Effizienz, seiner einfachen Transportierbarkeit und seines geringen Gewichts ist Wasserstoff ideal für den industriellen Einsatz. Es ist ein umweltfreundlicher Brennstoff, da er schadstofffreie Verbrennungsprodukte erzeugt.

Globaler Markt für Wasserstofferzeugung: Wachstumsfaktoren

Einer der Haupttreiber für die Expansion des globalen Marktes ist der wachsende Bedarf an saubereren Kraftstoffen. Weitere Faktoren, die zum zukünftigen Wachstum des globalen Marktes beitragen, sind der Rückgang der Rohölqualität und die Expansion und Entwicklung der Transportbranche. Es werden strenge Vorschriften eingeführt, um Probleme bei der Entschwefelung zu vermeiden, und der Transport könnte das Wachstum des weltweiten Marktes für die Wasserstofferzeugung beschleunigen. In den kommenden Jahren werden der Bedarf an Destillatkraftstoffen und die anschließende Entwicklung der Wasserstoffbrennstoffzelle voraussichtlich die Expansion des globalen Marktes unterstützen. Andererseits machte Rohöl von geringerer Qualität Wasserstoff für die Verarbeitung wichtiger, was dem Weltmarkt zugutekommt. Aufgrund seiner hohen Entflammbarkeit muss Wasserstoff mit äußerster Vorsicht transportiert werden, und der Mangel an geeigneten Transportnetzen führt zu einem Anstieg der Transporte.

Globaler Markt für Wasserstofferzeugung: Segmentierung

Die Produktions- und Transportarten von Wasserstoff werden verwendet, um den globalen Markt für die Wasserstofferzeugung in fünf Segmente zu unterteilen: gasförmig, handelsüblich, Nebenprodukt, flüssig und gebunden. Der globale Markt ist in produktionsbasierte Kategorien unterteilt, wie alkalisch, Hochtemperatur, Elektrolyse, Dampfreformierung von Kohlenwasserstoffen, Dissoziation von Kohlenwasserstoffen, Wasser und fossile Brennstoffe. Darüber hinaus ist der globale Markt für die Wasserstofferzeugung nach Endverbraucher segmentiert, einschließlich chemischer Verarbeitung, Autokraftstoffen, Methanolproduktion, Ammoniakproduktion sowie Erdölraffination und -gewinnung.

Globaler Markt für Wasserstofferzeugung: Regionale Analyse

Aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach Wasserstoff in Erdölraffinerien und Ammoniakproduktionsanlagen ist der asiatisch-pazifische Raum weltweit führend bei der Wasserstofferzeugung und hält einen erheblichen Marktanteil. Darüber hinaus ist die Wirtschaft dieser Region vielversprechend und es besteht eine steigende Nachfrage nach Erdölprodukten aus Raffinerien, was den globalen Markt für die Wasserstofferzeugung ankurbeln könnte. Aufgrund der strengen Abgasvorschriften für Kraftfahrzeuge wird für die USA in naher Zukunft mit einem erheblichen Wachstum gerechnet. Darüber hinaus könnte sich eine steigende Nachfrage nach Ammoniak, das als Rohstoff für Harnstoff verwendet wird, positiv auf den Weltmarkt auswirken.

Globaler Markt für Wasserstofferzeugung: Wettbewerbsfähige Akteure

Die wichtigsten Akteure auf dem globalen Markt für Wasserstofferzeugung sind:

Iwatani Corporation

Nuvera Fuel Cells, LLC

Caloric Anlagenbau GmbH

Airgas Inc.

Weitere wichtige Akteure auf dem Weltmarkt sind

Hydrogenics Corp.

Air Products & Chemicals Inc.

Linde AG

Air Liquide SA

Praxair Inc.

Globaler Markt für Wasserstofferzeugung: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaUSA

EuropaGroßbritannienFrankreichDeutschland

Asien-PazifikChinaJapanIndien

LateinamerikaBrasilien

Naher Osten und Afrika

