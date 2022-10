Stevia-Markt nach Typ, Anwendung, Größe, Wachstum, Analyse und Prognose 2028| Vielversprechendes höchstes Wachstum| Mehr wissen – Point Break News

Markt Synopse:

Schon in kleinen Mengen kann der natürliche Süßstoff Stevia die gewünschte Süße erzeugen. Es ist ein kalorienfreier oder kalorienarmer Süßstoff, da er weniger Kalorien enthält als Süßstoffe auf Zuckerbasis. Fettleibigkeit, Diabetes und das metabolische Syndrom sind aufgrund des ungleichmäßigen Kalorienverbrauchs zu bedeutenden Problemen der öffentlichen Gesundheit geworden. Stevia spielt eine entscheidende Rolle bei der Kalorienreduzierung im Rahmen einer gesunden Ernährung und körperlichen Aktivität, um diese Krankheiten zu bekämpfen.

Zunehmende Fälle von Diabetes und Fettleibigkeit, steigende Nachfrage nach natürlichen Süßstoffen, steigende Nachfrage nach Stevia-Anwendungen in der Getränkeindustrie, eine zunehmende Anzahl neuer Produkteinführungen auf Stevia-Basis und Steuern auf zuckergesüßte Getränke sind die Hauptfaktoren, die dieses Wachstum vorantreiben Markt. In naher Zukunft wird erwartet, dass schwankende Preise für Stevia-Blätter die Expansion dieses Sektors in gewissem Maße einschränken werden.

Steigende Nachfrage nach Bio-Süßungsmitteln

Um Zucker in Lebensmitteln zu ersetzen, sind natürliche Süßstoffe Schlüsselbestandteile in Lebensmittelformulierungen. Stevia ist einer der wichtigsten natürlichen Süßstoffe, der in vielen Lebensmittelarten verwendet werden kann, darunter Milchprodukte, Backwaren, Süßwaren, Getränke und funktionelle Mahlzeiten. Stevia hat einen ausgeprägten Geschmackscharakter und eine Süßeintensität, die zwischen dem 200- und 350-fachen von Haushaltszucker liegt.

Zunehmende Raten von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfällen, Übergewicht und Typ-2-Diabetes sowie ein steigendes Gesundheitsbewusstsein haben einen großen Teil der Bevölkerung auf eine kalorienarme und nahrhafte Ernährung umgestellt und den Konsum natürlicher Inhaltsstoffe gesteigert. Daher hat die Präferenz der Kunden für Bio-Produkte den Markt für natürliche Süßstoffe angehoben.

Laut dem International Stevia Council haben mehr als 100 Nationen weltweit Stevia zugelassen, und mehr als 4,5 Milliarden Verbraucher haben Zugang zu mit Stevia gesüßten Produkten. Die Nachfrage wird durch die steigende Nachfrage der Verbraucher nach gesunden und natürlichen Lebensmitteln angeheizt. Regulatorische Entwicklungen in der EU erhöhen auch die Nachfrage nach Stevia in Europa.

Der europäische Lebensmittel- und Getränkemarkt ist einer der größten der Welt. Natürliche Süßstoffe wie Stevia sind aufgrund der rasanten Expansion der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sehr gefragt. Als Alternative zu Zucker werden in Lebensmitteln und Getränken zunehmend natürliche Süßstoffe eingesetzt.

Laut der New Nutrition Business Survey 2020 versuchen zwei Drittel der europäischen Verbraucher, ihren Zuckerkonsum zu reduzieren. Darüber hinaus haben Untersuchungen ergeben, dass europäische Kunden zunehmend an zuckerfreien Produkten interessiert sind.

Folglich treibt die steigende Nachfrage nach natürlichen Süßstoffen die Expansion des Stevia-Marktes voran, da natürliche Süßstoffe auch funktionelle Eigenschaften enthalten, die helfen, den Blutzuckerspiegel und Fettleibigkeit zu kontrollieren, was auf ihre Einbeziehung in Bio- und Clean-Label-Produkte hinweist.

Regionale Erkenntnisse: Laut regionalen Daten hatte der nordamerikanische Stevia-Markt im Jahr 2021 den größten Umsatzanteil. Der Stevia-Markt in Nordamerika verzeichnete ein steigendes Umsatzwachstum als Folge eines Anstiegs des Verbraucherbewusstseins in Bezug auf Fettleibigkeit, Diabetes und Übergewicht Störungen. Das Potenzial von Stevia-Extrakten, den Blutdruck zu kontrollieren und zu regulieren, Blutgefäße zu entspannen, Herz-Kreislauf-Probleme zu minimieren und überschüssiges Natrium aus dem Blut zu entfernen, wird voraussichtlich die Expansion des Stevia-Marktes vorantreiben. Am 10. September 2021 schlossen Ingredion und das Saatgutunternehmen S&W in den Vereinigten Staaten eine Liefervereinbarung für die Pilotproduktion. Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wird S&W sein proprietäres Stevia-Portfolio und seine Produktionstechniken nutzen, um PureCircle by Ingredion zu liefern, das voraussichtlich das weltweite Umsatzwachstum unterstützen wird.

Während des geplanten Zeitraums wird der asiatisch-pazifische Markt voraussichtlich einen stetigen Umsatzanstieg verzeichnen. Das steigende Bewusstsein der Verbraucher für die Begrenzung des Zuckerkonsums und die Vorbeugung von Gesundheitsproblemen ist zu einem wichtigen Treiber für die Umsatzentwicklung in dieser Region geworden. Tate & Lyle hat eine nachhaltige Stevia-Initiative ins Leben gerufen, um die Umweltbelastung zu reduzieren und wirtschaftliche Vorteile bei der Stevia-Produktion in China zu erzielen. Dieses Programm, das von der Nanjing Agricultural University (NJAU) unterstützt wird, beabsichtigt, Landwirte in modernen landwirtschaftlichen Techniken, Kenntnissen über den Einsatz von Pestiziden und Düngemitteln, Bodengesundheit und nachhaltiger Kompostierung auf dem Bauernhof zu schulen. Es wird erwartet, dass Chinas Position als führender Stevia-Produzent in der APAC-Region die Popularität von Lebensmittelherstellern auf Stevia-Basis und das Wachstum der Markteinnahmen in der Region steigern wird.

