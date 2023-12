Mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 3,1 % wird der weltweite Markt für Fleischextrakte bis 2026 26,3 Milliarden US-Dollar übersteigen, so der Prognosebericht von Zion Market Research

DieMarktgröße für Fleischextraktewurde im Jahr 2018 auf20,6 Milliarden USD geschätztund wird voraussichtlichbis 2026 26,3 Milliarden US-Dollar erreichen, was einemCAGR von rund 3,1 % entspricht< /span>zwischen 2019 und 2026. Der Bericht Fleischextraktmarkt umfasst Prognosen und Analysen auf globaler und regionaler Ebene. Der Forschungsbericht bietet eine umfassende Bewertung des Marktes, des Wettbewerbs, der Aussichten, aufkommender Trends und branchenvalidierter Marktstatistiken. Die Studie liefert historische Daten von 2016 bis 2018 zusammen mit einer Prognose für den Umsatz von 2019 bis 2026 (in Mio. USD).

Marktübersicht für Fleischextrakte

Der globale Markt für Fleischextrakte wurde auf einen beträchtlichen Marktanteil geschätzt. Für den globalen Markt für Fleischextrakte wird im Prognosezeitraum eine hohe CAGR prognostiziert. Fleischextrakt wird verwendet, um gekochten und verarbeiteten Lebensmitteln Fleischgeschmack zu verleihen. Dabei handelt es sich um eine hochkonzentrierte Fleischbrühe, die meist aus Rindfleisch hergestellt wird. Aufgrund seines hohen Nährwerts und seiner gesundheitlichen Vorteile steigt die Nachfrage nach Fleischextrakt in der Lebensmittelindustrie exponentiell. Darüber hinaus trägt der hohe Proteingehalt im Fleischextrakt auch der Nachfrage auf dem Markt für Fleischextrakte Rechnung.

Basierend auf der Fleischart wurde der weltweite Markt für Fleischextrakte in Rind, Huhn, Lamm und Schwein eingeteilt. Das Hühnersegment hatte im Jahr 2018 den größten Marktanteil. Es wird erwartet, dass das Segment aufgrund der Vorteile, die es für die Muskelentwicklung und die kognitiven Funktionen des Gehirns bietet, weiterhin ein erhebliches Wachstum verzeichnen wird. Da der Verzehr von Hühnerextrakt die Entwicklung der kognitiven Leistungsfähigkeit, insbesondere im Hinblick auf Gedächtnis und Lernen, unterstützt, wird erwartet, dass dieses Segment die Nachfrage des Marktes steigern wird.

Der weltweite Markt für Fleischextrakte ist in Pulver, Flüssigkeit, Granulat und Paste unterteilt, die je nach Form segmentiert werden. Auf dem globalen Markt für Fleischextrakte hat das Pastensegment im Jahr 2018 den Marktanteil dominiert. Es wird erwartet, dass das Segment aufgrund seiner einfachen Anwendung und hohen Löslichkeit in Lebensmitteln seine Dominanz im Prognosezeitraum beibehalten wird. Da die Pastenform von Extrakten häufig in Füllungen, Nuggets, Brühpulver, Gewürzen, Suppen, Soßen und Fertiggerichten verwendet wird, wird erwartet, dass sich dieses Segment positiv auf das Marktwachstum auswirken wird.

Basierend auf der Endverwendung wurde der globale Markt für Fleischextrakte in Lebensmittelverarbeitung und Labortests unterteilt. Der größte Anteil entfällt auf das Segment Lebensmittelverarbeitung, da es sich um ein breites Anwendungsspektrum wie Füllungen, Gewürze, Suppenpulver, Saucen, Nuggets, Fertiggerichte und andere handelt.

Regionale Analyse des Marktes für Fleischextrakte

Bezogen auf die Region hatte Nordamerika im Jahr 2018 den größten Marktanteil. Es wird erwartet, dass die Region ihr Umsatzwachstum aufgrund der zunehmenden mikrobiologischen Forschungsaktivitäten und der wachsenden Nachfrage nach fleischbasierten Snacks in der Region weiter steigern wird. Darüber hinaus wirkt sich das wachsende Bewusstsein der Verbraucher für proteinreiche Lebensmittel und Fleischsorten hinsichtlich des Gesundheitsbewusstseins direkt auf das regionale Wachstum aus. Der Markt im asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum voraussichtlich das schnellste Wachstum verzeichnen. Es wird erwartet, dass die zunehmende Konzentration auf einen aktiven und gesunden Lebensstil in Entwicklungsländern wie China und Indien, die zunehmende Häufigkeit von körperlicher Betätigung unter den Massen und das steigende verfügbare Einkommen die regionale Nachfrage ankurbeln werden.

Hauptakteure des Marktes für Fleischextrakte

Carnad A/S

JBS Global Ltd.

Colin Zutaten

NH Foods Australia Pvt. GmbH.

Proliant Inc.

ARIAKE Japan Co. GmbH.

Nikken Foods Co. GmbH.

Innova Flavors Co. Ltd.

Meioh Bussan Co. GmbH.

Die wichtigsten Strategien dieser führenden Unternehmen auf dem Markt sind Partnerschaften, die Einführung neuer Fleischsorten sowie Fusionen und Fusionen. Akquisitionen. Diese Unternehmen konzentrieren sich stärker auf Investitionen in Innovationen, Partnerschaften und Erweiterungen, um ihren Marktanteil zu erhöhen.

Dieser Bericht segmentiert den globalen Markt für Fleischextrakte wie folgt:

Globaler Markt für Fleischextrakte: Segmentanalyse der Fleischarten

Rindfleisch

Huhn

Lamm

Schweinefleisch

Globaler Markt für Fleischextrakte: Formularsegmentanalyse

Pulver

Flüssig

Granulat

Paste

Globaler Markt für Fleischextrakte: Formularsegmentanalyse

Lebensmittelverarbeitung

Labortests

Globaler Markt für Fleischextrakte: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaUSA

EuropaUKFrankreichDeutschland

Asien-PazifikChinaJapanIndien

LateinamerikaBrasilien

Naher Osten und Afrika

