Wachstum, Größe, Anteil, Trends und Prognose des Spezialmalzmarktes 2032

Der weltweite Markt für Spezialmalze wurde im Jahr 2023 auf 2,30 Milliarden USD geschätzt und soll laut einem Bericht von Zion Market Research bis Ende 2032 auf 4,81 Milliarden USD wachsen. Im Laufe des Prognosezeitraums wird mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 8,64 % gerechnet. In dieser Studie werden die Wachstumsfaktoren, Hindernisse und Auswirkungen auf die Nachfrage des weltweiten Marktes für Spezialmalze im Prognosezeitraum untersucht. Darüber hinaus wird sie die Erkundung und Nutzung der neuen Möglichkeiten im Markt für Spezialmalze unterstützen.

Globaler Spezialmalzmarkt: Überblick

Es gibt zwei Sorten Malz: Basismalze und Spezialmalze. Spezialmalze haben die diastatische Fähigkeit, Bier und anderen Flüssigkeiten die richtige Textur, Farbe, Geschmack und das richtige Aussehen zu verleihen. Darüber hinaus hat Basismalz die diastatische Fähigkeit, seine eigene Stärke zu verändern. Sie verleihen Getränken und Bier einen unverwechselbaren Geschmack und eine Reihe von Eigenschaften. Aufgrund seiner nützlichen Eigenschaften ist es ideal zum Brauen im Lebensmittel- und Getränkesektor. Es sind Kaffee-, Schokoladen- und Karamellsorten von Spezialmalz erhältlich, was dem Lebensmittel- und Getränkesektor noch mehr zugute kommt. Gerste ist der Hauptrohstoff für die Herstellung von Spezialmalz; weitere Rohstoffe sind Mais, Weizen, Reis und Roggen.

Globaler Spezialmalzmarkt: Wachstumsfaktoren

Die Nachfrage nach Craft Beer, die Expansion unabhängiger Brauereien, der wachsende Bedarf an Malz, Verbesserungen in der Forschung und Entwicklung im Bereich Spezialmalz und die zunehmende Multifunktionalität von Spezialmalz sind alles Faktoren, die zum Wachstum des Marktes für Spezialmalz beitragen. Aufgrund der zunehmenden Vorliebe der jüngeren Generation für malzige Fertiggetränke und Craft Beer sowie der zunehmenden Zahl unabhängiger Brauereien wird ein zukünftiges Marktwachstum erwartet. Die Brauindustrie bevorzugt in ihren Bieren stark natürliche und organische Aromen, was zur Expansion des Spezialmalzsektors beiträgt. Aber die Menge und die schwankenden Preise der Rohstoffe sowie strenge staatliche Kontrollen begrenzen die Expansion des Spezialmalzsektors.

Globaler Spezialmalzmarkt: Segmentierung

Der Markt für Spezialmalz ist in drei Segmente unterteilt: Produkt, Geografie und Anwendung. Der Anwendungsbereich ist in vier Kategorien unterteilt: alkoholfreie Malzgetränke, Brauen, Destillieren und Backen. Der Markt ist in drei Kategorien unterteilt: Röstmalz, dunkles Malz und Kristallmalz. Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika sowie der Nahe Osten und Afrika sind die verschiedenen Regionen, die den Markt für Spezialmalz ausmachen.

Globaler Spezialmalzmarkt: Regionale Analyse

Der Markt wird von der Region Asien-Pazifik dominiert, gefolgt von Nordamerika und Europa. Führende Nationen bei der Herstellung von Spezialmalz sind Australien, China, Indien und Japan. Der Asien-Pazifik-Raum wird voraussichtlich ein schnelleres Wachstum als erwartet erleben, hauptsächlich aufgrund des steigenden Pro-Kopf-Einkommens und des Bevölkerungswachstums, insbesondere in China. Dies dürfte die Malzbierindustrie unterstützen. In den kommenden Jahren wird der Bierkonsum in Europa voraussichtlich stetig steigen. Der Markt für Spezialmalz wurde von Nordamerika und Lateinamerika zusammen dominiert.

Globaler Markt für Spezialmalz: Wettbewerbsfähige Akteure

Zu den wichtigsten Unternehmen, die auf dem globalen Markt für Spezialmalze tätig sind, gehören:

IREKS GmbH.

Viking Malz

Agromalte Agraria

Simpsons Malt Ltd.

Axereal-Gruppe

Malteurop-Gruppe

Weitere einflussreiche Akteure sind

Soufflet-Gruppe

Bar Malt India Pvt. Ltd.

GrainCorp Ltd.

Cargill Inc.

Der globale Markt für Spezialmalze ist wie folgt segmentiert:

Nach Anwendung

Destillieren

Brauen

Bäckerei

alkoholfreie Malzgetränke

Nach Produkt

geröstetes Malz

dunkles Malz

Kristallmalz

Globaler Spezialmalzmarkt: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaUSA

EuropaGroßbritannienFrankreichDeutschland

Asien-PazifikChinaJapanIndien

LateinamerikaBrasilien

Der Nahe Osten und Afrika

Was der Bericht bietet

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

