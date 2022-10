Wachstumsfaktoren, Treiber, Wettbewerbslandschaft, Dynamik und Prognose 2028 der Marktbranche für Metallstrukturdämmplatten – Point Break News

Marktübersicht:

Da sie eine inhärente Kombination aus Isolierung und struktureller Integrität bieten, werden Metall-Strukturisolierplatten seit einigen Jahren eingesetzt. Diese Kombinationen machen den Wohnungsbau aus Metall schneller und einfacher. In den letzten Jahren haben steigende Energiepreise zu Recht den Fokus auf grüne Gebäude verlagert. Diese Kategorie umfasst metallstrukturell isolierte Plattenwohnungen, modulare oder vorgefertigte Häuser und umweltfreundliche Wohnungen.

Aufgrund der weiten Verbreitung des Produkts in Kühlhäusern, Kühlhäusern und Lagern sowie seines geringen Gewichts und seiner Robustheit wächst die Nachfrage der Industrie. Die steigende Produktion von landwirtschaftlichen und anderen Lebensmittelprodukten wird die Nachfrage nach Lagereinrichtungen erhöhen, was zu einer Ausweitung des Geschäfts führt. In den kommenden Jahren wird der Markt für strukturelle Isolierplatten aus Metall durch eine wachsende Nachfrage nach verarbeiteten Lebensmitteln und Getränken gestärkt, die Lager- und Gefriereinrichtungen erfordern.

Zugriff anfordern Vollständiger Bericht ist verfügbar: https://www.zionmarketresearch.com/report/metal-structural-insulation-panels-market

Marktwachstum:

Das beste vorgefertigte Bauprojekt wurde Kirby Building Systems of India von den Dun & Bradstreet Infra Awards zuerkannt. Das Unternehmen wurde für die Einführung neuer globaler Standards in der Fertigung und Konstruktion von Stahlkonstruktionslösungen ausgezeichnet. Diese Ziele wurden im Stahlbau und vorgefertigten Gebäuden erreicht, während gleichzeitig ein durchgängig überlegener Kundenservice geboten wurde.

Top-Player wie Kirby Building Systems, Kingspan, Centria, Arcelor Mittal, Jindal Mectec und Tata Steel sind auf dem globalen Markt für Metall-Strukturdämmplatten präsent. Diese Unternehmen bieten und produzieren eine breite Palette von Kühl- und Kühllösungen für die Halbleiter-, Medizin-, Kunststoff- und Lebensmittelverpackungsindustrie in den Vereinigten Staaten und weltweit.

Markttreiber und Beschränkungen :

Die rasche Urbanisierung und Industrialisierung in Verbindung mit der Expansion der Kühlhausindustrie treiben den Markt für Metall-Strukturdämmplatten voran. Die Nachfrage nach Kühlhäusern steigt aufgrund des steigenden Konsums von gefrorenen und verarbeiteten Lebensmitteln, einer Änderung der Ernährungspräferenzen und einer zunehmenden Leichtigkeit des Kochens. Nach Angaben der Global Cold Chain Alliance (GGCA) ist die globale Kühllagerkapazität in den letzten Jahren auf 616 Milliarden Kubikmeter gestiegen. Die Expansion der Branche wird durch die weit verbreiteten Anwendungen von Dämmprodukten im Wohn- und Gewerbebereich weiter unterstützt. Der Markt für dieses Produkt wird durch den steigenden Bedarf an anspruchsvollen Baumaterialien angetrieben, die langlebigere und energieeffizientere Strukturen bieten.

Von Branchenteilnehmern wird erwartet, dass sie der Produktdifferenzierung Priorität einräumen, indem sie die Wärmedämmung durch technologische Fortschritte und erhebliche Ausgaben für Forschung und Entwicklung stärken. Dennoch können mangelndes Bewusstsein für den Produktnutzen und fehlende Innovationsanstrengungen der traditionellen Hersteller das Marktwachstum für Baudämmplatten begrenzen. Trotzdem wird erwartet, dass die Fähigkeit des Produkts, kostengünstige, nachhaltige und wirtschaftliche Wohnoptionen bereitzustellen, ihre Nachfrage im Wohnsektor in den nächsten Jahren erhöhen wird.

Globaler Markt für strukturelle Dämmplatten aus Metall: Wettbewerbsfähige Akteure

Einige Hauptakteure des Marktes für strukturelle Dämmplatten aus Metall sind Structall Building Systems, Nucor Building, Permatherm, Gor Stal, Tata Steel, Jindal Mectec, MIB Facades, Kirby Building Systems, Centria, Kingspan, Arcelor Mittal, Flexospan Steel Buildings, Inc, LEEP Inc., Precision Foam Fabricators, STEEL SIP SYSTEMS, Direct Metals Co., LLC, Thermasteel und Atas International.

Markt für Metallstrukturdämmplatten: Regionale Segmentanalyse

Nordamerika

Europa Frankreich Das Vereinigte Königreich Spanien Deutschland Italien Rest von Europa

Asien-Pazifik China Japan Indien Südkorea Südostasien Rest des asiatisch-pazifischen Raums

Lateinamerika Brasilien Mexiko Rest von Lateinamerika

Mittlerer Osten & Afrika GCC Südafrika Rest des Nahen Ostens und Afrikas



