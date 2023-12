Mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7,6 % wird der weltweite Markt für Wellnesstourismus bis 2025 1.131,5 Milliarden US-Dollar überschreiten, so der Prognosebericht von Zion Market Research

Dem Bericht zufolge wurde derglobale Markt für Wellnesstourismus auf etwa682,3 Milliarden US-Dollar geschätzt im Jahr 2018 und soll bis Ende 2025 einen Umsatz von rund1.131,5 Milliarden US-Dollargenerieren, was einem Wachstum von < entspricht /span>zwischen 2019 und 2025.CAGR von etwa 7,6 %

Überblick über den Wellnesstourismus-Markt

Der Bericht umfasst Prognosen und Analysen für den Wellness-Tourismusmarkt auf globaler und regionaler Ebene. Die Studie liefert historische Daten aus dem Jahr 2016 sowie eine Prognose von 2019 bis 2025 basierend auf dem Umsatz (Milliarden US-Dollar). Die Studie berücksichtigt Treiber und Hemmnisse für den Wellnesstourismus-Markt sowie deren Auswirkungen auf die Nachfrage im Prognosezeitraum. Darüber hinaus umfasst der Bericht eine Untersuchung der Möglichkeiten, die der Wellness-Tourismusmarkt sowohl auf globaler als auch auf regionaler Ebene bietet.

Um den Benutzern dieses Berichts einen umfassenden Überblick über den Wellness-Tourismusmarkt zu geben, haben wir die Wettbewerbslandschaft und eine Analyse des Fünf-Kräfte-Modells von Porter für den Markt einbezogen. Die Studie umfasst eine Marktattraktivitätsanalyse, bei der das Service- und Dienstleistungssegment anhand seiner Marktgröße, Wachstumsrate und allgemeinen Attraktivität bewertet wird.

Der Bericht bietet eine Marktanteilsanalyse der Unternehmen, um einen breiteren Überblick über die Hauptakteure auf dem Wellness-Tourismusmarkt zu geben. Darüber hinaus deckt der Bericht auch wichtige strategische Entwicklungen des Marktes ab, darunter Akquisitionen und Übernahmen. Fusionen, Einführung neuer Dienste, Vereinbarungen, Partnerschaften, Kooperationen & Joint Ventures, Forschung & Entwicklung, regionale Expansion wichtiger Teilnehmer am Wellness-Tourismusmarkt auf globaler und regionaler Basis.

Wellnesstourismus ist eine Bewegung zur Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden mithilfe psychischer, physischer oder spiritueller Aktivitäten. Wellnesstourismus unterscheidet sich vom Medizintourismus. Wellness-Tourismus dient der Prävention, während Medizintourismus der Behandlung einer bereits bestehenden Erkrankung dient. Aufgrund des Aufkommens erschwinglicher Reisemöglichkeiten nimmt der Trend zum Wellnesstourismus in der Mittelschicht weltweit zu.

Faktoren wie die wachsende Zahl von Touristen, gestiegene Ausgaben für Reisen und Tourismus, die zunehmende Prävalenz lebensstilbedingter Erkrankungen wie Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, attraktive Angebote führender Hotelketten, wachsende Präferenz für Online-Buchungen und der Aufstieg der Mittelschicht weltweit werden eine Rolle spielen wichtige treibende Faktoren für das Wachstum des globalen Wellness-Tourismusmarktes. Bewegungsmangel und steigendes verfügbares Einkommen werden eine Chance für die Marktteilnehmer im Wellness-Tourismusmarkt darstellen. Dennoch werden hohe Kosten und der Mangel an geeigneten Einrichtungen das Wachstum des globalen Marktes für Wellnesstourismus einschränken.

Marktsegmentierung für Wellnesstourismus

Der globale Wellness-Tourismusmarkt ist in Service, Reiseart und Region unterteilt. Basierend auf dem Service wurde der Markt für Wellness-Tourismus in Unterkünfte, Inlandstransporte, Wellness-Aktivitäten, Essen und Trinken unterteilt. Getränke und andere. Aufgrund der wachsenden Zahl von Touristen und der zunehmenden Beliebtheit von Online-Buchungsseiten hatte das Beherbergungssegment im Jahr 2018 den höchsten Marktanteil. Das Segment der Reisearten wurde in internationale und nationale Reisen unterteilt. Es wird erwartet, dass das internationale Segment im Prognosezeitraum die höchste CAGR aufweisen wird.

Nordamerika wird im Prognosezeitraum die führende Region sein. Aufgrund des hohen verfügbaren Einkommens, der Verfügbarkeit mehrerer Reiseoptionen und des zunehmenden Trends zur Online-Buchung hatten die USA den höchsten Anteil in der Region Nordamerika. Europa wird der nächste Schlüsselmarkt sein. Die entscheidenden Gründe sind die hohe Fettleibigkeitsrate und die einfache Reisemöglichkeit innerhalb des Kontinents. Der asiatisch-pazifische Raum wird sich aufgrund des zunehmenden Wellness-Tourismus und des Aufstiegs der Mittelschicht mit der höchsten Wachstumsrate entwickeln. Die Region Lateinamerika wird sich in der prognostizierten Zeit mit bemerkenswerter Geschwindigkeit vermehren. Naher Osten & Die Region Afrika wird sich im prognostizierten Zeitrahmen positiv entwickeln.

Hauptakteure des Wellness-Tourismusmarktes

Der Bericht enthält auch detaillierte Profile wichtiger Akteure wie:

Hilton weltweit

InterContinental-Gruppe

Accor Hotels

Rosewood Hotels

Hyatt Hotels

Radisson Hospitality

Marriot International

Dieser Bericht segmentiert den globalen Wellness-Tourismus-Markt wie folgt:

Globaler Markt für Wellnesstourismus: Nach Service

Unterkunft

Transport im Inland

Wellness-Aktivitäten

Essen & Getränk

Andere

Globaler Markt für Wellnesstourismus: Nach Reisetyp

International

Inländisch

Globaler Markt für Wellnesstourismus: Nach Regionen

NordamerikaUSA

EuropaUKFrankreichDeutschland

Asien-PazifikChinaJapanIndien

LateinamerikaBrasilien

Naher Osten und Afrika

