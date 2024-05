Polyacrylamid-Marktgröße, Anteil, Wachstumsbericht 2030

Laut einem Bericht von Zion Market Research soll der globale Polyacrylamid-Markt von geschätzten 5,39 Milliarden USD im Jahr 2022 auf 10,23 Milliarden USD bis Ende 2030 wachsen. Im Verlauf des Prognosezeitraums wird mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 8,34 % gerechnet. In dieser Studie werden die Wachstumsfaktoren, Hindernisse und Auswirkungen auf die Nachfrage für den weltweiten Polyacrylamid-Markt für den Prognosezeitraum untersucht. Darüber hinaus unterstützt sie Sie bei der Navigation und Untersuchung der neuen Möglichkeiten im Polyacrylamid-Marktsektor.

Globaler Polyacrylamid-Markt: Überblick

Polyacrylamid ist ein Polymer, das durch die Synthese von Acrylamid-Untereinheiten entsteht und in der Wasseraufbereitung und Papierherstellung weit verbreitet ist. Der Bedarf an Abwassermanagement und wachsende Umweltbedenken haben die Nachfrage nach Polyacrylamid erhöht. In der Wasserwirtschaft helfen Flockungsmittel und Koagulantien – organische Polymere – dabei, suspendierte feste oder flüssige Partikel zu trennen. Hier wird das Koagulans Polyacrylamid verwendet, um den Koagulations-Flockungsprozess zu verbessern. Bei der Pad-Bohrmethode, die typischerweise zur Förderung von Schiefergas verwendet wird, verringert Polyacrylamid die Reibung.

Globaler Polyacrylamid-Markt: Wachstumsfaktoren

Die Bergbauindustrie verwendet Polyacrylamid in großem Umfang, um Mineralien und Erze in den Minen zu trennen, was voraussichtlich die Expansion des Polyacrylamid-Marktes vorantreiben wird. Das biobasierte Acrylamid wird von einigen Polyacrylamid-Herstellern vermarktet, was eine enorme Wachstumschance für den globalen Markt darstellt. Anionisches Polyacrylamid wird von bestimmten Landwirten und Bauherren verwendet, um Bodenerosion durch Zurückhalten von Schwebstoffen zu stoppen. Um den Markt für Polyacrylamid zu vergrößern, wird anionisches Polyacrylamid auch in den Prozessen der Zuckersaftklärung, des Wasserrecyclings, der Rückgewinnung von Fermentationsnebenprodukten und der Wasserklärung eingesetzt. Übermäßiger Polyacrylamid-Einsatz ist jedoch gesundheitsschädlich, weshalb die Regierung und zahlreiche Umweltorganisationen den Einsatz von Polyacrylamid beschränkt haben.

Globaler Polyacrylamid-Markt: Segmentierung

Basierend auf Produkt, Anwendung und geografischen Faktoren ist der Polyacrylamidmarkt weltweit unterteilt. Die Papier-, Wasseraufbereitungs-, Erdöl- und andere chemische und biomedizinische Industrien sind die Marktsegmente, die je nach Anwendung unterteilt sind. Das Produktsegment ist in anionische, nichtionische, kationische und andere Polymere unterteilt. Da anionisches Polyacrylamid so häufig als Bodenverbesserer verwendet wird, machte es den größten Teil des Marktes aus. Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika sowie der Nahe Osten und Afrika bilden die regionale Segmentierung.

Globaler Polyacrylamid-Markt: Regionale Analyse

Die Regionen mit den größten Marktanteilen für Polyacrylamid sind Nordamerika, Europa und der asiatisch-pazifische Raum. Aufgrund der steigenden Nachfrage nach Polyacrylamid in Schwellenländern wie China und Indien wird erwartet, dass das Marktwachstum im asiatisch-pazifischen Raum über dem des Vorjahres liegt. Es wird erwartet, dass das wachsende Bewusstsein für Abwasserbehandlung die Marktexpansion im asiatisch-pazifischen Raum vorantreiben wird. Der Polyacrylamidmarkt wird positiv durch die schnelle Industrialisierung, die zunehmende Urbanisierung, das Bevölkerungswachstum und das stetige Wirtschaftswachstum in den lokalen Gebieten beeinflusst. Zukünftiges Marktwachstum wird erwartet, da der Nahe Osten, die USA, Russland, Indien und China ihre Öl- und Gasproduktions- und Explorationskapazitäten ausbauen. Ein weiteres wichtiges Element, das das Wachstum des globalen Polyacrylamidmarktes unterstützt, ist die Ausweitung der Bergbau- und Mineralverarbeitungsbetriebe in Lateinamerika.

Globaler Polyacrylamid-Markt: Wettbewerbsfähige Akteure

Wichtige Marktteilnehmer, die den globalen Polyacrylamidmarkt beeinflussen, sind:

Beijing Hengju Chemical

Ashland Inc.

Anhui Jucheng Fine Chemicals Co. Ltd.

Feixiang-Unternehmensgruppe

BASF SE

Shadong Polymer Biochemicals Co. Ltd.

und Kemira.

Andere Spieler sind

Tianrun Chemikalien

SNF-Gruppe

Feixiang-Unternehmensgruppe

Die Dow Chemical Company

Petro China

ZL Petrochemie.

Der globale Polyacrylamid-Markt ist wie folgt segmentiert:

Nach Anwendung

Papierherstellung

Wasserversorgung

Petroleum

chemische und biomedizinische Industrie

Nach Produkt

anionisch

nichtionisch

kationisch

andere Polymere

Globaler Polyacrylamid-Markt: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaUSA

EuropaGroßbritannienFrankreichDeutschland

Asien-PazifikChinaJapanIndien

LateinamerikaBrasilien

Naher Osten und Afrika

Was der Bericht bietet

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

