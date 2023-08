Mit Einem CAGR Von 4,70 % Wird Der Weltmarkt Für X-Band-Radargeräte Bis 2030 8,25 Milliarden US-Dollar Überschreiten, So Der Prognosebericht Von Zion Market Research

Der globale Markt für X-Band-Radar hatte im Jahr 2022 einen Wert von rund 5,71 Milliarden US-Dollar und soll bis 2030 auf rund 8,25 Milliarden US-Dollar anwachsen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 4,70 % zwischen 2023 und 2030.

X-Band-Radare werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, beispielsweise auf Flughäfen für Flugsicherungs- und Alarmsysteme sowie für Langstrecken-Überwachungsradare in Verteidigungsanwendungen. Es gibt zwei Kategorien von X-Band-Radargeräten; seegestütztes X-Band-Radar und mobiles X-Band-Radar. Seegestütztes X-Band-Radar wird auf schwimmenden Türmen im Meer platziert. Mobiles X-Band-Radar wird im Allgemeinen in Küstengebieten eingesetzt. X-Band-Radare arbeiten im Frequenzbereich von 8 GHz bis 13 GHz.

Weltweiter X-Band-Radarmarkt: Segmentierung

Der X-Band-Radarmarkt ist weltweit nach Anwendung, Typ und Matrix segmentiert. Auf der Grundlage der Anwendung wird der globale X-Band-Radarmarkt in Regierungsanwendungen, Verteidigungsanwendungen und kommerzielle Anwendungen unterteilt. Darüber hinaus können alle diese Segmente untersegmentiert werden. Die Verteidigungsanwendung ist in Marine, Boden und Luft unterteilt. Die Regierungs-App ist in die Bereiche Heimatschutz und Grenzschutz unterteilt. Kommerzielle Anwendungen werden in Anlagenüberwachung, Wettererkennung, Perimetersicherheit und Luftraumüberwachung unterteilt. Je nach Typ wird der Markt in seegestütztes X-Band-Radar und mobiles X-Band-Radar unterteilt. Anhand der Matrix wird der Markt wie folgt unterteilt:

Globaler Markt für X-Band-Radar: Wettbewerbsfähige Akteure

Zu den wichtigsten Marktteilnehmern im X-Band-Radarmarkt gehören Raytheon Company, Japan Radio Company Limited, Furuno Electric Co., Ltd., Northrop Grumman Corporation, Saab Group, Israel Aerospace Industries Ltd., Terma A/S, Detect Inc. und ProSensing , Inc. und Reutech Radar Systems.

Globaler X-Band-Radarmarkt: Wachstumsfaktoren

Der Schlüsselfaktor für den globalen X-Band-Radarmarkt ist die wachsende Bedeutung der Flugsicherheit. X-Band-Radare tragen dazu bei, die allgemeine Sicherheit des Luftverkehrs zu verbessern. Ein weiterer Faktor, der das Wachstum des Weltmarktes vorwegnimmt, ist seine Verwendung bei Wetter- und Klimavorhersagen. Viele Hersteller auf dem globalen X-Band-Radarmarkt legen Wert auf eine durchgängige Produktentwicklung und Dienstleistungen wie Kundensupport, Wartung und Infrastruktur sowie Logistik, was die Marktnachfrage ankurbelt. Auch die technologischen Fortschritte im X-Band-Radarmarkt tragen zum Wachstum des Marktes bei.

Globaler X-Band-Radarmarkt: Regionale Analyse

Geografisch ist der X-Band-Radarmarkt in Regionen wie Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und den Rest der Welt diversifiziert. Die Region, die den X-Band-Radarmarkt dominiert, ist Nordamerika. Der Faktor für dieses Marktwachstum ist die wachsende Nachfrage nach Grenzsicherung und Heimatschutz. Auch Europa hat sich auf dem X-Band-Radarmarkt einen Namen gemacht, und der Grund für dieses Wachstum ist die wirtschaftliche und politische Stabilität. Um Stabilität und Ordnung in der Region aufrechtzuerhalten, war militärische Hilfe mit Ausrüstung wie taktischen Hubschraubern, Kontrollsystemen, U-Booten und Gripen-Flugzeugen erforderlich.

