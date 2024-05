Wachstum, Größe, Anteil, Trends und Prognose des Agrartextilmarktes 2032

Laut einem Bericht von Zion Market Research soll der weltweite Markt für Agrartextilien von geschätzten 5,51 Milliarden USD im Jahr 2023 auf 8,33 Milliarden USD bis Ende 2032 wachsen. Im Verlauf des Prognosezeitraums wird mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,70 % gerechnet. In dieser Studie werden die Wachstumsfaktoren, Hindernisse und Auswirkungen auf die Nachfrage des weltweiten Marktes für Agrartextilien für den Prognosezeitraum untersucht. Darüber hinaus wird sie die Erkundung und Nutzung der neuen Möglichkeiten im Marktsektor für Agrartextilien unterstützen.

Globaler Markt für Agrartextilien: Überblick

Als Agrotextilien werden Textilien bezeichnet, die in erster Linie für den Einsatz im Gartenbau und in der Landwirtschaft bestimmt sind, unabhängig davon, ob sie gestrickt, gewebt oder nicht gewebt sind. Der Bedarf an Agrotextilien steigt weltweit, da sie Obst, Gemüse und andere Nutzpflanzen vor Insekten, Vögeln und schlechtem Wetter schützen. Viele Produzenten im Gartenbau, in der Aquakultur und in der Landwirtschaft könnten die Nachfrage steigern und letztlich den Bedarf erhöhen, da dies zu einer höheren Produktqualität und einem höheren Ertrag führen kann.

Markt für Agrartextilien

Darüber hinaus starten Regierungen auf der ganzen Welt Kampagnen und Programme für eine nachhaltige Landwirtschaft und fördern den Trend zu gewebten und nicht gewebten Stoffen in verschiedenen Teilen der Welt, darunter im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa, im Nahen Osten und in Nordamerika. Darüber hinaus treibt die Notwendigkeit, immer mehr dicht besiedelte Länder zu ernähren, die landwirtschaftliche Produktion in die Höhe, und der weltweite Markt für technische Innovationen wächst aufgrund der steigenden Nachfrage.

Globaler Markt für Agrartextilien: Wachstumsfaktoren

Die gestiegene Nachfrage aufgrund der Erntesicherheit ist ein Hauptgrund dafür, dass Hersteller überall nach immer innovativeren Fasern suchen. Textilien aus Zellulose stehen derzeit wegen sozialer und ökologischer Probleme im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Aufgrund von Umweltvorschriften dürfen Fasern nicht aus Materialien bestehen, die schädlich für die Umwelt oder Pflanzen sind. Aufgrund ihrer einzigartigen Eigenschaften – wie ihrer hohen und robusten Zugfestigkeit und der einfachen Modifizierung ihrer physikalischen und chemischen Strukturen – wird erwartet, dass die Verwendung von Zellulose als Rohstoff für Textilien in naher Zukunft zunehmen wird.

Zudem birgt es keine Umweltrisiken, da es sich um einen erneuerbaren Rohstoff handelt. Diese Fasern werden zum Schutz von Nutzpflanzen und Pflanzen verwendet, da sie aus einem Material bestehen, das UV-Strahlen standhält und Pflanzenschäden verhindert. Polyester und Polypropylen sind UV-beständiger als alle anderen Stoffe, sodass 80–90 % der Photosynthese stattfinden können. Doch die Rohstoffe für Stoffe ändern sich ständig, was die Produktionspreise beeinflussen und Landwirte davon abhalten könnte, in dieses Material zu investieren. Die Expansion des globalen Marktes für Agrartextilien könnte auch durch mangelndes Wissen über die Vorteile von Agrartextilien behindert werden. Darüber hinaus wird der technologische Fortschritt wahrscheinlich lukrative Aussichten für den Markt eröffnen.

