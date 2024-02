Waterstop-Marktgröße 2023–2030 Globale Industrieanalyse, Marktanteil, Top-Key-Player

Die Größe des globalen Waterstop-Marktes belief sich im Jahr 2022 auf etwa 1.980,54 Millionen US-Dollar und soll bis 2030 auf etwa 3.105,66 Millionen US-Dollar anwachsen , mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 5,78 % zwischen 2023 und 2030.

Um das Fließen von Wasser zu verhindern, wird ein Fugenband eingebaut. Es handelt sich um eine Betonkonstruktion aus Edelstahl, extrudiertem Kunststoff und Kupfer, die mit Polymerbeschichtungen beschichtet ist. Je nach Anwendungsbereich kommen unterschiedliche Arten von Fugenbändern zum Einsatz, beispielsweise Außenfugenbänder, Innenfugenbänder oder Dehnungsfugenbänder. Zu den Merkmalen von Wasserstoppern gehören Haltbarkeit, Sicherheit und Beständigkeit gegen Korrosion und schwankende Wasserbedingungen. Im aktuellen Szenario verlagert sich der Markttrend für Fugenbänder hin zu flexiblen Polymer-Fugenbändern. Zu den Bauwerken, die eine Abdichtung erfordern, gehören Lagertanks, Stützmauern, Wasserreservoirs, Brücken- und Deckswiderlager, Abwasseraufbereitungsanlagen und andere.

Globaler Waterstop-Markt: Segmentierung

Der weltweite Wasserstopper-Markt ist nach Material, Typ, Zubehör und Geografie unterteilt. Je nach Material wird der Markt in Kohlenstoffstahl, Polyethylen, flexibles Polyvinylchlorid und andere, wie z. B. Farben auf Ölbasis, unterteilt. Basierend auf den Typen ist der Markt für Fugenbänder in Expansions-Füllbänder, interne Fugenbänder und externe Fugenbänder unterteilt. Auf der Grundlage des Zubehörs wird der Markt in Schweineringzangen, Schweineringe, Wasserstopp-Eisen und andere unterteilt. Aufgrund der geografischen Lage ist der Markt in den asiatisch-pazifischen Raum, Nordamerika, Europa, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika diversifiziert.

Globaler Wasserstopp-Markt: Wachstumsfaktoren

Der Wasserstopper-Markt ist aufgrund seiner Eigenschaften wie besserer Wasserdichtigkeit, Haltbarkeit und Sicherheit sowie seiner Verfügbarkeit in verschiedenen Formen je nach Verwendungszweck ein wachsender Markt. Aufgrund dieser Eigenschaften von Fugenabdichtungen sind sie bei Bauunternehmern und anderen Endverbrauchern sehr gefragt und fördern so das Marktwachstum. Auch die Kompatibilität mit tragbaren Wasserbauwerken, eine gute chemische Beständigkeit sowie Feuchtigkeits- und Regenbeständigkeit sind weitere Merkmale des Fugenbandes, die das Marktwachstum vorantreiben. Zu den makroökonomischen Faktoren, die das Wachstum des Marktes unterstützen, zählen die zunehmende Entwicklung in der Bauindustrie, das zunehmende Wachstum in der chemischen Industrie und die rasche Industrialisierung in Entwicklungsländern. Allerdings kann das Wachstum des Marktes durch technische Einschränkungen, hohe Kosten und mangelndes Verbraucherbewusstsein behindert werden. Durch zyklisches Trocknen und Benetzen des Fugenbandes kann es dazu kommen, dass es sich vergrößert und von der Wand abfällt. Dies ist ein weiterer Faktor, von dem erwartet wird, dass er das Wachstum des globalen Wasserstopp-Marktes behindert.

Globaler Waterstop-Markt: Regionale Analyse

Den größten Anteil am Wasserstopp-Markt hält der asiatisch-pazifische Raum. Entwicklungsländer im asiatisch-pazifischen Raum wie China, Japan und Indien werden das Marktszenario hauptsächlich aufgrund der zunehmenden Bautätigkeit dominieren. Es wird erwartet, dass dem Wachstum der Region Asien-Pazifik auch der Nahe Osten und Nordamerika folgen werden. Auch aus Westeuropa wird aufgrund der Entwicklungen in dieser Region, insbesondere in Ländern wie Italien, Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Spanien, ein deutliches Wachstum erwartet. Allerdings dürfte das Wachstum in Afrika, Lateinamerika und Osteuropa im Prognosezeitraum moderat ausfallen.

Globaler Wasserstopp-Markt: Wettbewerbsfähige Akteure

Zu den großen Unternehmen, die auf dem Wasserstopp-Markt tätig sind, gehören:

Mapei Construction Products India Pvt. GmbH.

Trelleborg Ridderkerk BV

Krystol Group Emagineered Solutions Inc.

Foshan Nanhai Fufujing Plastic & Hardware Company Limited

Visqueen Building Products CE-Baulösungen

Henry Company.

Nach Material:

Kohlenstoffstahl

Polyethylen

Flexibles Polyvinylchlorid

Andere

Nach Typ:

Ausdehnungsfugenband

Interner Wasserstopp

Externe Wassersperre

Nach Zubehör:

Schweineringzange

Schweineringe

Waterstop mit Eisen

Globaler Waterstop-Markt: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaUSA

EuropaUKFrankreichDeutschland

Asien-PazifikChinaJapanIndien

LateinamerikaBrasilien

Der Nahe Osten und Afrika

Was Berichte bieten

Umfassende Analyse des Muttermarktes

Wichtige Veränderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Frühere, laufende und prognostizierte Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Bewertung der Entwicklungen in der Nischenbranche

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der Hauptakteure

Aufstrebende Segmente und regionale Märkte

Testimonials an Unternehmen, um ihre Marktposition zu stärken.

