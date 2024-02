Oxo-Chemikalien-Marktgröße 2023-2030 Globale Industrieanalyse, Marktanteil, Top-Key-Player

Die globale Marktgröße für Oxo-Chemikalien betrug im Jahr 2022 20,50 Milliarden US-Dollar und wird bis 2030 auf 30,20 Milliarden US-Dollar anwachsen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,96 %.

Oxo-Chemikalien werden bei der Herstellung und in chemischen Prozessen von Weichmachern, Farben, Klebstoffen, Beschichtungen und Schmierstoffadditiven verwendet. Sie sind abgeleitete und intermediäre chemische Verbindungen und werden durch Hydroformylierung von Olefinen bei der Gassynthese gebildet. Sie können weiter in komplexe Verbindungen wie Säure und Alkohol umgewandelt werden. Oxo-Chemikalien spielen eine wichtige Rolle bei der Herstellung verschiedener Arten von OIF-Oberflächenbeschichtungen, Lösungsmitteln und Polymeren und sind ein integraler Bestandteil der Automobil-, Bau- und OEM-Industrie. Im Herstellungsprozess von Weichmachern sind Oxochemikalien der wichtigste Bestandteil, der wiederum ein wesentlicher Bestandteil der Kunststoff-, Automobil-, Draht- und Kabelindustrie ist.

Markt für Oxo-Chemikalien

Globaler Markt für Oxo-Chemikalien: Wachstumsfaktoren

Es wird erwartet, dass der Markt für Oxo-Chemikalien ein moderat wachsender Markt sein wird. Zu den Faktoren, die zu diesem Wachstum beitragen, gehören steigende Anforderungen in der Automobilproduktion, bei Erstausrüstern und im Bausektor, wachsende Anwendungen und die Nachfrage nach Weichmachern erhöhen die Nachfrage nach Oxo-Chemikalien und verschieben die Dynamik des Marktes zwischen verschiedenen Produkttypen. Der Markt für Oxo-Chemikalien ist stark von den globalen Wirtschaftsbedingungen abhängig. Es wird erwartet, dass die sich erholenden Volkswirtschaften in Europa und Nordamerika sowie die expandierenden Volkswirtschaften im asiatisch-pazifischen Raum das Marktwachstum unterstützen werden. Allerdings gibt es bestimmte hemmende Faktoren für das Wachstum des Marktes, darunter zunehmende Umweltbedenken und strenge Umweltvorschriften zum Schutz der Umwelt.

Globaler Markt für Oxo-Chemikalien: Segmentierung

Der Markt für Oxo-Chemikalien ist weltweit in Produkttyp, Anwendung und Geografie fragmentiert. Auf der Grundlage des Produkttyps wird der Markt in C7-C13-Weichmacher-Oxoalkohole, verzweigte Oxosäuren, Heptan- und Pelargonsäuren, Isobutyraldehyd, n-Butyraldehyd, Propionaldehyd und andere unterteilt. Je nach Anwendung wird der Markt in Harze, Lösungsmittel, Weichmacher, Ester, Acetate, Ether, Acrylate und andere unterteilt. Aufgrund der geografischen Lage ist der Markt in Nordamerika, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika, Europa sowie den Nahen Osten und Afrika diversifiziert.

Oxo-Chemikalien-Markt nach Typ

Propionaldehyd

N-Butyraldehyd

Isobutyraldehyd

Heptansäure und Pelargonsäure (C7-C9-Oxosäuren)

Verzweigte Oxosäuren

C7-C13-Weichmacher-Oxoalkohole

Oxo-Chemikalien-Markt nach Anwendung

Bau und Umbau

Automobilproduktion

Originalausrüstungsfertigung (OEM)

Globaler Markt für Oxo-Chemikalien: Regionale Analyse

Den größten Anteil am Markt für Oxo-Chemikalien haben Nordamerika und der asiatisch-pazifische Raum. Zusammen machen sie mehr als die Hälfte des gesamten globalen Marktes für Oxo-Chemikalien aus. Vielfältige Anforderungen aus den entwickelten Ländern und die rasante Urbanisierung sind die Hauptfaktoren, die zum Marktwachstum in diesen Regionen beitragen. Es wird erwartet, dass n-Butyraldehydalkohol-Derivate im asiatisch-pazifischen Raum eine hohe Nachfrage aus China, Indien, Nordkorea, Taiwan und Singapur verzeichnen werden. Nach Nordamerika und dem asiatisch-pazifischen Raum folgt Europa in seinem Wachstum. Für Länder wie Deutschland, Großbritannien, Spanien, Italien und Frankreich wird in den kommenden Jahren ein starkes Wachstum erwartet. Es wird erwartet, dass die wachsende Infrastruktur in Lateinamerika sowie im Nahen Osten und in Afrika auch das Wachstum des Marktes für Oxo-Chemikalien in diesen Regionen vorantreiben wird.

Globaler Oxo-Chemikalien-Markt: Wettbewerbsfähige Akteure

Zu den wichtigsten Akteuren auf dem Markt für Oxo-Chemikalien gehören:

BASF SE

Dow Chemical Company

ExxonMobil Chemical Company

BAX Chemicals BV

LG Chem.

Mitsui Chemicals America Inc.

Andhra Petrochemicals

OXEA-Gruppe

Eastman Chemical

and Evonik Industries.

Globaler Oxo-Chemikalien-Markt: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaUSA

EuropaUKFrankreichDeutschland

Asien-PazifikChinaJapanIndien

LateinamerikaBrasilien

Der Nahe Osten und Afrika

Was Berichte bieten

Umfassende Analyse des Muttermarktes

Wichtige Veränderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Frühere, laufende und prognostizierte Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Bewertung der Entwicklungen in der Nischenbranche

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der Hauptakteure

Aufstrebende Segmente und regionale Märkte

Testimonials an Unternehmen, um ihre Marktposition zu stärken.

