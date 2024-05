Salatölmarktgröße, Aktienbericht, Analyse, Trends, Wachstum 2032

Der weltweite Markt für Salatöl wurde im Jahr 2023 auf 192,84 Milliarden USD geschätzt und soll laut einem Bericht von Zion Market Research bis Ende 2032 auf 348,61 Milliarden USD wachsen. Im Laufe des Prognosezeitraums wird der Markt voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,80 % wachsen. Die Studie untersucht die Faktoren, die das Wachstum des weltweiten Marktes für Salatöl vorantreiben, identifiziert seine Hindernisse und beeinflusst die Nachfrage während des Prognosezeitraums. Darüber hinaus wird sie die Erkundung und Nutzung des aufkommenden Potenzials im Marktsektor für Salatöl unterstützen.

Globaler Salatölmarkt: Überblick

Durch Kaltpressen von pflanzlichen Quellen wie Samen, Nüssen oder Früchten erhält man Salatöl. Es ist ein köstliches, dünnflüssiges Pflanzenöl, das hervorragend als Salatdressing schmeckt. Es verleiht dem Salat auch einen bestimmten Geschmack und eine bestimmte Konsistenz. Häufige Quellen sind Erdnüsse, Sojabohnen, Sonnenblumen und Raps. In der kulinarischen Industrie wird Salatöl häufig zur Herstellung von Salatdressings, Brotmischungen und sogar Pizzateig verwendet. Abgesehen von Salatdressings wird dieses Olivenöl in Haushalten, Hotels und Restaurants häufig verwendet, um Brotdips zu den Mahlzeiten herzustellen.

Globaler Salatölmarkt: Wachstumsfaktoren

Der wachsende globale Trend zu Fertiggerichten und verarbeiteten Lebensmitteln ist ein wichtiger Treiber der Salatölindustrie. Der europäische Kontinent war die ursprüngliche Heimat verarbeiteter Lebensmittel wie Mayonnaise und Salatdressings, wo sie weithin konsumiert wurden. Als sich die europäische Küche jedoch auf der ganzen Welt verbreitete, stieg die Nachfrage nach anderen Lebensmitteln wie Antipasti und Salatsorten. Infolgedessen wurde Salatöl zu einem wesentlichen Bestandteil vieler Küchen auf der ganzen Welt.

Da es aus natürlichen Quellen gewonnen wird und einen hohen Phenolgehalt aus einfach ungesättigten Fetten aufweist, gilt es als gesund. Es soll außerdem sehr wenig gesättigtes Fett enthalten und frei von Transfetten sein, was Entzündungen und das Risiko von Herzerkrankungen verringert und gleichzeitig die Gewichtsabnahme fördert. Darüber hinaus können die in Phenolen enthaltenen Antioxidantien das Auftreten von neurologischen Erkrankungen, Herz-Kreislauf-Problemen und möglicherweise sogar Diabetes weiter verringern. Weltweit steigt das Risiko dieser Erkrankungen, während die Menschen immer mehr Salatöl bevorzugen. Daher wird es wahrscheinlich eine Reihe profitabler Wachstumsaussichten auf dem weltweiten Salatölmarkt eröffnen.

Aufgrund des Covid-19-Ausbruchs wurde der globale Markt für Salatöl durch die Schließung von Produktionsstätten und Unterbrechungen der Lieferkette negativ beeinflusst, was den Marktwert verringerte. Aufgrund der Lockerung der Lockdowns hat sich der Markt jedoch inzwischen erholt und es wird nun ein deutliches Wachstum erwartet, da immer mehr Menschen sich bemühen, gesunde Lebensmittel in ihren Alltag zu integrieren. Darüber hinaus führen die Hersteller anspruchsvollere Salatölsorten ein, wie z. B. Bio-, SQF-zertifizierte und gentechnikfreie Produkte, um ein breiteres Publikum weltweit zu erreichen. Da die Hersteller aufgrund der sich wandelnden Verbraucherwahrnehmung zusätzlich motiviert sind, Produkte mit verbesserter Qualität zu entwickeln und anzubieten, wird erwartet, dass die Branche in den kommenden Jahren endlos wachsen wird.

Globaler Salatölmarkt: Segmentierung

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den weltweiten Salatölmarkt zu segmentieren, beispielsweise nach Vertriebskanal, Quelle, Branche, Art und Geografie. Der Markt kann basierend auf Vertriebskanälen, einschließlich Internet und anderen, unterteilt werden. Der Markt kann basierend auf der Branche in Lebensmittel, Getränke und andere Kategorien unterteilt werden. Der Markt kann basierend auf der Quelle in Segmente unterteilt werden, beispielsweise Olivenöl, Erdnussöl, Sojaöl, Maisöl, Sonnenblumenöl und andere. Der Markt ist natürlich in konventionelle und Bio-Kategorien unterteilt.

Globaler Salatölmarkt: Regionale Analyse

Aufgrund des steigenden Verbraucherbewusstseins hinsichtlich der Wahl gesünderer Lebensmittel hält Nordamerika den weltweit größten Marktanteil bei Salatöl. Darüber hinaus sind die Menschen aufgrund der steigenden Zahl chronischer Erkrankungen in der Region gezwungen, Salatöl direkt zu verwenden, um Beschwerden vorzubeugen. Aufgrund des steigenden verfügbaren Einkommens in der Region ist der asiatisch-pazifische Raum zum weltweiten Marktführer für Salatöl geworden. Darüber hinaus fördert der veränderte Lebensstil der lokalen Bevölkerung die Expansion des regionalen Marktes.

Globaler Salatölmarkt: Wettbewerbsfähige Akteure

Einige der wichtigsten Akteure auf dem globalen Salatölmarkt sind:

Columbus Pflanzenöle

AG Processing Inc.

Stratas Foods

Sovena-Gruppe

COFCO Corporation

Avatar Corporation

PYCO Industries

Cargill Inc.

Salatöle International Corporation

Trio-Agenturen

Melrose-Aktiengesellschaft.

Der globale Markt für Salatöl ist wie folgt segmentiert:

Nach Vertriebskanal

online

und andere

Nach Quelle

Olivenöl

Sojaöl

Erdnussöl

Maisöl

Sonnenblumenöl

und andere

Nach Branche

Essen

Getränke

und andere

Natürlich

Bio und

konventionell

Globaler Salatölmarkt: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreich GroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

