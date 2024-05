Tragbare Betten Marktgröße, Aktienbericht, Analyse, Trends, Wachstum 2032

Der globale Markt für tragbare Betten wurde im Jahr 2023 auf 5,20 Milliarden USD geschätzt und soll laut einem Bericht von Zion Market Research bis Ende 2032 auf 9,55 Milliarden USD wachsen. Im Laufe des Prognosezeitraums wird der Markt voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7,00 % wachsen. Die Studie untersucht die Faktoren, die das Wachstum des weltweiten Marktes für tragbare Betten vorantreiben und behindern, sowie ihre Auswirkungen auf die Nachfrage während des Prognosezeitraums. Darüber hinaus wird sie dabei helfen, neue Chancen im Marktsektor für tragbare Betten zu erkennen und zu erkunden.

Globaler Markt für tragbare Betten: Überblick

Im Prognosezeitraum wird für den globalen Markt für tragbare Betten ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 6,9 % erwartet. Wie der Name schon sagt, sind tragbare Betten leicht zu transportieren und haben ein geringes Gewicht. Sie werden in Situationen eingesetzt, in denen große feste Betten unpraktisch sind. Die Tragbarkeit und Benutzerfreundlichkeit dieser Matratzen sind ihre Hauptvorteile. Zur Herstellung tragbarer Matratzen werden in der Regel leichtes Holz, Kunststoff oder ein zusammenklappbarer Metallrahmen verwendet, der mit Segeltuch, Leinen oder Nylon bespannt ist. Das Konzept des kompakten Wohnens und der eingeschränkte Wohnraum in Schwellenländern haben in den letzten Jahren zu einem erheblichen Wachstum des weltweiten Marktes für tragbare Betten geführt. Aufgrund ihrer Vielseitigkeit und Platzersparnis sind sie auch der perfekte Ersatz für herkömmliche Betten.

Globaler Markt für tragbare Betten: Wachstumsfaktoren

Der Markt für tragbare Betten wächst weltweit rasant. Der Bedarf an Betten in den bevölkerungsreichsten Städten der Welt treibt die Expansion des Marktes für tragbare Betten voran. In großen, dicht besiedelten Städten leben viele Menschen in kleinen Häusern oder Wohnungen. Darüber hinaus tragen die wachsende Zahl von Kleinfamilien, die schnelle Urbanisierung, die aufkeimende Immobilienbranche und die Multifunktionalität zur Expansion des Marktes für tragbare Betten bei. Darüber hinaus steigt mit zunehmender Reisetätigkeit die Nachfrage der Reisenden nach tragbaren Betten. Darüber hinaus gibt es einen wachsenden Trend zu klappbaren, tragbaren Betten, insbesondere für Campingzwecke. Der globale Markt für tragbare Betten wächst auch aufgrund all dieser Faktoren mit beträchtlicher Geschwindigkeit.

Der Markt wird durch den steigenden Bedarf an tragbaren Betten in Gesundheitseinrichtungen angetrieben. Darüber hinaus unternehmen die Hersteller tragbarer Betten große Anstrengungen, um neue Modelle zu entwickeln, um die Anforderungen moderner Verbraucher zu erfüllen, was hervorragende Aussichten für die Expansion des Marktes für tragbare Betten weltweit schafft. Die Marktexpansion des Produkts wird jedoch durch schwankende Rohstoffpreise für die Herstellung tragbarer Betten eingeschränkt. Die COVID-19-Pandemie hatte erhebliche negative Auswirkungen auf den Markt und führte zu niedrigeren Gesamteinnahmen aufgrund geringerer Produktverkäufe. Der zunehmende Fokus der Mittelschicht auf medizinische Kosten, Produktknappheit, Produktionsstopps und Lieferkettenunterbrechungen sind die Hauptursachen dafür. Es wird jedoch erwartet, dass sich das Geschäft im Laufe der Zeit konsolidiert und eine robuste Expansion verzeichnet, wenn sich die praktischen Bedingungen ergeben.

Globaler Markt für tragbare Betten: Segmentierung

Der weltweite Markt für tragbare Betten ist in vier Segmente unterteilt: Typ, Vertriebskanal, Anwendung und Region. Der Markt für tragbare Betten ist je nach Art in Kategorien wie Einzelbetten, Doppelbetten und andere unterteilt. Die Vertriebskanäle des Marktes sind in Offline- und Online-Kategorien unterteilt. Tragbare Betten werden in zwei Arten verwendet: privat und gewerblich.

Globaler MarktKeyword-Markt: Regionale Analyse

In Bezug auf den Umsatz wird der asiatisch-pazifische Raum voraussichtlich der führende Markt für tragbare Betten sein. Die große Bevölkerung, der steigende Wohnungsbedarf, der wachsende Bedarf an beweglichen Möbeln für Mietwohnungen, das steigende verfügbare Einkommen usw. sind die Hauptursachen dafür. China und Indien sind die bevölkerungsreichsten Länder der Welt, obwohl ihre Wirtschaft im asiatisch-pazifischen Raum am schnellsten wächst. Daher besteht ein großer Bedarf an tragbaren Möbeln und Wohnungen. Darüber hinaus sind in diesen Ländern bedeutende Unternehmen ansässig, die auf dem weltweiten Markt für tragbare Betten tätig sind und eine stetige Versorgung mit Produkten zu günstigeren Preisen für inländische und ausländische Verbraucher gewährleisten. Der Umsatz in Asien wird voraussichtlich hauptsächlich von China getragen.

Globaler Markt für tragbare Betten: Wettbewerbsfähige Akteure

Der globale Markt für tragbare Betten wird von einer Gruppe kleiner und großer Marktteilnehmer betrieben. Zu den wichtigsten Unternehmen auf dem Weltmarkt gehören:

FlyingBeds International

Murphy-Schrankbetten-Hardware

Mehr Platz

Kleber

Sofortige Schlafzimmer

Raumfahrer

Coleman

Startseite Männer

Die Bedder Way Co.

Schrankbett USA

SEDAC

Herstellung von Schrankbetten

Die London Wallbed Company

SICO Inc.

Der globale Markt für tragbare Betten ist wie folgt segmentiert:

Nach Typ

Einzelbetten

Doppelbett

und andere

Nach Vertriebskanal

offline

online

Nach Anwendung

Wohnen

kommerziell

Globaler Markt für tragbare Betten: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreich GroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

