Mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,8 % wird der weltweite Markt für Sandstrahlmaschinen bis 2026 565,3 Mio. US-Dollar übersteigen, so der Prognosebericht von Zion Market Research

DieMarktgröße für Sandstrahlmaschinenbetrug im Jahr 2018388,5 Millionen US-Dollarund wird voraussichtlichbis 2026 565,3 Millionen US-Dollar erreichen, was einemCAGR von rund 4,8 % entspricht a>zwischen 2019 und 2026. Der Bericht umfasst Prognosen und Analysen für den globalen Markt für Sandstrahlmaschinen auf globaler und regionaler Ebene. Der Forschungsbericht präsentiert eine umfassende Bewertung des Marktes, des Wettbewerbs, der Chancen, aufkommender Trends und branchenvalidierter Marktzahlen. Die Studie liefert historische Daten von 2016 bis 2018 sowie eine Prognose von 2019 bis 2026 basierend auf Volumen (Millionen Einheiten) und Umsatz (Mio. USD).

Marktübersicht für Sandstrahlmaschinen

Der weltweite Markt für Sandstrahlmaschinen dürfte in den kommenden Jahren deutlich wachsen und im Prognosezeitraum voraussichtlich deutlich wachsen. Der Markt für Sandstrahlmaschinen bietet aufgrund der Vielfalt an Funktionen, des technologischen Fortschritts und der wachsenden Nachfrage auf dem Markt ein großes Spielraum. Automatische Datenerfassung, automatisierte Medienflusssteuerung, automatische Wiederherstellung und automatisierte Strahlsteuerung sind die entscheidenden Merkmale, die enorme Möglichkeiten für den Einsatz von Sandstrahlmaschinen geschaffen haben, die die Nachfrage auf dem Markt ankurbeln. Darüber hinaus wird die zunehmende Neigung zum Einsatz fortschrittlicher Technologie beim Sandstrahlen mit Robotern zur Bewältigung anspruchsvoller Anwendungen und zur automatisierten Oberflächenbehandlung die Marktnachfrage in der Bau-, Petrochemie- und Schifffahrtsindustrie ankurbeln.

Marktsegmentierung für Sandstrahlmaschinen

Der weltweite Markt für Sandstrahlmaschinen wurde nach Strahltyp, Steuerungssystem, Produkt und Endanwendungsbranche kategorisiert. Basierend auf der Strahlart wird der Markt für Sandstrahlmaschinen in Trocken- und Nassstrahlmaschinen unterteilt. Die Nasssandstrahlmaschine dürfte aufgrund ihrer zunehmenden Nutzung in verschiedenen Branchen wie der Farben-, Fertigungs- und Bauindustrie ein bemerkenswertes Wachstum verzeichnen. Basierend auf dem Steuerungssystem wird der Markt für Sandstrahlmaschinen in automatische, halbautomatische und manuelle Sandstrahlmaschinen unterteilt. Das automatische Steuerungssystem der Sandstrahlmaschinen ist aufgrund des technologischen Fortschritts in den USA, China, Japan usw. weit verbreitet. Basierend auf dem Produkt wird der Markt für Sandstrahlmaschinen in tragbare und stationäre Geräte unterteilt. In der Öl- und Gasindustrie werden tragbare Sandstrahlmaschinen bei Reparaturarbeiten und der Wartung von Rohrleitungen eingesetzt. Basierend auf der Endverbrauchsindustrie ist der Markt für Sandstrahlmaschinen in die Bereiche Automobil, Bauwesen, Schifffahrt, Öl & Gas und Petrochemie.

Es wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach dem Einsatz von Sandstrahlmaschinen in der Automobilindustrie die Entwicklung des globalen Marktes für Sandstrahlmaschinen im Prognosezeitraum vorantreiben wird. Zum Zeitpunkt der Vorbehandlung, der galvanischen Endbearbeitung, der Glättungsbearbeitung, der Bereitstellung von Texturen und des Polierens kommt die Sandstrahlmaschine zum Einsatz, was hervorragende positive Auswirkungen erzielt hat. Darüber hinaus dürfte auch die wachsende Nachfrage der Bauindustrie nach Sandstrahlmaschinen den Markt antreiben, da in dieser Branche häufig Sandstrahlmaschinen eingesetzt werden. Derzeit werden diese Produkte häufig bei Reparatur- und Bauarbeiten an Wohn- und Gewerbegebäuden sowie bei Brücken zum Polieren und Endbearbeiten eingesetzt. Einige der Faktoren, die das Wachstum des Marktes für Sandstrahlmaschinen behindern könnten, sind Probleme im Zusammenhang mit der Entsorgung und der Abfallentsorgung. Darüber hinaus sind der Lärmpegel der Sandstrahlmaschinen und die Abwasserentsorgung Umweltbedenken, die den Markt behindern könnten.

Globaler Markt für Sandstrahlmaschinen: Hauptakteure

Die Hauptakteure auf dem globalen Markt für Sandstrahlmaschinen sind MHG Strahlanlagen, Empire Abrasive Equipment Company, Clemco Industries, Burwell Technologies, Graco, Gläsner Sandstrahl Maschinenbau, Paul Auer, Kramer Industries, Sintokogio, Axxiom Manufacturing ABShot Tecnics, Manus Abrasive Systems und Abrasive Blasting Service und Zubehör, Torbo Engineering Keizers und Airblast B.V.

Dieser Bericht segmentiert den globalen Markt für Sandstrahlmaschinen wie folgt:

Globaler Markt für Sandstrahlmaschinen: Segmentanalyse für Strahltypen

Trocken

Nass

Globaler Markt für Sandstrahlmaschinen: Segmentanalyse für Steuerungssysteme

Automatisch

Halbautomatisch

Handbuch

Globaler Markt für Sandstrahlmaschinen: Produktsegmentanalyse

tragbar

Stationär

Globaler Markt für Sandstrahlmaschinen: Endbenutzeranalyse

Automobil

Konstruktion

Marine

Öl & Gas

Petrochemie

Globaler Markt für Sandstrahlmaschinen: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaUSA

EuropaUKFrankreichDeutschland

Asien-PazifikChinaJapanIndien

LateinamerikaBrasilien

Naher Osten und Afrika