Lockdowns und Industriestillstände während COVID-19 führten zu einem starken Rückgang von Absatz und Produktion auf dem Markt. Transportverzögerungen und Rohstoffknappheit trugen zum Preisanstieg bei. Die Lieferkette wurde durch die vorübergehende Schließung unterbrochen, was zu einer deutlichen Verlangsamung führte. Schwankungen bei den Rohstoffpreisen und Kostenungleichgewichte führten zu komplexen Herstellungsprozessen und erschwerten die Vermarktung. Da die Menschen außerdem gezwungen waren, zu Hause zu bleiben, wurden Bemühungen und Werbung, die Landwirte über die Vorteile von Agrartextilien aufzuklären, als negativ empfunden.

Globaler Markt für Agrartextilien: Segmentierung

Basierend auf Produkt, Anwendung und geografischer Perspektive ist der weltweite Markt für Agrartextilien in zahlreiche Segmente unterteilt. Der weltweite Markt für Agrartextilien umfasst im Produktsektor Fischernetze, Vogelschutznetze, Mulchmatten, Schattennetze, Hagelschutznetze und einige weitere Kategorien. Der Markt für Agrartextilien ist je nach Verwendung in mehreren Branchen tätig, darunter Aquakultur, Gartenbau, Blumenzucht und Landwirtschaft.

Globaler Agrartextilienmarkt: Regionale Analyse

Der asiatisch-pazifische Raum wird voraussichtlich den globalen Agrartextilmarkt anführen, da Indien das größte Land ist, dessen Wirtschaft zu über 50 % von der Landwirtschaft abhängt. Da China, Indien und der asiatisch-pazifische Raum die bevölkerungsreichsten Regionen der Welt sind, wird die Nachfrage nach Nahrungsmitteln zwangsläufig steigen und sich bis 2050 voraussichtlich verdoppeln. Daher wird erwartet, dass sich der Markt im gesamten Prognosezeitraum aufgrund der Notwendigkeit, die landwirtschaftliche Produktivität zu steigern, entwickeln wird. Angesichts der steigenden Nachfrage nach hochwertigen Agrarprodukten in Textilmaterialien und des allgemeinen Optimismus hinsichtlich der Fortschritte bei Agrar- und Aquakulturtextilien wird erwartet, dass der Markt in Nordamerika in bescheidenem Maße wachsen wird.

Da in Europa eine nährstoffreichere Ernährung im Vordergrund steht, wird erwartet, dass die Einführung nährstoffreicher Lebensmittel das regionale Wachstum insgesamt beschleunigen wird. Darüber hinaus ist Produktivität erforderlich, da die Urbanisierung die landwirtschaftliche Nutzfläche in einigen Gebieten verringert. Daher unternimmt die Regierung verschiedene Schritte, die möglicherweise die Nachfrage in der Region steigern könnten.

Globaler Markt für Agrartextilien: Wettbewerbslandschaft

Die Wettbewerbsfähigkeit auf dem globalen Markt für Agrartextilien nimmt aufgrund der neuesten Innovationen und Produktionen zu, im Kampf um die Marktführerschaft. Es sind wachsende Start-ups, Fusionen und ein zunehmender Trend zu organischem und anorganischem Wachstum zu beobachten. Die wichtigsten Unternehmen auf dem Markt sind:

Diatex

Belton Industries, Inc.

Neo Corp International Ltd.

Capatex GmbH

SRF Ltd.

Meyabond Industry & Trading (Beijing) Co. Ltd.

Rishi Technischer Service Pvt. Ltd.

Fortune Agro Net

Parry Enterprises India Limited

CTM Technical Textiles Limited

Tama Kunststoffindustrie

Zhongshan Hongjun Nonwovens Co. Ltd.

Hy-Tex (Großbritannien) B & V Agro Irrigation Co.

Hebei Bergbau Import und Export Co. Ltd.

Unter anderem Beaulieu Technical Textiles .

Der globale Markt für Agrartextilien ist wie folgt segmentiert:

Nach Anwendungen

Landwirtschaft

Blumenzucht

Gartenbau

Aquakultur

und andere

Nach Produkten

Fischernetze

Schattennetze

Mulchmatten

Hagelschutznetze

Vogelschutznetze

und einige andere Kategorien auch

Globaler Markt für Agrartextilien: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

