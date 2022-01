Diese Produkte will Apple 2022 herausbringen

Die Gerüchteküche brodelt: Laut einem Insider veröffentlicht Apple dieses Jahr die größte Produktpalette der Firmengeschichte. Welche Geräte erscheinen sollen, verrät unser Artikel.

Jedes Jahr veröffentlicht Apple eine Reihe neuer oder aktualisierter Geräte. Allen voran neue iPhone- und iPad-Modelle, aber auch MacBooks und iMacs. Nun hat Bloomberg-Redakteur und Apple-Insider Mark Gurman aber verraten, dass der Tech-Konzern aus Kalifornien für dieses Jahr weit mehr als nur die gewöhnlichen Updates plant. Laut Gurman soll es wohl das größte Spektrum an neuen Produkten der Firmengeschichte werden. Apple-Fans dürfen sich unter anderem auf brandneue iPhone- und iPad-Modelle freuen. Nutzer der Apple-Computer können aktualisierte MacBooks und iMacs erwarten und auch für Freunde der Apple Watch soll es Neuveröffentlichungen geben.

iPhones und iPads

Im Bereich Smartphones und Tablets will Apple dieses Jahr neun neue Modelle vorstellen. Das neue Smartphone-Flaggschiff iPhone 14 soll demnach in der Standardvariante und in der Pro-Version jeweils einmal als normalgroßes und einmal als Max-Modell erscheinen. Zudem soll es für Einsteiger eine neue Version des iPhone SE der 3. Generation geben.

Hinsichtlich Tablets sind derzeit vier neue Modelle geplant: das iPad Pro in 11 (4. Generation) sowie in 12,9 Zoll (6. Generation), das Standard-iPad der 10. Generation und das leichtere und kleinere iPad Air der 5. Generation.

Das neue Smartphone-Topmodell wird höchstwahrscheinlich im September 2022 erscheinen, das iPhone SE 3 ist noch für die erste Jahreshälfte 2022 geplant.

MacBooks, iMacs und Apple Watch

Im Bereich Computer will Apple die MacBook-Modelle aktualisieren. So soll es neben dem Air auch ein Update des Pro 14 geben. Darüber hinaus sind ein rundum erneuerter Mac mini, Mac Pro und das iMac 27 Zoll für das Jahr 2022 geplant.

Eine neue Generation der Apple Watch sei laut Gurman ebenfalls geplant. So soll es neben der dann aktuellen Apple Watch Series 8 auch eine neue Apple Watch SE und eine spezielle Outdoor-Edition der Watch geben. Aller Voraussicht nach auch wieder in unterschiedlichen Gehäusegrößen. Genauere Details zur Outdoor-Watch gibt es bisher noch nicht. Natürlich handelt es sich bei den genannten Produkten bisher großteils nur um Spekulation, denn bisher hat Apple davon noch nichts offiziell angekündigt. Gurman ist aber ein Brancheninsider mit guten Kontakten zum Apple-Konzern und dürfte mit den meisten (wenn nicht gar mit allen) Vorhersagen letztendlich richtig liegen.