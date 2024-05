Wachstum, Größe, Anteil, Trends und Prognose des Vergasungsmarktes 2032

Laut einem Bericht von Zion Market Research soll der globale Gasifizierungsmarkt von geschätzten 30,8 Millionen USD im Jahr 2023 auf 49,5 Millionen USD bis Ende 2032 wachsen. Im Verlauf des Prognosezeitraums wird mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,40 % gerechnet. In dieser Studie werden die Wachstumsfaktoren, Wachstumshemmnisse und Auswirkungen auf die Nachfrage des weltweiten Gasifizierungsmarkts für den Prognosezeitraum untersucht. Darüber hinaus wird sie die Erkundung und Nutzung der neuen Möglichkeiten im Gasifizierungsmarktsektor unterstützen.

Globaler Vergasungsmarkt: Überblick

Der Vergasungsprozess erzeugt Wasserstoff, Kohlendioxid und Kohlenmonoxid aus organischen kohlenstoffhaltigen Materialien. Während der Reaktion der Materialien mit dem regulierten Sauerstoffgehalt werden hohe Temperaturen erreicht. Durch partielle Oxidation mit Sauerstoff und Luft wandelt ein thermochemischer Prozess Kohlenwasserstoffe wie Biomasse, Kohle, Erdgas, Erdöl und Petrolkoks in einfache Moleküle um, die als Synthesegas bezeichnet werden. Der beste nachhaltige Energieersatz ist die Vergasung, die in einer Reihe von Sektoren, darunter Energie, Chemie sowie Öl und Gas, schnell an Bedeutung gewinnt. Die Vergasung kann mit Biomasse, Kohle, Erdgas und Erdöl als Ausgangsstoffe durchgeführt werden. Kohle und Erdöl sind die am häufigsten verwendeten Ausgangsstoffe in industriellen Vergasungsverfahren.

Globaler Vergasungsmarkt: Wachstumsfaktoren

Der weltweite Vergasungsmarkt wird durch den wachsenden Bedarf an sauberer und effizienter Energieerzeugungstechnologie für Wohn- und Industrieanwendungen angetrieben. In anderen Energieerzeugungssystemen geht beim Verbrennen Energie verloren. Der Vergasungsprozess hingegen erzeugt Energie unter bestmöglicher Energienutzung. Im Vergleich zu fossilen Brennstoffen hat Produktionsgas – das Gas, das bei dem Prozess übrig bleibt – einen höheren Heizwert. Produktionsgas ist der Haupttreiber der Marktexpansion, da es weitaus mehr Energie erzeugt als die Verbrennung fossiler Brennstoffe. In den letzten Jahren hat die kommunale Industrie die Vergasung häufiger eingesetzt. Der umfangreiche Einsatz von Biokraftstoffen bei der Stromerzeugung und die hohen Kosten der Vergasung hemmen das globale Marktwachstum jedoch in gewissem Maße.

Globaler Vergasungsmarkt: Segmentierung

Der weltweite Vergasungsmarkt ist in die Segmente Rohstoffe, Anwendung, Vergasertyp und Geographie unterteilt. Die Rohstoffkategorie umfasst Erdgas, Biomasse, Kohle, Erdöl und andere Materialien. Der globale Markt ist je nach Anwendungssegment in Gasbrennstoffe, flüssige Brennstoffe, Chemikalien und Strom unterteilt. Die wachsende Zahl industrieller und privater Anwendungen hat dazu geführt, dass das Segment Stromanwendungen weltweit dominiert. Der Markt ist je nach Art des Vergasers in Fließ-/Festbetten, Wirbelbetten, Flugstrombetten und andere unterteilt. Die Regionen Asien-Pazifik, Nordamerika, Europa und Rest der Welt bilden den weltweiten Markt.

Globaler Vergasungsmarkt: Regionale Analyse

Da die Vergasung in immer mehr Endverbrauchsbranchen eingesetzt wird, ist der asiatisch-pazifische Raum die führende Region auf dem weltweiten Vergasungsmarkt. Für die nahe Zukunft wird mit weiteren Expansionen dieser Art gerechnet. Aufgrund des steigenden Bedarfs an Biomassevergasung in diesen Regionen erwarten andere Entwicklungsländer wie China, Indien und Indonesien, ländliche Gebiete anzulocken. In den kommenden Jahren wird es in Nordamerika und Europa ein deutliches Wachstum geben. Die schnelle Infrastrukturentwicklung im asiatisch-pazifischen Raum ist ein Faktor, der die Expansion des Marktes vorantreibt. Die zunehmende Einführung von UCG und der wachsende Bedarf an nachhaltiger Energie in Lateinamerika werden voraussichtlich den globalen Markt antreiben.

Globaler Vergasungsmarkt: Wettbewerbsfähige Akteure

Zu den wichtigsten Marktteilnehmern auf dem globalen Vergasungsmarkt gehören:

Allgemeine Elektrik

Royal Dutch Shell

Synthesis Energy Systems Inc.

Sedin Engineering Company Limited

Flüssige Luft

Thyssenkrupp AG

Siemens

Mitsubishi Heavy Industries

KBR

: CB&I.

Der globale Vergasungsmarkt ist wie folgt segmentiert:

Nach Rohstoff

Petroleum

Kohle

Biomasse

Erdgas

und andere

Nach Anwendung

Gasbrennstoffe

flüssige Brennstoffe

Chemikalien

und Macht

Nach Vergasertyp

Wirbelschicht

mitgerissen

bewegliches/festes Bett

und andere

Globaler Vergasungsmarkt: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaUSA

EuropaGroßbritannienFrankreichDeutschland

Asien-PazifikChinaJapanIndien

LateinamerikaBrasilien

Der Nahe Osten und Afrika

Was der Bericht bietet

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

