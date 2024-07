Phytosphingosin-Marktgröße, Anteil, Trends, Wachstum 2030

Bei einer prognostizierten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von rund 5,90 % zwischen 2023 und 2030 wurde die Größe des globalen Phytosphingosinmarktes im Jahr 2022 auf 1.205,78 Millionen US-Dollar geschätzt und dürfte bis Ende 2030 1.907,37 Millionen US-Dollar erreichen.

Globaler Phytosphingosin-Markt: Überblick

Der Phytosphingosinmarkt wird voraussichtlich im Jahr 2021 weltweit einen Wert von 1.012,5 Millionen USD erreichen und von 2022 bis 2028 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,9 % wachsen. Phytosphingosin ist ein pflegendes und antibakterielles Lipid, das durch Hefefermentation hergestellt wird. Die grundlegende Funktion dieses Lipids besteht darin, die Haut gesund zu halten, indem es die Produktion von Lipiden auf der Hautoberfläche reguliert und begrenzt, was zu einer gleichmäßigen und natürlichen Feuchtigkeitsversorgung führt. Aufgrund seiner antibakteriellen und entzündungshemmenden Eigenschaften wird Phytosphingosin unter anderem in Gesichtswaschmitteln, Haarpflegeprodukten, Reinigungstüchern und Gesichtspeelings verwendet.

Phytosphingosin-Markt

Globaler Phytosphingosinmarkt: Wachstumsfaktoren

Der Markt für Phytosphingosin wächst weltweit stetig. Der globale Phytosphingosinmarkt wächst aufgrund von Faktoren wie der zunehmenden Vorliebe für biobasierte Kosmetika und dem gestiegenen Bedarf an Anti-Akne-Produkten bei jüngeren Verbrauchern. Phytosphingosin reduziert wirksam Rötungen und Entzündungen der Haut, hemmt das Wachstum von Bakterien auf der Haut, stoppt den Feuchtigkeitsverlust der Haut und behandelt Aknesymptome bereits in sehr geringen Konzentrationen wirksam.

Infolgedessen erfreuen sich Gesichtswaschmittel, Feuchtigkeitscremes und Reinigungstücher wachsender Beliebtheit, da die Kosmetikindustrie wächst und das verfügbare Pro-Kopf-Einkommen steigt. Darüber hinaus wird die Nachfrage nach Phytosphingosin durch das steigende Bewusstsein der Jugend und demografische Veränderungen infolge der zunehmenden Urbanisierung, insbesondere in Schwellenländern, angeregt. Dies führt zur Expansion des Marktes. Darüber hinaus wird die Einführung bioaktiver Produkte im Prognosezeitraum wahrscheinlich eine Reihe von Möglichkeiten für die Expansion des globalen Phytosphingosinmarktes bieten. Beispielsweise ist Sphinox Defenda (INCI: Hydroxybutyroyl Phytosphingosine (vorgeschlagen)) ein bioaktives Sphingolipid, das Evonik im Dezember 2021 eingeführt hat. Es wird als spezielles Derivat von natürlich vorkommendem Phytosphingosin vermarktet.

Geringe Produktivität, ungleichmäßige Erträge und steigende Phytosphingosinkosten verhindern jedoch das Wachstum des weltweiten Phytosphingosinmarktes. Darüber hinaus wird als Haupthindernis für den Branchenfortschritt die mangelnde Aufklärung der Verbraucher erwartet, insbesondere in Entwicklungs- und Schwellenländern weltweit. Andererseits wird erwartet, dass der zunehmende Einsatz von Phytosphingosin in der Pharmaindustrie in der erwarteten Zeit lukrative Möglichkeiten schaffen wird.

Die COVID-19-Pandemie hatte vermutlich einen bescheidenen bis mäßigen Einfluss auf den Markt. Ein Stillstand des Herstellungsprozesses, ein Rückgang der Nachfrage nach Hautpflegeprodukten und Störungen der Lieferkette sind einige der Hauptfaktoren, die das Wachstum des Marktes behindern. Die FDA schätzt, dass etwa 24 % der Medikamente und 31 % der medizinischen Komponenten aus Indien importiert wurden. Ein weiterer wichtiger Knotenpunkt für Arzneimittel ist China. Leider waren diese beiden Länder das Epizentrum des COVID-19-Ausbruchs, der die meisten Komponenten der Lieferkette erheblich behinderte und sich negativ auf die Expansion des gesamten Marktes auswirkte.

Globaler Phytosphingosinmarkt: Segmentierung

Der Markt für Phytosphingosin ist je nach geografischer Lage und Anwendung in Segmente unterteilt. Auf dem globalen Markt werden Gesichtswaschmittel, Feuchtigkeitscremes und Reinigungstücher in den Anwendungsbereich aufgenommen. Unter ihnen wird erwartet, dass die Kategorie Gesichtswaschmittel im Laufe der Prognose den Phytosphingosinmarkt dominieren wird. Dies ist hauptsächlich auf die zunehmende Verwendung von Phytosphingosin als Zutat in Gesichtswaschmitteln zurückzuführen, da es die Fähigkeit besitzt, Schönheitsfehler und Flecken zu verringern.

Globaler Phytosphingosinmarkt: Regionale Analyse

Der Phytosphingosinmarkt wird voraussichtlich im asiatisch-pazifischen Raum seinen Höhepunkt erreichen und sich dann auf Europa und Nordamerika ausweiten. Starkes Wirtschaftswachstum, steigendes Bewusstsein, ein Trend zu natürlichen Inhaltsstoffen und eine wachsende Nachfrage nach Hautpflegeprodukten sind die Haupttreiber für den Fortschritt von Phytosphingosin in dieser Region. Kunden bevorzugen eher natürliche, mitfühlende und nicht tierische Produkte. Aus diesem Grund können Geschäftsinhaber in diesem Bereich mit Wachstumschancen rechnen, da sich die Leben der Menschen verbessern und ihr Bewusstsein für die möglichen Auswirkungen von Chemikalien wächst. Aufgrund der zunehmenden Verwendung von Phytosphingosin in der Pharmaindustrie werden im erwarteten Zeitraum in der APAC-Region lukrative Möglichkeiten erwartet.

Globaler Phytosphingosin-Markt: Wettbewerbsfähige Akteure

Der globale Phytosphingosinmarkt wird von Akteuren wie diesen angeführt:

Evonik Industries AG

Doosan Corporation

BOC-Wissenschaften

Beckmann-Kenko GmbH

Avanti Polar Lipids Inc

AK Scientific Inc

Tokyo Chemical Industry Co Ltd

Sungwun Pharmacopia Co Ltd

Sigma-Aldrich Co. LLC

MolPort

Der globale Phytosphingosinmarkt ist wie folgt segmentiert:

Nach Anwendung

Reinigungstücher

Feuchtigkeitscremes

Gesichtswäsche

Andere

Globaler Phytosphingosinmarkt: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreich GroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

