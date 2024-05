Wachstum, Größe, Anteil, Trends und Prognose des EPC-Marktes für unterirdische Verkabelung 2032

Der globale EPC-Markt für unterirdische Kabel wurde im Jahr 2023 auf 18,57 Milliarden USD geschätzt und soll laut einem Bericht von Zion Market Research bis Ende 2032 auf 29,55 Milliarden USD wachsen. Im Laufe des Prognosezeitraums wird der Markt voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,30 % wachsen. Die Studie untersucht die Faktoren, die das Wachstum im globalen EPC-Markt für unterirdische Kabel im Laufe des Prognosejahres vorantreiben, behindern und die Nachfrage beeinflussen werden. Darüber hinaus wird sie die Erkundung und Nutzung der neuen Möglichkeiten im Sektor des EPC-Marktes für unterirdische Kabel unterstützen.

Globaler EPC-Markt für unterirdische Verkabelung: Überblick

Unterirdische Kabel sind Kabel zur Stromversorgung, die unter der Erde verlegt werden. Sie sind mehrere Meter über dem Boden verlegt und dienen als Alternative zu herkömmlichen Freileitungen. Freileitungen werden häufig durch unterirdische Kabel ersetzt. Hohe Gebäude in Innenstadtlagen haben in der Regel nur wenige oder gar keine oberirdischen Kabel, hauptsächlich aus ästhetischen Gründen, da die unterirdischen Kabel unter der Oberfläche verborgen sind.

EPC-Markt für unterirdische Verkabelung

Globaler EPC-Markt für unterirdische Verkabelung: Wachstumsfaktoren

Im aktuellen industriellen Umfeld haben eine Reihe von regulatorischen Mandaten und Empfehlungen, Standard-Ausbaurichtlinien und Fertigungstrends alle einen erheblichen Einfluss auf den EPC-Markt für unterirdische Verkabelung. Vorstädtische Regionen standen in den letzten Jahren im Fokus von Installateuren und Regulierungsbehörden, da sie ein erhebliches Potenzial für die Renovierung und Modernisierung der Netzinfrastruktur bieten. Darüber hinaus wurde die Größe des EPC-Marktes für unterirdische Verkabelung durch die schnelle Entwicklung von Übertragungs- und Verlegenetzen sowohl im Wohn- als auch im Gewerbebereich positiv beeinflusst. Die globale Produktverteilung wird hauptsächlich von zwei Faktoren beeinflusst: flexible Produktspezifikationen und visuelle Nähe. Darüber hinaus wird der Geschäftssektor in den kommenden zehn Jahren durch den wachsenden Energieverbrauch angetrieben, der durch die erhoffte Kundennachfrage nach einem nachhaltigen Stromnetz unterstützt wird.

Globaler EPC-Markt für unterirdische Verkabelung: Segmentierung

Es ist möglich, die Konfigurations-, Spannungs-, Konstruktions-, Isolierungs- und Installationssegmente des weltweiten EPC-Marktes für unterirdische Verkabelung zu kategorisieren. Die Einzelader- und Dreiadersegmente des EPC-Marktes für unterirdische Verkabelung basieren auf der Konfiguration. Basierend auf der Spannungsbewertung ist der Markt in fünf Kategorien unterteilt: Extrahohe Spannung, Extrahohe Spannung, Superspannung, Niederspannung, Hochspannung und Ultrahohe Spannung. Gürtel-, geschirmte und Druck-EPC-Erdverkabelung sind die drei Segmente der Bauindustrie, die den EPC-Markt für unterirdische Verkabelung ausmachen. Der Markt ist basierend auf der Art der Isolierung in die Segmente PVC, XLPE und Gummi unterteilt. Der Markt ist je nach Installation in direkt vergrabene, Trog-, Tunnel- und GIL-Verkabelung unterteilt.

Globaler EPC-Markt für unterirdische Verkabelung: Regionale Analyse

Die fünf wichtigsten Regionen des Weltmarkts für EPCs im Bereich unterirdischer Kabel sind Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika sowie der Nahe Osten und Afrika. China und Indien gelten als vorteilhafte Märkte, da sie ihre aktuelle Stromversorgung und Infrastruktur ständig verbessern, um den steigenden Strombedarf im gesamten Asien-Pazifik-Raum zu decken. Das Gesamtmarktwachstum wurde erheblich durch veränderte Stromverbrauchstrends in Industrie, Unternehmen und Haushalten unterstützt, die durch Gesetze zur Verbesserung der Netzsicherheit und -zuverlässigkeit gefördert werden. Die chinesische Regierung sagte 2015, sie werde 315 Milliarden USD finanzieren, um die Netzinfrastruktur des Landes bis 2020 zu modernisieren.

Es wird erwartet, dass der EPC-Markt für unterirdische Kabel in Europa aufgrund der schnellen Kommerzialisierung der Branche, des Anstiegs des Cashflows aus verschiedenen industriellen Anwendungen und der versorgungsunternehmensbasierten elektrischen Infrastruktur profitabel wachsen wird. Der kommerzielle Raum der Region wird durch den sich entwickelnden Trend, Freileitungen durch gebündelte Freileitungen und unterirdische Netzwerkverbindungen zu ersetzen, weiter gestärkt. Die Märkte in Lateinamerika und Nordamerika haben ein enormes Entwicklungspotenzial.

Globaler EPC-Markt für unterirdische Verkabelung: Wettbewerbsfähige Akteure

Einige der Hauptakteure auf dem EPC-Markt für unterirdische Verkabelung sind:

Arteche

ZTT

ES IST

Prysmian

Nexans

MasTec

KEC

Kapitän

Sumitomo

Polycab

Kalpataru

erscheinen

Anixter

Gupta-Kraft.

Der globale EPC-Markt für unterirdische Verkabelung ist wie folgt segmentiert:

Nach Konfiguration

Einzelprozessor

Drei Kerne

Nach Nennspannung

Niederspannung

Hochspannung

Super Tension

Extra hohe Spannung

Zusätzliche Superspannung

Ultrahohe Spannung

Durch den Bau

Mit Gürtel

Geschirmt

Druckverkabelung EPC

Durch Isolierung

aus PVC

XLPE

Gummi

Nach Installation

Direkt vergraben

Trog

Tunnel

GILs

Globaler EPC-Markt für unterirdische Verkabelung: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USA

EuropaGroßbritannienFrankreichDeutschland

Asien-PazifikChinaJapanIndien

LateinamerikaBrasilien

Der Nahe Osten und Afrika

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

